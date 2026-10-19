Estas son las ciudades colombianas que ganaron en los "Óscar del Turismo Sudamérica"

Cartagena es uno de los destinos turísticos de Colombia más visitado durante Semana Santa. Foto: Cortesía Jose Caballero

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Si usted es de los viajeros que eligen su próximo destino por los premios y reconocimientos que ha recibido, Colombia tiene tres razones para estar en su radar. En los World Travel Awards, conocidos como los «Óscar del turismo», Cartagena, Boyacá y el país se llevaron distinciones en distintas categorías de Sudamérica. Desde escapadas románticas hasta viajes juveniles, estos reconocimientos ponen en el mapa internacional la diversidad de experiencias que ofrece Colombia.

Quédese, que aquí le decimos por qué Colombia destacó como destino en algunas categorías.

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Cartagena

Cartagena de Indias fue reconocida por octava vez como Destino Líder de Luna de Miel de Sudamérica en los World Travel Awards, un galardón que destaca su atractivo para las parejas que buscan celebrar su matrimonio o disfrutar de una escapada romántica. Y es que no es para menos, pues la ciudad combina arquitectura colonial, plazas históricas, gastronomía caribeña y paisajes frente al mar, una oferta que la ha mantenido entre los destinos más destacados de la región en esta categoría.

El reconocimiento también resalta la importancia del turismo de romance para la economía local. Según la Corporación Turismo Cartagena de Indias, este segmento atrae visitantes y dinamiza diferentes actividades y servicios turísticos, desde el alojamiento y los restaurantes hasta las experiencias culturales y los recorridos por la ciudad.

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Entre los mejores lugares para recorrerla están:

Islas del Rosario, donde es posible disfrutar de las playas y practicar actividades como buceo y snorkel. Esta zona del Caribe colombiano ofrece una alternativa para quienes quieren combinar unos días de descanso junto al mar con otras experiencias durante su estadía.

La Ciudad Amurallada, caminar por sus calles al atardecer y conocer los espacios culturales y los murales de Getsemaní.

Para cerrar el día, puede probar platos de la gastronomía caribeña en alguno de sus restaurantes. Así, el viaje permite combinar paisajes costeros, historia y cultura en uno de los destinos más reconocidos de Colombia.

Boyacá

Boyacá fue reconocido por segundo año consecutivo como Destino Regional Líder de Sudamérica en los World Travel Awards. El departamento se impuso a destinos nominados de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, entre ellos La Araucanía, Canelones, Mendoza y Minas Gerais.

El premio destaca una oferta turística que reúne patrimonio histórico, paisajes naturales, gastronomía y tradiciones que se mantienen vivas en sus municipios en un solo departamento.

Entre los mejores planes que puede hacer para que se dé una idea de su magnitud están:

Villa de Leyva, con su Plaza Mayor y sus calles empedradas.

Ráquira, reconocida por sus artesanías de barro

Paipa, donde los visitantes pueden disfrutar de las aguas termales.

Eso sí, para quienes buscan contacto con la naturaleza, el lago de Tota ofrece caminatas y actividades acuáticas, mientras que el Parque Nacional Natural El Cocuy, donde se encuentran picos nevados y paisajes de páramo, ofrece conocer uno de los ecosistemas más mágicos y frágiles de Colombia.

Mejor destino para jóvenes

Por último, el país también se destacó en esta sección de Sudamérica, y es que fue reconocido por cuarta vez como el mejor destino juvenil de Sudamérica en los World Travel Awards, tras recibir el galardón en 2021, 2023, 2025. Este reconocimiento destaca la oferta turística del país para los viajeros jóvenes, con alternativas que combinan entretenimiento, naturaleza, aventura y experiencias culturales.

En Colombia, este tipo de público ha sido atraído por el turismo de aventura, que ha ganado protagonismo gracias a las actividades al aire libre y las experiencias que permiten conocer distintos ecosistemas. Para las familias que viajan con adolescentes, estas opciones pueden ser una oportunidad para explorar parques naturales, practicar senderismo y descubrir paisajes, siempre que se prioricen las medidas de seguridad y la conservación de los recursos naturales.

Entre las experiencias que despiertan el interés de los jóvenes están conocer maravillas naturales, visitar parques temáticos, practicar deportes de aventura y participar en actividades que generen un impacto positivo en las comunidades locales. También buscan acercarse a las tradiciones de los lugares que visitan, por lo que los recorridos culturales y las experiencias comunitarias pueden complementar los planes de naturaleza y entretenimiento.

Pero para los viajeros jóvenes, elegir un destino va más allá de encontrar tiquetes baratos y buenos planes. También importa cuánto cuesta hospedarse, comer, transportarse y disfrutar de conciertos, festivales y planes culturales. A esto se suman una buena conexión a internet, opciones para recorrer la ciudad sin carro y una oferta de entretenimiento que permita conocer otras formas de vivir. En ese panorama, Colombia busca conquistar a una generación que quiere viajar, descubrir nuevas culturas y vivir experiencias auténticas, con destinos que combinan ciudades cosmopolitas, riqueza natural y una agenda cultural cada vez más diversa.

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