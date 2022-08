Estas son las regiones de Colombia con mayor ocupación hotelera

Cartagena registró la mayor ocupación hotelera de junio de 2022. Foto: Cortesía: Accor

Junio de 2022 cierra con una tasa de ocupación del 60,02 % superando en 4,89 puntos porcentuales al mismo mes del año 2019, especificando que las temporadas vacacionales demuestran que el país genera una recuperación significativa, teniendo en cuenta que, en el mes de marzo del presente año en el periodo de la Semana Santa, también superó el 60 % de ocupación hotelera nacional, según datos de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).

Por capítulos, se encuentran que el top 10 en los porcentajes de ocupación hotelera fueron: Cartagena, Antioquia, Tolima y Alto Magdalena, Bogotá D.C., Atlántico, Risaralda, Magdalena, Santander, Casanare y Huila, los cuales tuvieron un incremento en comparación al mes de mayo del año 2019 a excepción de Caldas y Nariño, demostrando sin duda mejora en el sector, con un relevante aporte a la economía colombiana.

En el análisis se observa que en Antioquia, Atlántico, Barrancabermeja, Cartagena, Casanare, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Alto Magdalena se logró una variación porcentual en ocupación positiva mayor a 5 puntos porcentuales respecto a 2019, lo que demuestra una reactivación por motivaciones de ocio, recreación y aventura.

Con referencia al primer semestre del año en curso, en comparación con el mismo periodo del 2019 se observa que los capítulos de Cartagena, Antioquia, Atlántico y Magdalena aumentaron la ocupación de manera significativa, evidenciando la importancia que tiene la Costa colombiana en cuando al turismo de sol y playa; sin embargo, los departamentos de Quindío, Meta y Santander aumentaron más de 7 puntos porcentuales, lo cual relaciona un turismo local con motivaciones de cultura, naturaleza y aventura.

Por la misma línea, en el primer semestre se evidencia que el acumulado mes a mes de enero a junio ha demostrado una recuperación progresiva; sin embargo, se presentan variaciones en regiones que todavía no logran superar ese indicador del 2019, año que se utiliza de manera comparativa por su ocupación histórica en el país, especificando que los destinos de dicha ocupación baja son Bogotá D.C., Nariño, Caldas, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Es importante mencionar que, aunque la diferencia negativa de los capítulos anteriormente mencionados es mínima y no sobrepasa los 2,5 puntos porcentuales, no deja de afectar directamente al resultado del consolidado nacional y es una oportunidad para trabajar en el posicionamiento de dichos destinos, a través de mayor promoción y trabajo articulado entre el sector público y privado.

Si se analiza el comportamiento de la ocupación hotelera del segundo trimestre del año 2022, es notoria un alza significativa en algunos capítulos, aumentando en algunos hasta más de 10 puntos porcentuales comparándolos con el segundo semestre del año 2019, identificando que Bogotá se ubica aún en ese rango de ocupación y lo evidencia su bajo crecimiento; aunque no son negativos siguen preocupando a nuestros hoteleros de la capital, pues el 2 trimestre cerró con una ocupación de 62,41 % aumentando 1,27 puntos porcentuales frente al 2019.

“Es evidente que hay recuperación paulatina en nuestros destinos durante el primer semestre del año, sin embargo esperamos que este aumento sea constante y así la hotelería y el turismo puedan tener una repunte real, que permita los empresarios del sector tener una recuperación financiera que genere estabilizad en la operación hotelera, tan golpeada aun como consecuencia del impacto económico mundial que dejó la pandemia”, comenta José Andrés Duarte García, presidente ejecutivo de Cotelco.

Y agrega: “Esto es un estímulo para seguir adelante trabajando por volver a Colombia un destino imperdible y presente en el radar del turista nacional y extranjero, sin desconocer por supuesto, el impacto de otros factores como el aumento de la TRM, que sin duda alguna afectan la economía de todos los sectores y la hotelería y el turismo no son la excepción, si no se desarrolla una estrategia de promoción focalizada para visibilizar en los mercados dolarizados o que no han perdido valor frente al dólar”.

Si se analiza el comportamiento de las tarifas hoteleras reales en junio de 2022 se encuentra una tendencia a la baja, comparado con junio de 2019, con una reducción de un 0,4 %. Sin embargo, para 2022 se observa una presión inflacionaria más alta con 6,24 puntos porcentuales por encima de la que se registraba en abril de 2019, principalmente reflejado por el alza en alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que mostraría el esfuerzo de los alojamientos por mantener precios competitivos a pesar de las alzas en diferentes sectores.

Finalmente, el comportamiento semestral entre enero - junio de 2022 comparado con 2019 demuestra que la tasa de porcentaje de ocupación en promedio para 2022 fue de 57,82 % mientras que en el primer semestre de 2019 fue de 54,71%, es decir, un aumento de 3 puntos porcentuales, lo que refleja una reactivación general y una mayor apuesta de los turistas por pernoctar en alojamientos.

Esto puede reflejar que a pesar de tener una inflación alta, las tarifas reales de alojamiento disminuyeron en promedio durante el semestre 3 % comparado con el mismo periodo de 2019, mostrando que el sector busca recuperar la confianza de los visitantes que llegan a los diferentes destinos del país, sumando a las medidas que desde el Gobierno han buscado estimular el gasto de los hogares colombianos con medidas como la exención del pago del IVA por los servicios de alojamiento y hospedaje, para estimular el turismo doméstico o turismo de colombianos, mejorándoles su capacidad de consumo.

