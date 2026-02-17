Estos son los mejores destinos gastronómicos del mundo en 2026, según TasteAtlas

La única ciudad de Latinoamérica en el top 10 fue Lima, Perú. Foto: Cortesía PromPerú

Comer no es solo una necesidad cuando se viaja, es una forma de entender el lugar al que se llega. En cada mercado, en cada restaurante y en cada receta tradicional hay pistas sobre el clima, la historia, las migraciones y las costumbres de una ciudad. Y es que la gastronomía, más que un complemento del turismo, suele convertirse en uno de los recuerdos más vívidos del viaje.

Pero hay destinos en el mundo donde sentarse a la mesa es casi tan importante como visitar sus monumentos. Ciudades en las que la cocina no es un atractivo más, sino parte central de su identidad cultural. Con esa idea en mente, la plataforma especializada TasteAtlas publicó su selección 2025/2026 de las 100 ciudades que mejor combinan cultura y gastronomía, una lista que confirma que recorrer el mundo también es hacerlo a través del paladar.

Este ranking se elaboró a partir del análisis de 590.228 calificaciones válidas sobre 18.912 platos, bebidas y productos locales, recopiladas entre 18.828 ciudades de su base de datos. El listado destaca aquellas urbes con el promedio más alto en recetas regionales y nacionales tradicionalmente servidas en cada lugar, priorizando la autenticidad y la popularidad real.

Nápoles

Nápoles es considerada la cuna de la pizza auténtica y uno de los grandes referentes del turismo gastronómico mundial. Su cocina, famosa por la pizza napolitana, las pastas frescas y la variada comida callejera, convierte cada visita en una experiencia culinaria que refleja la tradición y el carácter popular del sur de Italia.

Eso sí, mientras come de estos platos tradicionales, Nápoles también ofrece una amplia riqueza turística que incluye su histórica catedral, las grandes plazas monumentales como la Piazza del Plebiscito, fortalezas frente al mar como el Castel dell’Ovo y museos únicos como la Capilla Sansevero. A esto se suman sus paisajes costeros, el cercano monte Vesubio y la posibilidad de recorrer islas del golfo, elementos que complementan la experiencia y convierten a la ciudad en uno de los destinos más completos del Mediterráneo.

Milán

Milán ocupa el segundo lugar entre los destinos gastronómicos destacados del mundo, una posición respaldada por su reconocida tradición culinaria representada en platos como el risotto a la milanesa, la cotoletta, el ossobuco y el clásico panettone. Su cocina, basada en recetas históricas e ingredientes de alta calidad, se integra con su papel como capital mundial de la moda y el diseño, dando forma a una ciudad donde la cultura, la innovación y la buena mesa se combinan para ofrecer una experiencia completa al visitante.

Más allá de su gastronomía, la ciudad ofrece un amplio recorrido turístico que incluye íconos arquitectónicos como el Duomo de Milán, la Galería Vittorio Emanuele II, el Teatro alla Scala y el Castillo Sforzesco, además de museos, barrios históricos y modernos distritos de diseño.

Bolonia

Siguiendo con la cocina italiana, Bolonia es otro de los grandes emblemas del país, un destino imprescindible para quienes viajan motivados por la gastronomía. La ciudad es famosa por preparaciones tradicionales como los tagliatelle al ragù alla bolognese, los tortellini in brodo, la lasaña a la boloñesa y la crescentina, recetas que reflejan la riqueza culinaria de la región de Emilia-Romaña y el uso de productos locales de alta calidad como embutidos, quesos artesanales y chocolates elaborados por reconocidos productores locales.

Además de su tradición gastronómica, Bolonia destaca por su riqueza histórica y arquitectónica. Su corazón urbano gira en torno a la Piazza Maggiore, rodeada de edificios medievales y renacentistas como la Basílica de San Petronio y la Fuente de Neptuno. Caminar bajo sus extensos soportales —los más largos de Europa—, recorrer museos históricos y subir los 498 escalones de la Torre degli Asinelli forman parte de las experiencias que complementan la visita.

Florencia

Italia se quedó con la mayoría de los puestos del top cinco, cerrando la lista con Florencia, capital de la región de Toscana, un destino donde el arte y la gastronomía se combinan de manera excepcional. Su tradición culinaria sobresale por platos emblemáticos como la bistecca a la florentina, la sopa ribollita y la pappa al pomodoro, preparaciones que reflejan la esencia de la cocina toscana.

Sin embargo, conocer Florencia no solo está en su cocina, puesto que la ciudad es un referente mundial del arte renacentista y alberga algunas de las obras más importantes de la historia. Entre sus principales atractivos se encuentran la Catedral de Santa María del Fiore —con su imponente cúpula diseñada por Brunelleschi y el campanario de Giotto—, la Galería de la Academia, donde se exhibe el David de Miguel Ángel, y la Galería Uffizi, que conserva pinturas universales como El nacimiento de Venus de Botticelli y La Anunciación de Leonardo da Vinci.

Mumbai

Mumbai, conocida históricamente como Bombay, es uno de los grandes centros gastronómicos de la India y un destino donde la cocina callejera es protagonista. Entre sus preparaciones más representativas destacan el bhelpuri, el pav bhaji y el vada pav, platos que combinan especias intensas, texturas variadas y sabores característicos de la gastronomía india.

Además de su oferta gastronómica, Mumbai es el principal centro financiero del país y el corazón de la industria cinematográfica de Bollywood. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran la icónica Puerta de la India frente al puerto, la histórica estación Chhatrapati Shivaji, declarada Patrimonio de la Humanidad, y las cuevas de la isla Elefanta, conocidas por sus templos excavados en roca dedicados al dios Shiva.

Mención especial: Lima

La única ciudad latinoamericana presente en el top 10 es Lima, capital de Perú y uno de los epicentros gastronómicos más influyentes del mundo. Su cocina refleja con claridad la diversidad del país: la riqueza marina de la costa, los productos andinos de la sierra y los insumos exóticos de la selva se integran en propuestas que combinan tradición, técnica e innovación. Esta fusión de territorios y culturas convierte a Lima en una ciudad donde cada plato cuenta la historia.

Más allá de su gastronomía, Lima es una capital llena de contrastes que invita a recorrer su centro histórico, barrios tradicionales como Barranco y Miraflores, y extensos malecones frente al océano Pacífico. Museos, arquitectura colonial, galerías de arte y una vida cultural complementan la experiencia.

Otros destinos en el top 10

Génova – Italia

París – Francia

Viena – Austria

Roma – Italia

Lima – Perú

