Tiquetes baratos: JetSmart amplía rutas y lanza promociones para viajar por Colombia

JetSmart lanza su nueva edición de Smart Sale, con tarifas desde COP $67.000 por trayecto. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La aerolínea de ultra bajo costo JetSmart continúa fortaleciendo su operación en Colombia con el anuncio de dos nuevas rutas directas que conectarán a Bogotá con las ciudades de Montería y Barranquilla, ampliando así su red doméstica y su presencia en el mercado nacional.

A partir del 3 de febrero de 2026, la compañía operará dos frecuencias diarias entre Bogotá y Barranquilla, mientras que la conexión con Montería comenzará el 3 de marzo de 2026 con una frecuencia diaria, sumando un total de 21 vuelos semanales y 3.906 sillas por trayecto entre ambas rutas.

Los pasajeros podrán acceder a tarifas desde COP $90.000 por trayecto, con impuestos y tasas incluidos, para vuelos adquiridos desde el 14 de octubre de 2025.

Con esta ampliación, JetSmart reafirma su compromiso con ofrecer vuelos seguros, eficientes y accesibles, respaldados por la flota más joven de la región, compuesta por modernos Airbus A320neo. En total, la aerolínea dispondrá de 2.604 sillas semanales por trayecto en la ruta Bogotá–Barranquilla y 1.302 en la ruta Bogotá–Montería, sumando estas operaciones a las que ya mantiene desde Medellín hacia ambas ciudades.

“Con la operación desde Bogotá hacia Montería y Barranquilla buscamos que más colombianos puedan acceder de forma sencilla y asequible al Caribe colombiano. Sabemos que para nuestros pasajeros no se trata solo de viajar, sino de estar más cerca de su familia, descubrir nuevas experiencias o impulsar sus proyectos. Por eso queremos que cada vuelo con JetSmart sea una oportunidad para conectar sueños con destinos, de manera segura, confiable y al mejor precio”, afirmó Mario García, country manager de JetSmart en Colombia.

Smart Sale: tarifas desde COP $67.000 y descuentos de hasta 61 %

En el marco del lanzamiento de sus nuevas rutas, JetSmart presenta una nueva edición de su campaña Smart Sale, una promoción especial con tarifas desde COP $67.000 por trayecto, impuestos y tasas incluidos, y descuentos de hasta 61 %.

Rutas nacionales: válidas para compras del 14 al 20 de octubre hasta las 10:00 a.m., para viajar entre el 3 de noviembre de 2025 y el 28 de marzo de 2026 .

Rutas internacionales: disponibles entre el 13 y el 20 de octubre a las 10:00 a.m., para viajar del 1 de noviembre de 2025 al 28 de mayo de 2026, con tarifas desde COP $607.700 por trayecto.

Con la incorporación de estas dos rutas, JetSmart suma 19 rutas domésticas hacia 10 destinos y 6 internacionales, incluyendo las nuevas conexiones desde Medellín y Cali hacia Punta Cana, en República Dominicana.

Reconocimiento y alianzas estratégicas

En línea con su estrategia de ofrecer más beneficios a los viajeros, JetSmart mantiene una alianza con American Airlines, que permite acumular y redimir millas AAdvantage® en toda la red combinada de ambas aerolíneas.

Además, JetSmart fue reconocida por tercera vez consecutiva como la “Mejor Aerolínea de Bajo Costo de Sudamérica” en los Skytrax World Airline Awards 2025, consolidando su posición como una de las compañías de mayor crecimiento en la región.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.