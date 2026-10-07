Determinadas rutas permiten conectar con destinos como Glacier National Park y Grand Canyon National Park. / Cortesía Brand USA Foto: Cortesía Visit USA

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Estas son las nuevas experiencias para visitar EE.UU. en 2027 Andrés Montes Alba Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Estados Unidos llegará a 2027 con una agenda turística marcada por aniversarios, nuevas aperturas, grandes eventos y experiencias que buscan mostrar el destino más allá de sus lugares tradicionales. Durante Brand USA Travel Week UK & Europe, Brand USA presentó algunas de las tendencias que marcarán los viajes internacionales hacia el país, desde celebraciones históricas y novedades culturales hasta rutas ferroviarias que ponen el foco en los paisajes y en el propio recorrido.

Para los viajeros colombianos, estas propuestas amplían las posibilidades para planear vacaciones en Estados Unidos y combinar destinos conocidos con nuevas experiencias. La oferta para 2027 estará atravesada por acontecimientos que van desde el aniversario número 250 de San José, California, hasta los 200 años de historia ferroviaria del país.

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Entre las novedades también se encuentra la expansión del Motown Museum en Detroit, la apertura del James Beard Public Market en Portland y el estreno mundial de Star Wars: The Experience en Filadelfia. A esto se suma la llegada del Sundance Film Festival a Boulder, Colorado, y la realización del NFL Draft 2027 en Washington D.C.

El calendario también estará acompañado por aniversarios que conectan al turismo con la historia y la cultura estadounidense. En Virginia se conmemorará el centenario de las Bristol Sessions, consideradas un punto de partida para la música country moderna, mientras que el país celebrará dos siglos de historia ferroviaria, una fecha que servirá para poner nuevamente en primer plano algunas de sus rutas más emblemáticas.

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Una temporada de fin de año con nuevas experiencias

Las celebraciones de fin de año serán otro de los atractivos para quienes visiten Estados Unidos durante la temporada 2026-2027. Nueva York tendrá un motivo adicional para celebrar con el centenario del Macy’s Thanksgiving Day Parade, uno de los eventos más reconocidos del calendario estadounidense.

El Festival de Navidad de Natchitoches, en Louisiana es una celebración a visitar y se realiza el primer fin de semana de diciembre. / Cortesía Brand USA Foto: Maggie Bowles - Maggie Bowles

Pero la propuesta no se limita a las grandes ciudades. Destinos como Leavenworth, en Washington, transforman sus calles durante la temporada navideña, mientras diferentes regiones del país ofrecen mercados inspirados en tradiciones europeas, festivales de luces y experiencias temáticas relacionadas con franquicias como Hallmark y Harry Potter.

También existen propuestas vinculadas con The Polar Express, que recrean la experiencia del viaje ferroviario navideño, así como celebraciones de Año Nuevo que ofrecen alternativas a la tradicional concentración de Times Square.

La temporada permite así combinar recorridos urbanos con visitas a pequeñas localidades y destinos históricos, en una época en la que las tradiciones locales se convierten en parte de la experiencia turística.

Viajar en tren para descubrir el paisaje estadounidense

Uno de los ejes que Brand USA destaca para 2027 será el turismo ferroviario. La conmemoración de los 200 años de historia del ferrocarril estadounidense servirá para impulsar recorridos que ponen el trayecto al mismo nivel de importancia que el destino final.

El tren también ofrece la posibilidad de acercarse a algunos de los principales parques nacionales del país. Foto: Jody J. Overstreet

Entre las rutas destacadas se encuentra el California Zephyr, que atraviesa buena parte del oeste del país; el Coast Starlight, conocido por sus paisajes de la costa del Pacífico; y el Empire Builder, que recorre el norte de Estados Unidos. A estas alternativas se suma el Canyon Spirit, una experiencia ferroviaria vinculada con algunos de los paisajes del oeste estadounidense.

El tren también ofrece la posibilidad de acercarse a algunos de los principales parques nacionales del país. Por ejemplo, determinadas rutas permiten conectar con destinos como Glacier National Park y Grand Canyon National Park, mientras que el Southwest Chief ofrece una alternativa para seguir parte del trazado histórico de la Route 66.

La propuesta ferroviaria también se extiende al alojamiento. En diferentes puntos del país existen antiguos vagones restaurados que fueron convertidos en hoteles, una alternativa que combina patrimonio ferroviario y hospedaje.

Estas experiencias se relacionan con una tendencia que ha ganado espacio en el turismo internacional: el slow travel, que plantea recorrer los destinos con mayor calma y prestar atención al paisaje, las comunidades y las experiencias que ocurren durante el desplazamiento.

Estas nuevas atracciones, aniversarios históricos, eventos deportivos y culturales y una oferta ferroviaria que busca recuperar el valor del trayecto, ponen a Estados Unidos en un 2027 con distintas maneras de recorrer el país. La propuesta es clara, y es que el país busca que además de sus grandes ciudades y atractivos tradicionales, contar y ofrecer nuevas razones para regresar y descubrir otros lugares.

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