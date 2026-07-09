Este es el pueblo en Caldas que busca destacar en ONU Turismo por sus ríos

Mirador del embalse Amaní. Foto: Cortesía Norcasia Travel

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Si este fin de semana está buscando un plan para salir de la rutina, cambiar el ruido de la ciudad por el sonido de un río y disfrutar de la naturaleza, hay un destino en Colombia que merece un lugar en su lista. Además de ofrecer paisajes de aguas color esmeralda y múltiples actividades al aire libre, acaba de ser reconocido entre los pueblos con mayor potencial turístico del mundo.

Se trata de Norcasia, en Caldas, un municipio que fue seleccionado para representar a Colombia en la edición 2026 de los Best Tourism Villages, la iniciativa de ONU Turismo que destaca a las comunidades rurales que preservan su patrimonio natural y su cultura a través de un turismo sostenible.

Rodeado por ríos, cascadas y el imponente embalse Amaní, este destino se ha convertido en uno de los grandes referentes del turismo de naturaleza en el país.

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¿Por qué busca destacarse?

Antes de planear una visita, vale la pena conocer qué hace tan especial a este municipio. Y es que, ubicado en el nororiente del departamento de Caldas, sobre la cordillera Central de los Andes, Norcasia se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos de turismo de naturaleza en Colombia.

Uno de los mayores atractivos de Norcasia son sus ríos de aguas cristalinas con tonalidades verde esmeralda, ideales para practicar rafting, body rafting, senderismo, avistamiento de aves y recorridos en lancha por el embalse Amaní. A esto se suman cascadas, bosques y una gran riqueza natural que convierten al municipio en un destino ideal para quienes buscan aventura, tranquilidad y una conexión auténtica con la naturaleza.

Sin embargo, estos paisajes no fueron el único motivo por el que el municipio fue seleccionado para representar a Colombia. La evaluación realizada por el Gobierno Nacional tuvo en cuenta aspectos como la gobernanza, la calidad de la infraestructura turística, la sostenibilidad ambiental y el impacto económico que el turismo genera en la comunidad.

En Norcasia, este reconocimiento se dio, en gran parte, al modelo de turismo sostenible que ha impulsado. Y es que, más que promover la llegada masiva de visitantes, el municipio ha enfocado sus esfuerzos en ofrecer experiencias responsables que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y generan oportunidades para las comunidades locales.

Por ejemplo, el municipio ha promovido la asociatividad rural y la participación activa de mujeres y jóvenes en iniciativas turísticas que, además de generar ingresos para la población, incentivan la conservación de los bosques, los ríos y la riqueza natural que caracteriza al oriente de Caldas.

Además, como parte de esta estrategia, la Alcaldía de Norcasia, junto con diferentes entidades, ha desarrollado programas de capacitación en buenas prácticas turísticas y conservación ambiental dirigidos a prestadores de servicios y emprendimientos locales. Estas iniciativas han fortalecido la oferta turística del municipio y lo han convertido en un referente de turismo rural y comunitario.

“Este reconocimiento pertenece a toda la comunidad: a las familias campesinas, emprendedores, operadores turísticos, mujeres rurales, jóvenes y líderes que han creído en este territorio”, destacó la Administración Municipal.

¿Qué planes puede hacer en Norcasia?

Si hay algo que distingue a este lugar, como mencionamos, es su riqueza hídrica. Sus ríos son el principal escenario para disfrutar de la naturaleza, ya sea con un día de descanso a la orilla del agua o practicando deportes de aventura. A esto se suman paisajes montañosos, miradores y rutas ideales para recorrer el municipio de una forma diferente.

Entre las actividades que puede realizar se encuentran:

Navegar por el río La Miel y el embalse Amaní. Uno de los planes imperdibles es recorrer sus aguas color verde esmeralda, admirar las cascadas que desembocan en el embalse y disfrutar de algunos de los paisajes más impresionantes de Caldas. También es un lugar ideal para observar aves y desconectarse del ritmo de la ciudad.

Practicar deportes de aventura. El municipio ofrece experiencias para todos los niveles, entre ellas rafting, body rafting, tubing, kayak y trekking, actividades que permiten disfrutar de la naturaleza desde una perspectiva diferente.

Recorrer Norcasia en bicicleta. El biciturismo se ha convertido en uno de los grandes atractivos del municipio. Sus rutas atraviesan montañas, bosques y caminos rurales, permitiendo descubrir el paisaje mientras se practica ciclismo. Además, varios ecohoteles complementan la experiencia con alojamiento en medio de la naturaleza.

Visitar cascadas y senderos naturales. Lugares como la Cascada La Clara , El Jagual y el Salto de las Pavas son ideales para hacer senderismo, tomar fotografías y contemplar la biodiversidad que caracteriza al oriente de Caldas.

Disfrutar de las vistas panorámicas. El Mirador del Jardín ofrece una de las mejores postales de Norcasia. Desde este punto es posible observar el paisaje montañoso y los cuerpos de agua que rodean al municipio, especialmente durante el amanecer o el atardecer.

Con esta combinación, el municipio se ha consolidado como uno de los destinos ideales para quienes buscan una escapada diferente en contacto con la naturaleza.

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¿Cómo llegar?

Norcasia no cuenta con aeropuerto propio, por lo que el viaje debe completarse por carretera.

Si sale desde Bogotá, una de las opciones más prácticas es conducir directamente, en un recorrido que toma entre 5 y 6 horas, dependiendo del tráfico. También puede tomar un vuelo hacia Medellín o Manizales y continuar el trayecto por vía terrestre.

El aeropuerto más cercano es el José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), ubicado aproximadamente a seis horas por carretera del municipio.

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