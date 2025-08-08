Es hora de agendar un viaje de verano de última hora

Las tarifas aéreas en la cabina principal (clase turista) han bajado en todos los destinos para finales de verano. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si has esperado para reservar ese gran viaje de verano, ahora puede ser tu momento.

El final del verano suele traer precios de viaje más bajos que el pico de la temporada, pero este agosto y septiembre presentan una oportunidad aún mayor para los viajeros en el hemisferio norte: hay mayores ahorros que el año pasado y más ofertas de última hora en billetes o boletos de avión para pasajeros estadounidenses que viajen dentro y fuera del país.

Katy Nastro, experta de Going, una membresía para conseguir tarifas aéreas baratas, dijo que los precios son “inusualmente asequibles”. Varias compañías aéreas, en recientes informes de resultados, han reconocido la incertidumbre en el panorama de los viajes y han citado como factores las tensiones en el mundo y la inconsistencia de la demanda.

“Ahora es el momento para el viajero reticente, sobre todo para quien no estaba seguro de poder permitirse un viaje internacional este verano”, añadió.

Las tarifas aéreas en la cabina principal (clase turista) han bajado en todos los destinos para finales de verano, pero los viajes internacionales presentan las mejores ofertas, según varias agencias de viajes en línea. Los vuelos internacionales desde Estados Unidos rondan los 875 por un viaje de ida y vuelta en clase turista, un 11 por ciento menos que el verano pasado, indicó Kayak, el sitio de reservas por internet.

Los precios de los vuelos nacionales de ida y vuelta en clase turista rondan los 312 dólares de media, un 3 por ciento menos que el verano pasado, según los datos de la empresa.

Steve Hafner, director ejecutivo de Kayak, dijo: “Ahora y por el resto del verano es un buen momento para encontrar ofertas en vuelos internacionales, con precios que han bajado más de 100 dólares en promedio”.

Entre los destinos más baratos están ciudades europeas, uno de los principales mercados para los estadounidenses que planean viajes de verano. Julian Kheel, experto en puntos y millas y fundador de Points Path, una herramienta en internet que ayuda a maximizar el ahorro en las tarifas aéreas, destacó Barcelona, de la que dijo que había registrado la mayor caída interanual de los precios de los vuelos desde Estados Unidos. Dijo que los precios han bajado más de un 25 por ciento para viajes a finales de verano y principios de otoño.

Los viajeros pueden encontrar vuelos con descuento de varias maneras: suscribiéndose a sitios web especializados en ofertas de vuelos o a aplicaciones como Going, Hopper y Airfarewatchdog, monitoreando la evolución de los precios con herramientas como Google Flights y Expedia Flight Deals, y volando en momentos menos convenientes, como en la madrugada y entre semana.

Pero ten cuidado: las ofertas de vuelos son efímeras; lo que está disponible un día puede evaporarse al siguiente. Nastro de Going mencionó algunos vuelos internacionales baratos ofrecidos recientemente a los afiliados: de Austin, Texas a Río de Janeiro por 388 dólares; de Seattle a Sídney por algo menos de 600 dólares, y de Chicago a Madrid por solo 299 dólares a finales de agosto.

Sugirió ampliar la búsqueda a zonas menos invadidas por estadounidenses durante el verano del hemisferio norte, como el Reino Unido y Sudamérica.

Skyscanner, una empresa de reservas de vuelos a bajo precio, señaló un puñado de ofertas sorprendentes en septiembre: un vuelo directo de Nueva York a Londres salió en 137 dólares y un vuelo de Los Ángeles a Lisboa por menos de 200 dólares.

Septiembre puede ser una buena oportunidad para una escapada a una isla, dijo Melanie Fish, vicepresidenta de relaciones públicas globales de Expedia Group Brands. “Los precios de islas como Cerdeña y Paros pueden bajar un 35 por ciento en septiembre —justo fuera del pico— en comparación con agosto”, añadió.

Aunque los precios han bajado en clase turista, las tarifas de las clases superiores se mantienen bastante estables en otoño, dijo Kheel.

“Algunas incluso han subido de precio de un año a otro, lo que sugiere que las compañías aéreas están protegiendo los ingresos procedentes de las clases superiores incluso cuando descuentan asientos en clase turista”, añadió.

En los últimos informes de resultados, las compañías aéreas han subrayado que están navegando en un entorno de viajes incierto y citan las tensiones internacionales y la fluctuación de la demanda de los viajeros. También han reportado que las ventas de las cabinas premium han resistido en gran medida y están superando a las ventas en clase económica.

United dijo que, mientras que la tarifa económica superior subió más de un 5 por ciento en el segundo trimestre respecto al año anterior, la tarifa económica básica subió menos de un 2 por ciento, y que los ingresos de los pasajeros nacionales por asiento y milla recorrida habían caído un 7 por ciento en comparación con el año pasado. La demanda empezó a aumentar en julio, dijo la aerolínea, y añadió que esperaba “menos incertidumbre geopolítica y macroeconómica” el resto del año.

Robert Isom, director ejecutivo de American Airlines, señaló que la fortaleza de los vuelos internacionales y la clase premium era “contrarrestada por la debilidad del ocio nacional” y que preveía que la demanda nacional se reforzaría en los próximos meses.

Los viajes de otoño, que vienen con la ventaja de que hay menos gente y las temperaturas son más bajas, pueden no tener descuentos tan significativos como los de finales de verano. Para septiembre y octubre, las tarifas aéreas nacionales en Estados Unidos han subido un 3 por ciento en comparación con el otoño pasado, y los precios de los vuelos internacionales han bajado un 4 por ciento en comparación con el año pasado, según Kayak.

c. 2025 The New York Times Company