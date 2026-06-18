Fiestas de la Papa 2026 en La Unión, Antioquia: artistas y agenda completa

La versión número 44 de esta festividad se realizará entre el 24 y el 29 de junio de 2026. Foto: Alcaldía de La Unión

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En el corazón del Oriente antioqueño ya se siente el ambiente de fiesta, La Unión se prepara para recibir una nueva edición de las tradicionales Fiestas de la Papa, una celebración que durante décadas ha rendido homenaje al producto que ha marcado la historia, la economía y la identidad de este municipio.

La versión número 44 de esta festividad se realizará entre el 24 y el 29 de junio de 2026, con una programación que reunirá música, cultura, actividades comunitarias, eventos deportivos y expresiones artísticas para todo público.

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Los artistas que estarán en las Fiestas de la Papa 2026

La música volverá a ser protagonista durante los días de celebración, en la parrilla de artistas incluye reconocidos nombres de la música popular, tropical, vallenata y urbana.

Entre los invitados confirmados se encuentran Hernán Gómez, Jhon Alex Castaño, Andy Rivera, El Andariego, Alex Manga, Los Rayos de México, Dueto Buriticá, Dueto Revelación, Los Relicarios, Fernando González e Iván Ballesteros, además de agrupaciones tropicales que pondrán a bailar a los asistentes.

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Programación de las Fiestas de la Papa 2026

Miércoles 24 de junio

Festival de Danza.

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Tarima principal.

Jueves 25 de junio

Peña Cultural.

Hora: 1:00 p.m.

Lugar: Tarima principal.

Viernes 26 de junio

Desfile de Paperitos. Hora: 12:00 m. Salida: Coliseo Municipal.

Inauguración oficial. Hora: 5:00 p.m. Lugar: Tarima principal.



Programación musical

Puro Blanco, Orquesta Tropical – 7:00 p.m.

Iván Ballesteros – 9:00 p.m.

Jhon Alex Castaño – 11:00 p.m.

Los González, Orquesta Tropical – 1:00 a.m.

Sábado 27 de junio

Desfile de Carrozas. Hora: 11:00 a.m. Salida: Villas del Carmelo.

Premiación de carrozas y candidatas. Hora: 5:00 p.m. Lugar: Tarima principal.

Transmisión del partido Colombia vs. Portugal. Hora: 6:30 p.m. Lugar: Tarima principal.



Programación musical

Alex Manga – 8:30 p.m.

Daniel Merak – 10:00 p.m.

El Andariego – 11:00 p.m.

Fernando González – 1:00 a.m.

Domingo 28 de junio

Cabalgata. Hora: 2:00 p.m. Salida: barrio Progresar.



Programación musical

Amistades Parranderas – 2:00 p.m.

Dueto Revelación – 4:00 p.m.

Los Relicarios – 6:00 p.m.

Dueto Buriticá – 8:00 p.m.

Los Rayos de México – 10:00 p.m.

Carlos Pérez, Orquesta Tropical – 12:00 a.m.

Lunes 29 de junio

Programación musical