Estas son las fiestas que tendrán varios pueblos cerca de Bogotá este fin de semana

Fiestas Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

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Si todavía no tiene plan para este fin de semana festivo, es el momento perfecto para dejarse llevar por la alegría y la música que se viven en cada rincón del país. Colombia está de fiesta, y las celebraciones que llenan sus calles son el reflejo de su diversidad cultural, esa que se expresa en danzas, sabores y tradiciones que no se detienen ni por un instante.

Quédese, porque aquí le diremos los eventos especiales que sucederán en Cundinamarca y Boyacá, destinos que están muy cerca de Bogotá.

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Siachoque, Boyacá

Siachoque, en Boyacá, celebrará del 9 al 13 de octubre sus Ferias y Fiestas en honor a la Virgen del Rosario, una celebración que combina las tradiciones religiosas del municipio con actividades culturales, campesinas y musicales. La programación comenzará con una cabalgata, un carnaval, el mercado campesino, una feria ganadera y diferentes actos en honor a la patrona del municipio, además de presentaciones musicales durante el fin de semana.

Entre la programación se destacan el sábado el despertar musical, el carnaval, la procesión y el festival piromusical, que dará paso a una noche de presentaciones con Willy Carranga, José Mogollón y la Orquesta Caracas Gig Band Show. El domingo, la agenda continuará con la feria ganadera, el mercado campesino, la revista de cuadrilleros y el Tercer Festival de Danzas Típicas, además de una jornada musical con Orquesta Fuego, Pastor López Jr. y Banda Sinaloense La MB.

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San Pablo de Borbur, Boyacá

San Pablo de Borbur se prepara para vivir el XXI Festival Nacional Minero, una celebración que del 9 al 11 de octubre reunirá las tradiciones, expresiones culturales y actividades relacionadas con la identidad minera de la región. La programación comenzará con una alborada musical y continuará con el desfile inaugural, la Expo-Esmeraldas Santa Bárbara 2026, concursos de gastronomía y paisaje minero, muestras de danza y diferentes actividades que buscan destacar los saberes y costumbres de las comunidades mineras.

Durante el fin de semana también se realizarán presentaciones de artistas y grupos locales y nacionales. Las noches estarán acompañadas por verbenas populares: el viernes con Banda Bravo y DJ Pepo; el sábado con Julián Daza, Lucho Bernal y DJ Fabián Mix; y el domingo con Los Gavilanes, Los Enruanados, Julián Ariza y DJ Ariel Vargas. La jornada de cierre incluirá además el concurso regional de danza minera, con categorías folclóricas, cundiboyacenses y de propuesta minera, y la premiación de los diferentes concursos del festival.

Girardot, Tolima

Girardot se prepara para vivir dos celebraciones consecutivas durante octubre: el LXIV Festival y Reinado Señorita Girardot, del 2 al 8 de octubre, y el LV Reinado Nacional del Turismo, del 8 al 11. La programación reunirá desfiles de carrozas, comparsas, muestras folclóricas, actividades culturales y recorridos de las candidatas por diferentes espacios de la ciudad.

Entre los eventos destacados están el tradicional desfile de carrozas, las actividades junto al río Magdalena y las muestras gastronómicas y culturales. La música también tendrá un lugar central, con presentaciones de Elder Dayán Díaz, Rafa Pérez y Nicky Jam, en una agenda que busca combinar las tradiciones de Girardot con su oferta turística y cultural.

Manta, Cundinamarca

Manta, en Cundinamarca, tendrá un fin de semana para recorrer el municipio entre campo, cultura y música. El sábado 10 de octubre la agenda comenzará con la Feria Agroempresarial y el Danza Fest 2026, seguidos por una cabalgata por la calle principal. En la tarde y noche, el parque principal será el punto de encuentro para disfrutar de presentaciones musicales, desde Los Joselitos de Bermejal y Son Panelero hasta Oscar Roa y la Orquesta La Tres60.

El domingo la programación continuará con el Festival y un mano a mano carranguero, además de la premiación de las Juntas de Acción Comunal. La jornada cerrará con una seguidilla de presentaciones que pasará por los sonidos norteños de Extremo Norteño, el repertorio de Willy Carranga, la música de Palo Santo y una parranda vallenata para despedir el fin de semana.

Gachalá, Cundinamarca

Si quiere un plan más de agua, Gachalá, Cundinamarca, tiene una programación para disfrutar del embalse durante el puente festivo con el XXV Festival Nacional Náutico y Ecoturístico del Guavio. Del 9 al 11 de octubre habrá pesca tradicional, canotaje, vóley playa, natación en aguas abiertas y la III Válida Nacional de Motonáutica, además de exhibiciones de esquí, parapente y flyboard.

La agenda también incluye la Gran Travesía Náutica con las candidatas al Reinado Departamental del Agua, desfiles de carrozas y comparsas y la velada de elección y coronación. En las noches, el parque principal recibirá conciertos con artistas como Alán Ramírez, Jhoan Hernández y Los K Ramones, junto con orquestas y DJs para cerrar las jornadas.

Santa María, Boyacá

Llegando al final, otro municipio que tendrá fiestas durante este puente es este, donde la programación combinará gastronomía, tradiciones campesinas, actividades deportivas y música. Del 8 al 11 de octubre habrá concursos de coplas y canto, degustaciones de comidas típicas, danzas regionales, una carrera atlética, cabalgata recreativa y mercado campesino.

La música también tendrá un lugar importante durante las celebraciones, con presentaciones de Los Sabrosos de la Parranda, Encanto Tropical, Che Díaz, Guayaba Orquesta y Los Internacionales Rayos de México, además de agrupaciones de música carrilera, popular y folclor llanero.

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Acacías, Meta

No podemos dejar por fuera a Acacías, Meta como pequeña ñapa, que celebrará del 8 al 11 de octubre el 54° Festival del Retorno. La programación reunirá tradiciones llaneras, concursos de música y baile, cabalgata, muestras folclóricas, desfile de autos clásicos y actividades alrededor del 23° Reinado Internacional del Retorno. También habrá espacios dedicados a los cantos de trabajo de llano y a los artistas y agrupaciones que mantienen vivas estas expresiones culturales.

La música será uno de los ejes de la celebración, con presentaciones de artistas llaneros como Fredy Rodríguez, Mónica Pérez, El Potro Bermúdez, Carolina Piraquive, Geraldine Mayorga y Susana Díaz. La tarima crossover también tendrá una amplia agenda con nombres como Checo Acosta, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Lennox y Orquesta D’Artagnan Salsa y Son, además de DJs y otras agrupaciones que acompañarán las noches del festival.

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