Este es el pueblo conocido por ser el más colorido de Colombia: ¿cómo llegar y qué hacer?

Con solo caminar unas pocas cuadras puede encontrarse con fachadas pintadas y balcones llamativos. Foto: Charly Boillot

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Colombia está llena de pueblos que llaman la atención por su arquitectura, historia y tradiciones, pero hay uno donde el color parece haberse convertido en parte de su identidad. Guatapé, ubicado en Antioquia, es uno de esos lugares donde basta recorrer unas pocas calles para encontrar fachadas pintadas, balcones llamativos y rincones que destacan por sus formas y tonalidades. Esa combinación de detalles ha llevado a que sea reconocido como el pueblo más colorido del país y uno de los lugares que más visitantes recibe en la región.

Detrás de esa imagen también hay una historia por contar. En la década de los 70, Guatapé enfrentó uno de los cambios más importantes de su historia con la construcción del embalse Peñol-Guatapé, un proyecto que modificó parte del territorio y cambió la dinámica del municipio. Con el paso de los años, el pueblo logró convertir ese proceso en una oportunidad para reconstruir su entorno y fortalecer la identidad que hoy lo caracteriza.

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Tres planes que hacen de Guatapé uno de los pueblos más visitados

Una de las primeras cosas que llaman la atención en Guatapé son sus figuras ubicadas en las fachadas o zócalos. Cada uno cuenta una historia relacionada con tradiciones, oficios o la identidad del pueblo y hace que recorrer sus calles parezca una galería de arte.

Es imposible hablar de Guatapé y no mencionar la Piedra del Peñol, que alcanza unos 220 metros de altura y se convirtió en uno de los sitios más visitados de la región. Llegar a la cima implica subir cerca de 700 escalones, un esfuerzo que termina pagando con una vista panorámica del embalse y de los paisajes que rodean el municipio.

Y para quienes prefieren planes más tranquilos o actividades al aire libre, el embalse abre otras posibilidades. Acá es posible encontrar opciones como paseos en lancha, kayak o paddleboard, planes que permiten recorrer el paisaje desde otra perspectiva y disfrutar del lugar en familia o con amigos.

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¿Cómo llegar a Guatapé desde Medellín?

En bus desde la Terminal del Norte

Duración del viaje: aproximadamente dos horas, un recorrido que además permite conocer otros paisajes y municipios de Antioquia.

Precio (2026): COP 24.000.

Empresas recomendadas: Sotrasanvicente & Guatapé y Sotrapeñol.

En carro particular

La carretera se encuentra en buen estado y existen dos rutas principales para llegar. Una opción es tomar la vía Medellín–Bogotá, donde solo se debe pagar un peaje. La otra es el Túnel de Oriente, una ruta donde no está permitido el paso de motocicletas y que implica el pago de dos peajes.

Ruta sugerida: Medellín – Marinilla – El Peñol – Guatapé

Duración: aproximadamente dos horas.

Peajes: uno (entre COP 13.000 y COP 18.600).

Aplicaciones como Waze o Google Maps pueden ayudar a optimizar la ruta en tiempo real.

Desde el Aeropuerto José María Córdova (Rionegro)

Para quienes llegan en un vuelo nacional o internacional, estas son algunas alternativas:

Opción 1: taxi hasta Marinilla y luego bus hacia Guatapé.

Opción 2: alquiler de carro o taxi directo, una alternativa más costosa, pero es buena opción para quienes viajan con mucho equipaje o llegan después de un trayecto largo.

Duración total aproximada: dos horas.

Recomendaciones para la estadía en Guatapé

Su clima es templado-húmedo, así que lleve ropa cómoda, protector solar e impermeable.

Hay presencia de cajeros, pero no son muchos, así que es mejor llevar dinero en efectivo.

Contáctese con guías locales para planear recorridos por el municipio.

Para descansar, Guatapé cuenta con un buen número de hoteles y alojamientos.

Es recomendable planear el viaje con tiempo porque es un municipio con alta afluencia de turistas.

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¿Dónde tomarse fotos en Guatapé?