Four Seasons Hotel and Residences Cartagena ha sido reconocido con una Llave MICHELIN en la selección 2026.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Este hotel en Cartagena ganó una estrella Michelin y está entre los mejores del mundo Leidy Barbosa Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Si usted todavía se pregunta dónde alojarse en Cartagena y, además de una buena ubicación, busca comodidad, diseño y una experiencia de lujo, hay un nuevo reconocimiento que puede darle una pista. Uno de los hoteles que abrió sus puertas este año en la ciudad acaba de recibir una Llave MICHELIN, una distinción que reconoce a los alojamientos más excepcionales del mundo.

Se trata del Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, ubicado en Getsemaní, que recibió una Llave MICHELIN en la selección 2026, pocos meses después de su apertura. ¿Qué evalúa esta distinción y qué ofrece el hotel para haber entrado en esta selección? Aquí le contamos.

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Un espacio con mucha historia

A pocos meses de su apertura, el Four Seasons Hotel and Residences Cartagena recibió una Llave MICHELIN en la selección 2026, una distinción de la Guía MICHELIN para alojamientos que considera excepcionales. El hotel abrió sus puertas el 2 de abril de 2026 en Getsemaní, uno de los barrios históricos de Cartagena, tras un proceso de restauración y adaptación de edificaciones construidas entre el siglo XVI y comienzos del XX.

El complejo ocupa inmuebles que hacen parte de la historia arquitectónica del barrio, entre ellos el Claustro y el Templo de San Francisco, el antiguo Club Cartagena y espacios que anteriormente albergaron teatros de la ciudad. Para intervenir estos bienes de interés cultural, San Francisco Investments gestionó un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que estableció las condiciones para su restauración y adaptación a las necesidades de un hotel contemporáneo.

El resultado combina construcciones patrimoniales con nuevas intervenciones, haciendo que el hotel cuente con 131 habitaciones y suites, de las cuales 27 están ubicadas en edificaciones restauradas y conservan un estilo colonial. También tiene 16 residencias privadas con acceso a los servicios e instalaciones del hotel.

Con esta apertura, Cartagena se convirtió en la tercera ubicación de Four Seasons en Colombia, después de Four Seasons Bogotá y Casa Medina Bogotá. La propuesta reúne alojamiento, gastronomía, bienestar y espacios para eventos, procurando integrar la operación hotelera con la arquitectura y la historia de Getsemaní.

“Recibir nuestra primera Llave MICHELIN a pocos meses de abrir nuestras puertas es un reconocimiento muy especial para todo nuestro equipo”, afirma Annie Monnier, gerente general de Four Seasons Hotel and Residences Cartagena. “Desde el inicio, nuestra intención ha sido crear una experiencia profundamente conectada con Cartagena, con su historia, su cultura y, sobre todo, con su gente. Esta distinción nos inspira a seguir construyendo esa relación y a continuar creando experiencias genuinas para quienes nos visitan y para quienes llaman a esta ciudad su hogar”.

El reconocimiento se suma a otras menciones internacionales recibidas por el hotel durante sus primeros meses de operación. La propiedad fue incluida en The Best New Hotels of 2026 de AFAR, como una de las tres seleccionadas en Centro y Sudamérica. También fue reconocida por Robb Report entre los hoteles de lujo destacados a nivel global: fue el único hotel colombiano incluido en la selección y uno de los cuatro escogidos en Sudamérica.

¿Qué hoteles fueron incluidos en la lista este año?

La Guía Michelin amplió en 2026 su selección mundial de hoteles con más de 470 nuevos establecimientos en 79 países. Con estas incorporaciones, la colección reúne ahora 2.832 hoteles reconocidos con una, dos o tres Llaves MICHELIN.

La selección se realiza a partir de las visitas anónimas de los inspectores de la Guía MICHELIN, quienes evalúan tanto los nuevos establecimientos como los hoteles que ya hacen parte de su colección.

Para la edición 2026, la Guía MICHELIN amplió su presencia a 10 nuevos destinos alrededor del mundo. En Sudamérica, esta expansión se tradujo en una selección de 94 hoteles en siete países. De ellos, cinco conservaron la máxima distinción de Tres Llaves, que habían recibido por primera vez en 2025.

Entre los hoteles destacados por la propia Guía MICHELIN está Las Casitas, en Perú, una finca de ocho hectáreas ubicada en el Valle del Colca, que mantiene sus Tres Llaves por segundo año consecutivo. También aparece Explora Rapa Nui, en Chile, que cuenta con Dos Llaves y propone una experiencia centrada en la exploración del territorio, sus paisajes y sus sitios arqueológicos y culturales.

Cartagena también aparece entre las novedades

Colombia suma nuevos establecimientos a la selección de 2026. Entre ellos también está Cinco Quintas Hotel Boutique, en Cartagena, que recibió Una Llave MICHELIN. El hotel está ubicado dentro de la ciudad amurallada y combina elementos de la arquitectura histórica con un diseño contemporáneo.

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