Este es el municipio de Colombia conocido como la ‘capital de los ríos’: ¿cómo llegar?

Magangué, en el norte de Colombia. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Magangué es un municipio ubicado en el departamento de Bolívar que se ha convertido en uno de los destinos más llamativos de la región Caribe gracias a su estrecha relación con el agua y a los paisajes naturales que lo rodean. Su ubicación a orillas del río Magdalena, junto al encuentro de los ríos Cauca y San Jorge, le dio el reconocimiento como la ‘capital de los ríos’.

Su historia ha estado ligada al movimiento de embarcaciones y al comercio fluvial, durante muchos años, Magangué tuvo uno de los puertos más activos del país y fue considerado un punto estratégico que conectaba el Caribe con el interior del país.

Aunque el crecimiento del transporte terrestre transformó parte de esa actividad, Magangué mantiene gran parte de su esencia ribereña. La pesca, la agricultura y la ganadería continúan siendo actividades fundamentales para la economía local, donde pescadores, cultivadores de arroz y ganaderos que han hecho parte del desarrollo del municipio.

Le puede interesar: En imágenes: los destinos que no pueden faltar en su viaje a Córdoba

Planes para disfrutar en Magangué

En la lista de sitios más tradicionales para visitar en este destino se encuentran la Catedral de la Candelaria y el Parque de las Américas, además de diferentes lugares de diversión y esparcimiento como restaurantes, discotecas y otros espacios que hacen parte del ambiente local.

Otro de los atractivos de Magangué son sus fiestas patronales en honor a la Virgen de La Candelaria, que se realizan en enero. Durante esos días, el municipio se llena de exposiciones artísticas, desfiles de comparsas y otros eventos culturales apoyados por las autoridades locales.

En cuanto a su gastronomía, los viajeros pueden encontrar una amplia variedad de platos preparados a base de pescado, como pescado frito, salpicón de pescado, sopas de bagre y el tradicional estofado de moncholo, preparación elaborada por las matronas y que se encuentra en restaurantes cercanos a la zona del mercado. Además, en febrero el municipio celebra el Festival del Bocachico, una de las festividades tradicionales dedicada a uno de los pescados más consumidos en la región.

Le recomendamos leer: Temporada de ballenas en Colombia 2026: ¿cuándo comienza y dónde verlas?

¿Cómo llegar a Magangué?

Magangué se encuentra aproximadamente a cuatro horas de Cartagena por carretera.

Para viajar en transporte público hay diferentes alternativas, entre ellas buses intermunicipales y servicios conocidos como vehículos puerta a puerta. Para quienes prefieren movilizarse en carro particular, el recorrido atraviesa varios municipios del departamento de Bolívar hasta llegar a este importante destino del Caribe colombiano.