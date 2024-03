Esta es la mejor playa del mundo, según la revista Condé Nast Traveller

Palm Cove es un encantador destino turístico, ubicado a unos 30 minutos al norte de Cairns, en Australia. Con su impresionante playa y ambiente vacacional, Palm Cove atrae a visitantes en busca de sol, mar y naturaleza virgen. Además, su cercanía a la Gran Barrera de Coral agrega otro atractivo para los amantes del buceo y el snorkel. Foto: Palinska

En la australiana Palm Cove uno puede encontrar cocodrilos o enfrentar potentes ciclones, pero la revista de viajes Condé Nast Traveller la designó como la mejor playa del mundo por delante de otras en Hawái, Grecia o Fiji.

Condé Nast Traveler es una destacada revista internacional centrada en el turismo de lujo y el estilo de vida. Publicada por la reconocida compañía Condé Nast, ha sido galardonada con 25 National Magazine Awards, consolidándose como una autoridad en su campo. Cada año, la revista elabora una clasificación de destinos en todo el mundo, destacando lugares que no son comunes, pero son increíblemente hermosos.

En su último ranking de mejores playas, Condé Nast Traveler seleccionó a Palm Cove como la mejor. Y no es para menos, ya que esta joya está rodeada por el resplandeciente Mar de Coral y enmarcada por el majestuoso Parque Nacional Macalister Range, además, cautiva a los visitantes con su hermosa playa de arena blanca, bordeada por palmeras ondeantes y montañas escarpadas en el horizonte. Es un refugio paradisíaco, donde el sol brilla con intensidad y el sonido de las olas invita a la relajación

Situada en el noreste de Australia, es una playa de dos kilómetros de longitud, con arena blanca y aguas cristalinas, escoltada por decenas de palmeras (de ahí su nombre), ofreciendo una variedad de actividades, desde el apacible remo en kayak hasta la emocionante exploración en jet ski a lo largo de la costa. Sin embargo, se aconseja precaución al nadar, manteniéndose dentro de las redes de seguridad para evitar posibles encuentros con medusas y otras criaturas marinas.

El alcalde Terry James destacó la abundante riqueza natural de Palm Cove como un factor determinante que justifica su título como la mejor playa del mundo. Según él, el reconocimiento otorgado por la destacada revista de viajes ratifica lo que los residentes locales ya saben sobre las maravillas de Palm Cove y la oportunidad que ofrece el destino de explorar los exuberantes paisajes tropicales, descubrir pintorescos pueblos en Atherton Tablelands y maravillarse con las impresionantes cascadas y arroyos de la región, junto con la posibilidad de encontrarse con la fascinante fauna autóctona australiana, como el imponente cocodrilo de agua salada.

Australia no solo ha sobresalido en este ranking con varias de sus playas, sino que algunas de ellas han sido clasificadas entre las mejores del mundo por diferentes medios. Ejemplo de ello es el reconocimiento de Brisbane como uno de los mejores lugares para visitar en 2024 por The New York Times. En esta lista, compite con destinos de renombre mundial como Honopu Beach en la isla hawaiana de Kauai, Pantai Ora en Indonesia y Dune du Pilat en Francia.

Estas son las playas del listado de Condé Nast

Palm Cove, Queensland, Australia. Playa de Honopu, Kauai, Hawái: Na Pali es uno de los paisajes costeros más impresionantes del mundo, con acantilados, valles, cuevas y playas escondidas. Entre estas playas está Honopu, una de las más impresionantes, conocida por su arco de roca gigante entre dos ensenadas de arena. Brekon, Shetland, Escocia: Las Islas Shetland, ubicadas entre Escocia, Noruega y las Islas Feroe, se destacan por su paisaje misterioso, a menudo envuelto en niebla. Con más de cien islas, la comunidad es acogedora, y puede comprar la famosa artesanía de lana tejida a mano. Playa de Wategos, Nueva Gales del Sur, Australia: Wategos es una playa protegida en la costa este de Australia, ideal para familias con aguas suaves y áreas verdes para picnics. Desde el paseo marítimo, se pueden admirar vistas panorámicas de la bahía de Byron. También ofrece acceso a una escalera que lleva hasta el histórico faro del cabo Byron. Playa de Ora, Maluku, Indonesia: La playa de Ora, en la isla de Seram, destaca por su hermoso panorama submarino y sus arrecifes de coral bien conservados. Aunque la superficie terrestre es limitada debido a los acantilados y bosques tropicales circundantes, ofrece aguas cristalinas y una diversa vida marina en el Parque Nacional de Manusela. Playa de Mona Vale, Nueva Gales del Sur, Australia: La Playa de Mona Vale, ubicada en el suburbio del mismo nombre en Nueva Gales del Sur, se encuentra a 30 kilómetros al norte del distrito central de negocios de Sídney. Es conocida por ser un destino popular para actividades como nadar, tomar el sol, surfear y pescar. Duna del Pilat, Francia: La Duna de Pilat destaca como la duna más alta de Europa, pero su singularidad va más allá de su altura. Su increíble tamaño, ambiente fascinante y panorama impresionante la hacen única. Playa de Noosa, Queensland, Australia: Noosa, en la Sunshine Coast de Australia, es conocido por sus canales para kayak y paddle surf, sus playas aptas para el surf y sus pintorescos atardeceres. Además, ofrece una variada selección de cafeterías y restaurantes para disfrutar. Playa de Awaroa, Parque Nacional Abel Tasman, Nueva Zelanda: El Parque Nacional Abel Tasman, situado en la Isla Sur de Nueva Zelanda, combina relajación y aventura en un entorno natural impresionante. Con playas hermosas, senderos para caminatas, ofrece actividades para todos los gustos, incluida la popular actividad de kayak. Playa de Die Plaat, Reserva Natural de la Bahía de Walker, Sudáfrica: La Reserva Natural de Walker Bay, es un destino imperdible, especialmente en invierno y primavera, cuando miles de ballenas visitan sus costas. Es un lugar ideal para avistamientos de ballenas y disfrutar de sus hermosas playas y el océano Atlántico.

