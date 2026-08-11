¿Está preparado para una emergencia? Guía de supervivencia para viajeros

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Ante una emergencia, saber qué hacer puede marcar la diferencia. Aunque lo habitual sea disfrutar del paisaje con calma y regresar a casa sin novedades, los imprevistos pueden aparecer cuando menos se esperan. Un sismo, una persona que se pierde o incluso un cambio repentino en las condiciones del camino son situaciones para las que conviene estar preparado.

El temblor de magnitud 7,4 registrado en la mañana del 10 de agosto volvió a recordar que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento y lugar. El movimiento se sintió en distintas regiones del país y, según el Servicio Geológico Colombiano, fue el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década. Manizales, Cali, Pereira y varios municipios del Chocó estuvieron entre las zonas donde se reportó con mayor intensidad.

Por eso, en Entre Montañas reunimos una serie de consejos básicos y prácticos que pueden ser útiles antes y durante una emergencia. Aunque están pensados para quienes disfrutan de la montaña, son recomendaciones que también pueden ayudarle a reaccionar con mayor seguridad ante cualquier situación inesperada.

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Un botiquín de primeros auxilios puede ser un aliado importante durante un viaje, una salida de campo o incluso ante una emergencia inesperada. Aunque no reemplaza la atención médica, contar con elementos básicos permite responder de manera oportuna ante situaciones como cortes, golpes, torceduras, picaduras o malestares mientras se consigue ayuda profesional.

Antes de salir, tenga en cuenta algunas recomendaciones: adapte el botiquín a las necesidades de quienes lo acompañan; revise las fechas de vencimiento y reponga lo que haya utilizado; guárdelo en un recipiente impermeable y fácil de identificar; y aprenda nociones básicas de primeros auxilios, especialmente si va a estar en lugares donde la atención médica puede tardar en llegar.

Para Héctor Guillermo Bernal, veterano del Ejército y enfermero médico de combate, la preparación también consiste en desarrollar resiliencia y saber actuar cuando todo cambia de un momento a otro.

“Esto se trata de crear conciencia y de que las personas sepan cómo actuar frente a una emergencia. Muchas familias ni siquiera tienen un kit de primeros auxilios o una reserva básica de agua, y esa preparación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, explicó Bernal.

Primeros auxilios

Ante una emergencia, según Bernal, lo primero es mantener la calma, evaluar si el lugar es seguro y evitar ponerse en riesgo. Lo recomendable es desplazarse con precaución y no correr, ya que una caída, una torcedura o una fractura pueden complicar todavía más la situación mientras llega la ayuda.

Entre las habilidades básicas que toda persona debería conocer están:

Hemorragias : aplique presión directa sobre la herida con una gasa o tela limpia. En sangrados graves, un torniquete puede ser necesario. aplique presión directa sobre la herida con una gasa o tela limpia. En sangrados graves, un torniquete puede ser necesario.

RCP: si una persona no responde y no respira con normalidad, solicite ayuda e inicie compresiones en el centro del pecho.

Fracturas: no intente acomodar el hueso ni mover innecesariamente la zona lesionada. Inmovilícela y espere ayuda.

Quemaduras: enfríe la zona con agua corriente y evite aplicar hielo, cremas o remedios caseros.

Según Bernal, aprender primeros auxilios debería ser una prioridad para cualquier persona e incluso deberia darse en los colegios. Sin embargo, si usted quiere aprender, existen opciones gratuitas como los cursos del SENA, el programa Primer Respondiente ¡Gente que ayuda! de la Alcaldía de Bogotá y las capacitaciones que ofrece la Cruz Roja Colombiana en diferentes regiones del país.

Conozca el triángulo de supervivencia

No todas las emergencias ocurren en una ciudad. Colombia cuenta con amplias zonas rurales, territorios alejados y lugares donde el acceso a ayuda puede tardar horas. Por eso, según Bernal, en medio de una naturaleza tan extensa y diversa, estar preparado, conocer el entorno y saber cómo actuar puede marcar la diferencia.

Agua: e n emergencias puede haber recortes de agua o que esta deje de fluir por las tuberías, por lo que debe identificar fuentes de agua cercanas. Si necesita obtener agua de una fuente natural, no la consuma directamente : debe ser tratada mediante métodos seguros de potabilización, como hervirla.

Alimentación : priorice alimentos ligeros, energéticos y fáciles de conservar en su kit de emergencias. Si la situación se prolonga y necesita recurrir a los recursos del entorno, no consuma plantas, frutos, hongos u otros alimentos silvestres que no pueda identificar con certeza . Conocer previamente las especies comestibles de la zona puede ser útil. priorice alimentos ligeros, energéticos y fáciles de conservar en su kit de emergencias. Si la situación se prolonga y necesita recurrir a los recursos del entorno,. Conocer previamente las especies comestibles de la zona puede ser útil.

Fuego: puede servir para calentarse, cocinar, potabilizar agua y hacer señales de auxilio. Por eso, llevar elementos diseñados para encenderlo de manera segura resulta más práctico que depender de técnicas improvisadas que requieren experiencia y mucho esfuerzo físico.

Si se pierde o queda atrapado, lo primero es mantener la calma, evitar desplazarse sin rumbo y buscar la forma de hacer visible su ubicación. Saber orientarse, utilizar herramientas de navegación y realizar señales de auxilio puede facilitar que los equipos de rescate lo encuentren más rápido.

Lo primero que debe tener en cuenta es construir un mapa mental del lugar, es decir, identificar y recordar los principales puntos de referencia del entorno, como senderos, cruces, quebradas, ríos, zonas abiertas o construcciones. Reconocer estos elementos y tener una idea clara del recorrido puede ayudarle a ubicarse y tomar mejores decisiones si ocurre una emergencia.

Pero si no tiene eso:

¿Cómo usar GPS?

Si cuenta con un celular, revise su ubicación mediante el GPS y compártala con alguien de confianza o con los servicios de emergencia.

Active la ubicación: encienda el GPS o los servicios de localización del teléfono.

Abra una aplicación de mapas: revise su ubicación y, si tiene señal, consulte la ruta.

Descargue mapas previamente: si sabe que estará en una zona sin internet, guarde el mapa del área para consultarlo sin conexión.

Ojo: Si bien es la opción más fácil, no dependa únicamente del GPS. La tecnología puede fallar, el dispositivo quedarse sin batería o perder señal justo cuando más se necesita. Aprender a orientarse con métodos básicos garantiza mayor autonomía y seguridad en la montaña.

¿Cómo usar un mapa?

¿Cómo usar el sol?

¿Cómo usar las estrellas?

¿Cómo hacer señales?

Si está perdido o atrapado, hacer visible su ubicación puede ser tan importante como saber dónde se encuentra. Las señales permiten llamar la atención de personas cercanas o de los equipos de rescate, por lo que es importante utilizar los recursos que tenga a mano y elegir lugares abiertos y visibles para facilitar su localización.

Gritos: si no tiene silbato, grite palabras cortas como “¡ayuda!” en intervalos, en lugar de gastar energía gritando continuamente.

Golpes: golpee de forma repetida dos objetos, como piedras o ramas, para generar un sonido diferente al del entorno.

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