Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo

Crucero desde Cartagena: Serenade of the Seas inicia su temporada en Latinoamérica

El barco de Royal Caribbean ofrece itinerarios de siete noches a destinos como Aruba, Bonaire y Curazao, con una experiencia a bordo especialmente diseñada para el público latino.

María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
13 de octubre de 2025 - 04:39 p. m.
Crucero desde Cartagena: Serenade of the Seas inicia su temporada en Latinoamérica
Foto: Cortesía ProColombia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Royal Caribbean International celebró oficialmente el inicio de la temporada del Serenade of the Seas en Latinoamérica, marcando un nuevo capítulo para los cruceros en la región. Desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, el barco ofrecerá itinerarios de siete noches hacia los vibrantes destinos de Aruba, Bonaire y Curazao, con salidas desde Cartagena (Colombia) y Colón (Panamá).

Para conmemorar el inicio de esta nueva temporada, autoridades locales y representantes portuarios de ambos países realizaron ceremonias de bienvenida en cada puerto base, entregando placas conmemorativas al capitán del Serenade of the Seas. Estos reconocimientos simbolizan la cálida hospitalidad de Colombia y Panamá hacia la tripulación, los pasajeros y Royal Caribbean, reafirmando el papel estratégico de estos destinos en la expansión de la compañía en la región.

Vínculos relacionados

Crecen las reservas de turistas extranjeros en Colombia durante la semana de receso
Colombia proyecta récord histórico en temporada de cruceros 2025-2026
Cuatro hoteles de Colombia están entre los mejores de Sudamérica

“Es muy emocionante iniciar esta temporada que hemos estado planeando con tanto entusiasmo para Latinoamérica. Finalmente, los viajeros pueden embarcarse en aventuras al Caribe Sur desde Colombia y Panamá a bordo de Serenade, disfrutando de sabores, música y actividades que celebran la riqueza de nuestra cultura latina”, expresó Itzel Valdés, vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe en Royal Caribbean.

“Este es un momento muy especial, que refleja nuestro compromiso constante de aportar al mercado local y acercar las mejores vacaciones a la región con experiencias únicas y memorables”, añadió.

La nueva temporada del Serenade of the Seas está diseñada especialmente para el público latinoamericano, con una propuesta que combina la cultura, gastronomía y alegría de la región con la reconocida calidad de servicio de Royal Caribbean.

A bordo, los huéspedes podrán disfrutar de experiencias gastronómicas con toques de sabores latinoamericanos —desde México hasta Argentina—, entretenimiento con ritmo caribeño y una oferta de actividades pensadas para todas las edades.

El barco, perteneciente a la Radiance Class, ofrece una amplia gama de opciones de descanso y diversión: desde bares icónicos como Schooner Bar, R Bar y Solarium Bar, hasta restaurantes de clase mundial como Chops Grille, Izumi, Giovanni’s Table y Chef’s Table, este último con una exclusiva cena de cinco tiempos maridada con vinos premium.

Además, los viajeros podrán disfrutar de actividades al aire libre, como una pared de escalar en altamar, minigolf, proyecciones de películas bajo las estrellas y áreas de relajación con piscinas y solárium.

La llegada del Serenade a Latinoamérica continúa el éxito de la temporada 2023-2024 del Rhapsody of the Seas en la región y anticipa la llegada del Grandeur of the Seas en mayo de 2026, que continuará ofreciendo itinerarios por el Caribe hasta abril de 2027.

Con esta apuesta, Royal Caribbean reafirma su compromiso con los viajeros latinoamericanos, acercando sus barcos y experiencias a la región. Los interesados ya pueden reservar sus vacaciones a bordo del Serenade of the Seas o del Grandeur of the Seas en el sitio web oficial de Royal Caribbean.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

Serenade of the Seas

Royal Caribbean

Turismo de cruceros

Cruceros desde Cartegena

Turismo de crucero en Colombia

Viajar en crucero Colombia

Turismo por Colombia

AbiertoEE

Turismo en Cartagena

ProColombia

28 de mayo en Cali

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.