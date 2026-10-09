Cabaña flotante del Pacífico colombiano

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Esta es la primera cabaña flotante del Pacífico colombiano: ¿Cómo puede ir? Leidy Barbosa Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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¿Y si su próxima escapada no fuera a una cabaña en medio del bosque, sino sobre el agua? En el Pacífico colombiano, una nueva propuesta de alojamiento busca cambiar la forma de descubrir sus paisajes: una cabaña flotante en el archipiélago de La Plata, en Bahía Málaga, Buenaventura, presentada como la primera de su tipo en esta región del país.

Aquí le contamos todo lo que debe saber del proyecto para que se programe en sus próximas vacaciones.

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¿Qué podrá encontrar en esta cabaña flotante?

Dormir sobre el mar, despertar con el canto de las aves y observar cómo el agua se ilumina por la noche con el fitoplancton bioluminiscente son algunas de las experiencias que ofrece una cabaña flotante en el Archipiélago de La Plata, en Bahía Málaga, Buenaventura. El proyecto fue diseñado y construido por Santiago Valencia González, administrador turístico, magíster en Planificación y Gestión del Turismo y guía profesional, quien lleva más de 15 años explorando alternativas para desarrollar el turismo sin intervenir directamente en la selva húmeda tropical.

"La idea surgió de una pregunta: ¿cómo construir un alojamiento en medio de este entorno sin ocupar más terreno de bosque? La respuesta fue una estructura que permanece sobre el agua y combina madera, fibra de vidrio, tubos de PVC y tanques flotantes. El diseño también contempló una terraza para observar el paisaje y un sistema séptico que puede retirarse para trasladar las aguas residuales a un pozo séptico", dijo Santiago Valencia a El Espectador.

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El desarrollo del proyecto tomó forma a partir de ejercicios de prototipado realizados desde 2016 en la Escuela de Innovación Comunitaria de la Corporación Manos Visibles. Años después, en 2023, Valencia continuó trabajando en soluciones para la estructura y el manejo de las aguas residuales durante sus estudios de maestría.

"La construcción también recoge aprendizajes sobre la necesidad de buscar alternativas habitacionales adaptadas a las condiciones del territorio", dijo.

La cabaña se encuentra en el archipiélago de La Plata, en Bahía Málaga, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Desde allí, los visitantes pueden explorar los manglares, navegar en kayak hasta las cascadas de La Sierpe y recorrer los charcos naturales del Morro. También pueden organizar salidas para observar ballenas jorobadas durante su temporada de migración en el Pacífico colombiano.

El alojamiento busca ofrecer una experiencia de contacto directo con el entorno. Su ubicación permite escuchar el canto de las aves al amanecer y, según las condiciones del agua y la actividad biológica, observar fenómenos de bioluminiscencia asociados al plancton durante la noche. La cercanía al mar también permite disfrutar de la tranquilidad de la bahía y explorar sus ecosistemas.

“La cabaña cuenta con energía solar, conexión a internet mediante Wi-Fi satelital, baño, ducha y terraza. La experiencia se complementa con la gastronomía del Pacífico, las bebidas y la música tradicional de la región. Además, los visitantes pueden participar en actividades de pesca sostenible, de acuerdo con las condiciones del lugar”, explicó Valencia.

Más allá de ofrecer una alternativa de alojamiento, el proyecto busca fortalecer el turismo biocultural liderado por las comunidades del litoral Pacífico. Según Valencia, los habitantes locales participaron en la creación de la iniciativa, son propietarios del territorio y están a cargo de la operación. Esto permite generar empleo, complementar los ingresos de las familias y visibilizar el trabajo de una comunidad que le apuesta a la conservación de su entorno.

Sin embargo, Valencia señala que la iniciativa ha avanzado principalmente mediante la autogestión y el apoyo de la cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales y universidades, sin el respaldo que esperan de entidades como el Viceministerio de Turismo, la Gobernación del Valle del Cauca y la administración municipal.

“Esta primera cabaña flotante en el océano Pacífico colombiano demuestra que es posible hacer ciencia e innovación comunitarias respetando los parámetros ambientales y combinando los conocimientos ancestrales con los científicos”, afirmó.

Como siguiente paso, la comunidad espera contar con el apoyo del Gobierno nacional y de Fontur para avanzar en el ordenamiento y la construcción del sendero hacia las cascadas de La Sierpe, así como en la instalación de un muelle flotante en el archipiélago de La Plata. Estas obras permitirían fortalecer la infraestructura turística y facilitar el acceso a los atractivos naturales de Bahía Málaga.

Cabaña flotante del Pacífico colombiano Foto: Pacificobiocultural

¿Cómo ir y reservar?

Para llegar a la cabaña flotante, es necesario desplazarse hasta Buenaventura, en el Valle del Cauca, y desde allí tomar una lancha rápida hacia el archipiélago de La Plata. El trayecto marítimo dura aproximadamente una hora. Si viaja desde Bogotá, puede consultar las opciones de transporte aéreo y terrestre disponibles para llegar a Buenaventura.

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El precio de la estadía se acuerda con los viajeros y depende del número de noches, las actividades que deseen realizar y las experiencias que quieran incluir en su visita.

Para consultar tarifas, disponibilidad y organizar su viaje, puede comunicarse directamente con los responsables del alojamiento. Eso sí, se recomienda confirmar previamente los costos, los horarios de salida de las lanchas, las actividades disponibles y las condiciones del transporte hasta el archipiélago.

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