Estos son los barrios más bonitos del mundo, y uno está en Colombia

Si quiere descubrir la verdadera esencia de una ciudad, no basta con visitar sus monumentos o recorrer sus avenidas principales. La vida auténtica se encuentra en esos barrios donde la creatividad se respira en las paredes, la música suena en cada esquina y los sabores locales se mezclan con nuevas propuestas.

Con esto en mente, Time Out seleccionó los barrios más cool del mundo, aquellos donde el arte, la gastronomía, la diversidad y la energía nocturna conviven en armonía. Esta lista se baso en la opinión de su red global de escritores y editores que nominan el distrito más genial de su ciudad natal en ese momento, es decir, aquel que mejor reflejara el pulso urbano actual.

A partir de esas nominaciones, se realizó una clasificación basada en varios criterios: cultura, comunidad, habitabilidad, vida nocturna, gastronomía, vida callejera y esa sensación de actualidad tan difícil de definir. El resultado es una lista diversa que incluye desde enclaves acogedores con espíritu de pueblo hasta zonas industriales transformadas en distritos creativos. Todos comparten algo esencial: una actitud independiente, creativa y una constante búsqueda por reinventarse.

Pero lo más interesante del ranking es que un barrio de Colombia logró destacarse entre los más cool: el Perpetuo Socorro, en Medellín. Este antiguo sector industrial, antes conocido por sus talleres mecánicos, el hospital y la iglesia neogótica que le da nombre, ha vivido una transformación sorprendente.

Y es que en los últimos años se ha convertido en el distrito creativo de la ciudad, adornado con coloridos murales y espacios que celebran la innovación y la inclusión. Entre ellos se encuentran el edificio sostenible de Mattelsa, que combina tienda de ropa, café vegetal, librería y galería de arte, y La Casa de Carlota, un estudio de diseño que integra artistas con discapacidad intelectual.

Según la revista, hoy este barrio se ha convertido en un punto de encuentro para quienes disfrutan de la buena comida, el arte local y los espacios donde la creatividad se mezcla con la vida cotidiana. Su oferta gastronómica y cultural refleja el espíritu de Medellín, una ciudad en constante transformación. Además, sus actividades y eventos destacan por su carácter inclusivo, promoviendo experiencias pensadas para todos los públicos y reafirmando su compromiso con una ciudad más diversa, accesible y creativa.

Otros lugares en la lista:

1. Jimbocho, Tokio

Conocido como el paraíso de los amantes de los libros, conserva su encanto clásico entre cafés tradicionales, librerías centenarias y un ambiente universitario que renueva su energía constantemente. Entre callejones y edificios antiguos, conviven librerías independientes, espacios artísticos y locales modernos que invitan a disfrutar con calma de la lectura, el café y la buena conversación, lejos del ritmo acelerado de la metrópoli.

Qué puede hacer aquí:

Alberga alrededor de 130 librerías de segunda mano, algunas con volúmenes raros y colecciones únicas. Su ambiente literario se complementa con cafeterías retro y locales que mantienen el espíritu clásico de Tokio. Es reconocido por su gastronomía, especialmente por sus restaurantes de curry con recetas locales e internacionales. Cada octubre celebra el Festival del Libro de Segunda Mano, una cita imperdible para lectores y coleccionistas.

2. Borgerhout, Amberes

Este barrio multicultural, conocido cariñosamente como BoHo, combina la energía de sus comunidades turca y marroquí con la frescura de cafés veganos, galerías gestionadas por artistas y espacios urbanos colaborativos. Su espíritu DIY (hazlo tú mismo) se refleja en proyectos que transforman plazas de aparcamiento en zonas sociales o en iniciativas comunitarias que reúnen a miles de personas alrededor de una misma mesa.

Que puede hacer aquí

Desayunar con vistas al parque Te Boelaerpark, un espacio verde ideal para comenzar el día. Recorrer en bicicleta la Turnhoutsebaan, la arteria creativa del barrio, llena de tiendas, cafés y arte urbano. Visitar las galerías locales, como Base-Alpha, Violet, DMW o Pizza Gallery, y descubrir el talento emergente. Probar la gastronomía local y los vinos naturales, en sus restaurantes y bares con encanto. Vivir el Borger Nocturne, cuando las galerías abren hasta tarde y el barrio se llena de música, luces y arte.

