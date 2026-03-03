Estas son las regiones más acogedoras de Colombia en 2026

Por tercer año consecutivo, Boyacá ocupa el primer lugar como la región más acogedora del país. Foto: Getty Images

En los viajes, la diferencia muchas veces no está solo en el paisaje, sino en cómo se siente el visitante. La amabilidad, la atención a los detalles y el servicio cercano pueden transformar una estadía en una experiencia inolvidable. Así lo confirman los Traveller Review Awards 2026, reconocimientos entregados por Booking.com con base en millones de opiniones verificadas de viajeros en todo el mundo.

En esta nueva edición, Colombia vuelve a destacarse por la calidez de sus destinos. Los premios reflejan la voz directa de quienes recorren el país y valoran no solo sus atractivos naturales y culturales, sino también la hospitalidad constante de sus anfitriones. A través de su plataforma, Booking.com facilita la conexión con una amplia oferta de alojamientos y servicios turísticos que permiten descubrir cada región de manera integral.

Las regiones más acogedoras de Colombia en 2026

1. Boyacá

Por tercer año consecutivo, Boyacá ocupa el primer lugar como la región más acogedora del país. Sus pueblos coloniales, la serenidad de Villa de Leyva, los paisajes de la Laguna de Tota y la tradición artesanal de municipios como Monguí y Ráquira consolidan una propuesta turística donde historia y cercanía van de la mano.

En Boyacá, el visitante encuentra más que arquitectura colonial: descubre anfitriones que comparten con orgullo su cultura, sabores tradicionales y alojamientos donde cada detalle suma a la experiencia.

Alojamiento recomendado: Posada La Rioja (Villa de Leyva – casa colonial completa), una propiedad restaurada que mantiene su esencia histórica y ofrece una estadía auténtica y personalizada.

2. Caldas

Ubicado en el corazón del Paisaje Cultural Cafetero, Caldas combina montañas verdes, tradición cafetera y escenarios naturales como aguas termales. En Manizales y sus alrededores, el turismo rural y las experiencias ligadas al café permiten al viajero conectarse con las raíces productivas del país.

La vocación de servicio y el ambiente tranquilo posicionan a Caldas como uno de los destinos preferidos por quienes buscan hospitalidad genuina.

Alojamiento recomendado: Lodge Paraíso Verde (Manizales – agroturismo / finca cafetera), una finca tradicional que integra descanso e inmersión en la cultura cafetera.

3. Quindío

Natural, vibrante y lleno de color, Quindío se consolida como referente nacional en hospitalidad. Desde el imponente Valle del Cocora hasta las fachadas coloridas de Salento y Filandia, la región ofrece una experiencia cercana, donde el trato personalizado marca la diferencia.

El equilibrio entre paisaje, tradición cafetera y atención dedicada lo mantiene entre las regiones mejor valoradas en 2026.

Alojamiento recomendado: Glamping Lumbre (Salento – glamping de lujo), una propuesta que combina diseño, confort y conexión directa con la naturaleza.

4. Cundinamarca

Más allá de Bogotá, Cundinamarca ofrece una amplia variedad de planes para escapadas cortas. Municipios como Guatavita, Zipaquirá y La Calera destacan por su riqueza cultural, atractivos naturales y alojamientos que privilegian la tranquilidad.

La diversidad de su oferta y la calidad en el servicio explican su presencia entre las regiones más acogedoras del país.

Alojamiento recomendado: Refugio Explora Verde (Choachí – chalet completo), ideal para desconectarse en medio de la naturaleza sin alejarse demasiado de la capital.

5. San Andrés y Providencia

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina destaca por su combinación de playas, cultura raizal y un ambiente relajado que invita al descanso. El llamado “mar de siete colores” es apenas una parte de la experiencia: la cercanía de su gente y la atención personalizada son factores determinantes en las valoraciones de los viajeros.

Alojamiento recomendado: Dreamer Beach Club (San Andrés – hotel), reconocido por su ubicación estratégica y su enfoque en el servicio.

Regiones más acogedoras del mundo en 2026

En el panorama internacional, los Traveller Review Awards 2026 de Booking.com también destacaron destinos donde la hospitalidad es un sello distintivo:

Hidalgo (México) Newfoundland and Labrador (Canadá) Navarra (España) Idaho (Estados Unidos) Himachal Pradesh (India) Sachsen (Alemania) Phang Nga (Tailandia) Overijssel (Países Bajos) Epirus (Grecia) Chiriquí (Panamá)

