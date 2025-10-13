Crucero desde Cartagena: Serenade of the Seas inicia su temporada en Latinoamérica

Foto: Cortesía ProColombia

Royal Caribbean International celebró oficialmente el inicio de la temporada del Serenade of the Seas en Latinoamérica, marcando un nuevo capítulo para los cruceros en la región. Desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, el barco ofrecerá itinerarios de siete noches hacia los vibrantes destinos de Aruba, Bonaire y Curazao, con salidas desde Cartagena (Colombia) y Colón (Panamá).

Para conmemorar el inicio de esta nueva temporada, autoridades locales y representantes portuarios de ambos países realizaron ceremonias de bienvenida en cada puerto base, entregando placas conmemorativas al capitán del Serenade of the Seas. Estos reconocimientos simbolizan la cálida hospitalidad de Colombia y Panamá hacia la tripulación, los pasajeros y Royal Caribbean, reafirmando el papel estratégico de estos destinos en la expansión de la compañía en la región.

“Es muy emocionante iniciar esta temporada que hemos estado planeando con tanto entusiasmo para Latinoamérica. Finalmente, los viajeros pueden embarcarse en aventuras al Caribe Sur desde Colombia y Panamá a bordo de Serenade, disfrutando de sabores, música y actividades que celebran la riqueza de nuestra cultura latina”, expresó Itzel Valdés, vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe en Royal Caribbean.

“Este es un momento muy especial, que refleja nuestro compromiso constante de aportar al mercado local y acercar las mejores vacaciones a la región con experiencias únicas y memorables”, añadió.

La nueva temporada del Serenade of the Seas está diseñada especialmente para el público latinoamericano, con una propuesta que combina la cultura, gastronomía y alegría de la región con la reconocida calidad de servicio de Royal Caribbean.

A bordo, los huéspedes podrán disfrutar de experiencias gastronómicas con toques de sabores latinoamericanos —desde México hasta Argentina—, entretenimiento con ritmo caribeño y una oferta de actividades pensadas para todas las edades.

El barco, perteneciente a la Radiance Class, ofrece una amplia gama de opciones de descanso y diversión: desde bares icónicos como Schooner Bar, R Bar y Solarium Bar, hasta restaurantes de clase mundial como Chops Grille, Izumi, Giovanni’s Table y Chef’s Table, este último con una exclusiva cena de cinco tiempos maridada con vinos premium.

Además, los viajeros podrán disfrutar de actividades al aire libre, como una pared de escalar en altamar, minigolf, proyecciones de películas bajo las estrellas y áreas de relajación con piscinas y solárium.

La llegada del Serenade a Latinoamérica continúa el éxito de la temporada 2023-2024 del Rhapsody of the Seas en la región y anticipa la llegada del Grandeur of the Seas en mayo de 2026, que continuará ofreciendo itinerarios por el Caribe hasta abril de 2027.

Con esta apuesta, Royal Caribbean reafirma su compromiso con los viajeros latinoamericanos, acercando sus barcos y experiencias a la región. Los interesados ya pueden reservar sus vacaciones a bordo del Serenade of the Seas o del Grandeur of the Seas en el sitio web oficial de Royal Caribbean.

