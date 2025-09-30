Sector global de viajes reduce emisiones y crece su aporte económico

Según el informe, las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) del sector disminuyeron un 9,3 % respecto a 2019. Foto: Getty Images

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en colaboración con Oman Tourism Development Company, presentó hoy su Investigación Ambiental y Social (ESR) 2025, que revela que el sector de Viajes y Turismo ha logrado reducir su huella de carbono mientras aumenta su aporte económico y social.

Según el informe, las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) del sector disminuyeron un 9,3 % respecto a 2019, representando actualmente el 7,3 % del total global, frente al 8,3 % registrado antes de la pandemia. En paralelo, la contribución del sector al Producto Interno Bruto (PIB) creció un 6 % respecto a los niveles prepandemia, alcanzando 10,9 billones de dólares en 2024.

Este progreso se debe a mejoras en eficiencia, incluyendo un aumento del 16,6 % en la adopción de energías bajas en carbono y una reducción del 5,7 % en el uso de combustibles fósiles. La intensidad de emisiones, es decir, las emisiones por unidad de producción económica, se redujo un 15 % desde 2019.

La CEO interina del WTTC, Gloria Guevara, destacó: “Esto demuestra que el sector puede crecer mientras reduce su impacto ambiental. Sin embargo, debemos redoblar esfuerzos en combustibles sostenibles, energías renovables e infraestructura baja en carbono, especialmente considerando que el transporte y la electricidad representan casi 60 % de nuestras emisiones.”

Impacto social: empleo y oportunidades

El sector de Viajes y Turismo emplea a uno de cada diez trabajadores en el mundo y juega un papel clave en la inclusión social, ofreciendo oportunidades laborales a mujeres y jóvenes. En 2024, el sector empleó a 126 millones de mujeres, superando los niveles prepandemia en 4,3 millones, y a 2,3 millones más jóvenes que en 2023, con una proporción de 15,7 % en el empleo directo, superior al promedio global de 13,7 %.

El Dr. Hashil Al Mahrouqi, director general de Oman Tourism Development Company, señaló que la colaboración con WTTC permite generar estrategias basadas en datos que equilibran el crecimiento económico con la sostenibilidad y el empoderamiento de las comunidades locales.

Contribución fiscal y panorama en Italia

En términos fiscales, el sector generó 3,5 billones de dólares en ingresos gubernamentales en 2024, un aumento del 6,1 % frente a 2019, equivalente a una décima parte de los ingresos globales de los gobiernos.

En Italia, las mujeres representan el 48,6 % de los empleos directos en el sector, mientras que los jóvenes entre 15 y 24 años están casi el doble de representados que en el resto de la economía (9,2 % frente a 5,1 %).

La Cumbre Mundial del WTTC se celebra en Roma en colaboración con el Ministerio de Turismo de Italia, ENIT, el Ayuntamiento de Roma y la Región del Lacio, con la participación de destacados socios internacionales.

“El sector de Viajes y Turismo está demostrando que puede ser una fuerza positiva para las personas, el planeta y la prosperidad”, concluyó Guevara. “Con alianzas estratégicas, seguiremos creciendo de manera responsable y sostenible”.

