Estos son algunos lugares del mundo que estarán cerrados para los turistas en 2026

Centro Pompidou cerrará hasta el 2030 Foto: AFP - ANNA KURTH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El turismo no deja de transformarse. Cada vez son más las personas que buscan experiencias distintas, lejos de la clásica postal de sol y playa, y se inclinan por viajes más tranquilos, con mayor conexión cultural y una inmersión real en los destinos que visitan.

Sin embargo, hay sitios que podrían quedar restringidos o cerrados al público en 2026, e incluso de forma definitiva, cambiando para siempre la manera de viajar y de conocer lugares en sus sitios más emblemáticos.

Este listado fue elaborado por CNN Travel, que seleccionó museos, lugares de culto y diversas atracciones —incluidos parques temáticos— que hoy enfrentan restricciones o podrían tenerlas en el futuro, y que incluso podrían dejar de estar abiertas al público en los próximos años.

Museo del Coleccionismo y el Diseño

El Office of Collecting & Design nació en Las Vegas como un museo itinerante a medio camino entre biblioteca, gabinete de curiosidades y máquina de la nostalgia. Creado por Jessica Oreck, el espacio rendía homenaje a los objetos pequeños, olvidados o fuera de lugar, invitando a los visitantes a abrir cajones, revisar cajas y descubrir detalles ocultos.

Sin embargo, la demolición del centro comercial que lo albergaba obligó a Oreck a llevar la colección de gira por distintas ciudades de Estados Unidos, convirtiendo el proyecto en una experiencia nómada sin expectativas a futuro de que vuelva a estar en un punto fijo. De hecho, en su página web se publican las fechas de su recorrido por distintas ciudades, con entradas disponibles a un precio de 22 dólares.

Centro Pompidou

París acaba de despedirse temporalmente de uno de sus museos más emblemáticos: el Centro Pompidou. Inaugurado como un proyecto radical que rompió con las convenciones museísticas, el edificio propuso desde el inicio una nueva forma de entender la cultura, abierta y accesible para todos. Su inconfundible exoesqueleto de tubos de colores, los amplios espacios interiores llenos de luz y la gran plaza pública que lo rodea marcaron un antes y un después en la arquitectura contemporánea.

El cierre responde ahora a la necesidad de adaptar el edificio a las exigencias actuales en materia de salud, seguridad, accesibilidad y eficiencia energética, incluida la eliminación total del amianto. Eso sí, la renovación buscará conservar al máximo la estructura original.

Pero no todo es perdida, pues aunque la sede parisina permanecerá cerrada hasta 2030, la experiencia Pompidou no se detiene: en noviembre de 2026 abrirá en Bruselas la sede KANAL, ubicada en una antigua fábrica de automóviles, un espacio dedicado al arte y la arquitectura modernos y contemporáneos que mantendrá vivo el espíritu del Pompidou fuera de París.

Templo de Gounsa

El templo Gounsa, un importante monumento budista de unos 1.300 años de antigüedad ubicado en el condado de Uiseong, en el sureste de Corea del Sur, fue gravemente afectado por los incendios forestales que arrasaron la región en marzo de 2025. Considerados entre los peores en la historia reciente del país, los fuegos se prolongaron durante cinco días y alcanzaron el complejo religioso, presuntamente fundado en el año 681 d.C. durante la dinastía Shilla.

Entre las pérdidas más dolorosas se encuentran Gaunru, un pabellón construido en 1668 con vista a un arroyo, y Yeonsujeon, edificado en 1904 para conmemorar la longevidad de un rey, ambos designados como patrimonios nacionales durante la dinastía Joseon. Aunque el complejo está en proceso de restauración y aún no hay una fecha definida para su reapertura, los monjes lograron salvar algunos bienes sagrados, entre ellos una estatua de Buda de piedra del siglo VIII.

El tapiz de Bayeux

El tapiz de Bayeux, es un tapiz único. Y es que es una de las formas de historia visual más antiguas y mejor conservadas del mundo, que narra en casi 70 metros de lino bordado la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Creado en el siglo XI, este textil reúne cerca de 1.500 escenas y detalles, con más de 600 personajes, 500 animales y 380 palabras en latín que describen la ascensión de Guillermo el Conquistador al trono inglés.

Si embargo, el museo de Bayeux, en el norte de Francia, adelanta un ambicioso proyecto de modernización y ampliación, lo que causara que el sitio este cerrado desde agosto de 2025 y con reapertura prevista para 2027.

Sin embargo, el tapiz será prestado al Museo Británico en 2026, un acontecimiento excepcional que marcará su primera exhibición en el Reino Unido en casi mil años. La exposición, que se realizará en la Galería Sainsbury hasta julio de 2027, no solo promete ser una de las más importantes de la década, sino que también refuerza el diálogo cultural entre Francia y el Reino Unido a través de uno de los testimonios visuales más fascinantes de la historia europea.

Rivers of America en Walt Disney World

Disney avanza en un ambicioso programa de modernización de sus parques, y una de las zonas que más cambios experimentará es Rivers of America, que incluye la Isla de Tom Sawyer y el barco fluvial de Liberty Square. Esta área cerró en agosto para dar paso a un nuevo territorio temático inspirado en la franquicia Cars, un proyecto que la compañía ha descrito como parte de la mayor expansión en la historia de Magic Kingdom.

El cierre marca el inicio de una transformación profunda que no será aislada, ya que varias atracciones emblemáticas también dejarán de operar, algunas de forma definitiva y otras de manera temporal. Aquí le contamos más de ello.

Otros lugares en el ranking

Bluestockings (Nueva York): La histórica librería feminista y cooperativa de trabajadoras, fundada en 1999, cerró definitivamente en septiembre tras no poder resistir la gentrificación del centro de Nueva York. En su despedida, las propietarias agradecieron el apoyo recibido durante más de 26 años, dejando un vacío simbólico en la escena cultural independiente de la ciudad.

Catacumbas de París: Este inquietante laberinto subterráneo de casi 1,6 kilómetros, donde reposan los restos de millones de antiguos parisinos, permanece cerrado por trabajos de reparación. Su reapertura está prevista para 2026, aunque la fecha aún no es definitiva, lo que genera expectativa entre quienes consideran este lugar una de las atracciones más singulares de la ciudad.

Azotea del Museo Metropolitano de Arte (Nueva York): El Met sigue abierto, pero su famosa azotea, conocida por albergar arte contemporáneo y ofrecer vistas privilegiadas de la ciudad, está cerrada por un ambicioso proceso de modernización. Reabrirá en 2030 con una superficie ampliada, pasando de 700 a 930 metros cuadrados.

CAM (Raleigh): El Museo de Arte Contemporáneo de Raleigh anunció una pausa indefinida tras más de una década de actividad. La institución explicó que se trata de un “respiro colectivo” para replantear nuevas formas de conexión con el público, fortalecer su sostenibilidad y ampliar su impacto en la comunidad.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.