Air Canada fortalece su operación en Colombia con dos nuevas rutas a Montreal y Toronto

Air Canada ha dado a conocer una mejora significativa en sus servicios hacia y desde Colombia, al integrar el moderno Boeing 787-8 Dreamliner en las frecuencias que enlazan a Bogotá con las ciudades de Toronto y Montreal. Este cambio, programado para entrar en vigor en octubre de 2026, subraya el papel fundamental de la capital colombiana como centro estratégico dentro del entramado de rutas de la compañía en América Latina.

Esta decisión surge como reflejo del positivo comportamiento del mercado aéreo colombiano y del rol crucial que juega Bogotá como centro de conexiones (hub) para pasajeros de negocios, inversión y larga distancia, quienes podrán enlazar eficazmente con la extensa red de destinos que ofrece la aerolínea.

Leonardo Vargas, gerente de Ventas de Air Canada en Colombia, explicó: que “la incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner desde Bogotá refleja la confianza de Air Canada en el mercado colombiano y en el potencial de la ciudad como punto clave de conectividad. Nos permite aumentar capacidad, ofrecer un producto más competitivo y fortalecer el acceso de Colombia a nuestra red global”.

Capacidad, centros de conexión y alcance mundial

La aeronave Boeing 787-8 Dreamliner, que cubrirá las rutas desde Bogotá, dispondrá de una capacidad para 255 viajeros, organizados en tres clases diferenciadas para atender las variadas necesidades del público:

Signature Class (Clase Ejecutiva): 20 asientos tipo “pod” con disposición 1-2-1, que se transforman en camas completamente horizontales. Premium Economy: 21 asientos que ofrecen un espacio adicional y una mayor inclinación. Economy: 214 asientos equipados con pantallas individualesl, puertos USB y conexión eléctrica.

Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Air Canada ofrecerá vuelos directos a dos de sus centros de operaciones más importantes: Toronto Pearson (YYZ) y Montreal-Trudeau (YUL). Estos hubs servirán como puertas de entrada para que los pasajeros puedan continuar viaje hacia un vasto número de ciudades en Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia.

El itinerario establecido es el siguiente:

Bogotá – Montreal (AC099): Operará los martes, miércoles, viernes y domingos a partir del 25 de octubre de 2026.

Bogotá – Toronto (AC095): Tendrá vuelos los lunes, martes, jueves y sábados desde el 26 de octubre de 2026.

Un aspecto destacable de esta programación es que los martes coincidirán vuelos de Air Canada desde Bogotá con destino tanto a Toronto como a Montreal, lo que aumentará las opciones de horario y la capacidad de enlace para el segmento corporativo y de viajes de negocios.

Bogotá, epicentro de la estrategia en Colombia

El anuncio fue hecho en colaboración con el Instituto Distrital de Turismo, cuya directora resaltó los beneficios de esta iniciativa para el posicionamiento de la capital en el mercado global.

“La incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner por parte de Air Canada no solo incrementa la capacidad aérea entre Bogotá y Canadá; es una señal clara de confianza en nuestra ciudad como hub estratégico de América Latina. Esta decisión fortalece nuestra conectividad global, impulsa el turismo de negocios, la inversión y el intercambio cultural, y consolida a Bogotá como una capital competitiva, abierta al mundo y preparada para seguir creciendo con propósito”, afirmó Ángela Sofía Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

Rutas adicionales desde Cartagena

Junto a los vuelos regulares desde la capital, Air Canada refuerza su compromiso con Colombia mediante rutas estacionales que conectan a Cartagena con Toronto y Montreal. De esta manera, se consolida el enlace directo entre Canadá y una de las zonas más atractivas para el turismo y la inversión en el país caribeño. Estas operaciones temporales complementan la visión de la aerolínea en territorio colombiano, diversificando la oferta geográfica y respondiendo a los momentos de mayor afluencia de viajeros.

Repercusiones en el vínculo económico binacional

La embajadora de Canadá, Elizabeth Williams, expresó: “El robustecimiento de las actividades de Air Canada en Colombia ratifica a la nación como un aliado clave para Canadá dentro de la zona. El Convenio de Transporte Aéreo suscrito entre ambos países promueve una mejor interconexión y apuntala nuestros vínculos culturales y mercantiles, generando nuevas perspectivas económicas y aproximando aún más a nuestras comunidades. Felicitamos a Air Canada por este avance, que indudablemente coadyuvará al continuo progreso de nuestras relaciones”.

En el ámbito de los negocios, la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense enfatizó la importancia de esta mejora en la conectividad. “Una interconexión aérea robusta es indispensable para el avance del intercambio comercial, las inversiones y la movilidad empresarial entre Colombia y Canadá. La potenciación de los servicios de Air Canada desde Bogotá es un indicador inequívoco de la confianza depositada en la nación y en su desarrollo económico”, destacó Sonia Cortés Franco, directora de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense.

Con este incremento de plazas, la modernización de su oferta y el refuerzo de su red, Air Canada afianza su posición en Colombia, sitúa a Bogotá como pilar fundamental de su plan en el país y optimiza el acceso de los viajeros colombianos a su vasta red de conexiones internacionales.