3. Barra Funda, São Paulo

En sus calles, antiguos almacenes se transformaron en estudios, cafeterías y galerías que reflejan la creatividad de la ciudad. De día, el ambiente es relajado y comunitario, con vecinos que conversan frente a talleres reconvertidos; por la noche, la zona cobra vida con música, arte y fiestas que laten detrás de puertas metálicas.

Cinco planes para disfrutar en Barra Funda:

Pasear por el viaducto Elevado Costa e Silva (Minhocão) y disfrutar de las vistas de la ciudad. Desayunar en A Baianeira, un clásico local con ambiente acogedor. Visitar la galería Mendes Wood, referente del arte contemporáneo en São Paulo. Almorzar en Mescla y probar su arroz con gambas seguido de un delicioso pudim. Cerrar el día con un cóctel en Mamãe Bar o en Água e Biscoito, donde la música y la creatividad se extienden hasta la noche.

4. Camberwell, Londres

Camberwell, en el sureste de Londres, es un barrio que reúne lo mejor de la ciudad en un solo lugar: juventud, diversidad cultural, espíritu independiente y una vida comunitaria rodeada de espacios verdes. Su ambiente diverso se refleja en sus calles llenas de restaurantes internacionales, panaderías artesanales, galerías de arte y pubs donde la convivencia y la creatividad son protagonistas. Aquí, cada rincón invita a disfrutar de la mezcla de sabores, estilos y culturas que definen a esta zona como una de las más dinámicas y auténticas de Londres.

Cinco planes para disfrutar:

Comenzar el día en Toad Bakery o Café Mondo, probando su pan artesanal y un buen café. Visitar la South London Gallery, junto al Camberwell College of Art, y recorrer sus exposiciones contemporáneas. Buscar discos en Dash the Henge, una parada ideal para los amantes de la música. Cenar en FM Mangal, reconocido por su auténtica cocina turca. Cerrar la noche en The Bear, un bar donde la música y el ambiente local marcan el ritmo del barrio.

5. Avondale, Chicago

Avondale, en el noroeste de Chicago, es un barrio que conserva su alma trabajadora mientras se reinventa como un punto de encuentro entre lo clásico y lo moderno. Con raíces polacas y latinas, combina su pasado industrial —visible en los ladrillos rojos y las antiguas chimeneas— con una nueva energía creativa impulsada por cafés, bares, mercados y estudios independientes.

Aquí, la comunidad y la diversidad se sienten en cada esquina, entre boleras retro, tiendas excéntricas y locales donde la música y la gastronomía unen generaciones.

Cinco planes para disfrutar aquí:

Comenzar el día con café artesanal en Magnifico Coffee Roasters, uno de los referentes locales. Probar la repostería de Loaf Lounge, una panadería con encanto y propuestas únicas. Recorrer Milwaukee Avenue, explorando tiendas vintage, disquerías y cafés temáticos como The Brewed. Disfrutar del mercado Joong Boo, ideal para comer unos steam buns a buen precio. Vivir la noche en Central Park Bar o Podlasie Club, entre música, copas y el ambiente auténtico de Chicago.

Otros barrios en la lista:

Mullae-dong, Seúl, Corea del Sur

Ménilmontant, París, Francia

Nakatsu, Osaka, Japón

Vallila, Helsinki, Finlandia

Labone, Acra, Ghana

Nguyen Thai Binh, Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

Anjos, Lisboa, Portugal

Digbeth, Birmingham, Inglaterra

Red Hook, Nueva York, Estados Unidos

Perpetuo Socorro, Medellín, Colombia

Burwood, Sídney, Australia

Linden, Johannesburgo, Sudáfrica

Antigua Concesión Francesa – Shanghái, China

Quartieri Spagnoli – Nápoles, Italia

Bencoolen – Singapur

Endoume – Marsella, Francia

Plateau-Mont-Royal – Montreal, Canadá

The Liberties – Dublín, Irlanda

Melbourne del Norte – Melbourne, Australia

Portales – Ciudad de México, México

Davenport – Toronto, Canadá

Río Pequeño (Little River) – Miami, Estados Unidos

Kemang – Yakarta, Indonesia

Botafogo – Río de Janeiro, Brasil

Sheung Wan – Hong Kong, China

Barranco – Lima, Perú

Mont Kiara – Kuala Lumpur, Malasia

Clarksville – Austin, Estados Unidos

Margit-negyed – Budapest, Hungría

Glen Park – San Francisco, Estados Unidos

MiZa (Mina Zayed) – Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Villa Devoto – Buenos Aires, Argentina

Mehrauli – Delhi, India

Población (Poblacion) – Metro Manila, Filipinas

