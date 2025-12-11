Estos son los mejores destinos para viajar en 2026, según BBC Travel

AME7701. SANTA TERESA (COSTA RICA), 25/02/2023.- Turistas practican surf en las aguas de la playa de Santa Teresa, el 22 de febrero de 2023, en la provincia de Puntarenas (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

Estamos a punto de recibir el 2026 y ya comienzan a conocerse las listas de los destinos que marcarán la pauta para planear su próximo viaje. Entre las más reconocidas se encuentra el ranking de los mejores lugares para viajar de BBC Travel, una de las publicaciones más influyentes del mundo.

Este año su metodología se centra en destacar destinos que combinan experiencias memorables con un turismo responsable, capaz de beneficiar a las comunidades locales, proteger el medio ambiente y preservar su patrimonio cultural.

Eso sí, para construir esta selección, BBC Travel consultó a su equipo editorial, a periodistas especializados y a líderes globales en turismo sostenible. El resultado es un listado de lugares que reciben a los visitantes con genuino entusiasmo y donde cada viaje puede generar un impacto positivo, tanto para el territorio como para quienes lo habitan.

Abu Dhabi

Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, será un destino ideal para visitar en 2026, pues atraviesa un momento clave para su escena cultural gracias a la apertura de importantes espacios museísticos y artísticos que ha hecho en los ultimos años. Entre los más destacados se encuentran:

TeamLab Phenomen: el mayor museo de arte digital del mundo

Zayed National Museum: muestra cómo era el país antes de la riqueza petrolera

Natural History Museum Abu Dhabi: inspirado en la geología regional.

A todo esto se suma la expectativa por el Guggenheim Abu Dhabi, una obra monumental cuyo estreno podría llegar en 2026.

Sin embargo, la BBC destaca que más allá del arte y la cultura, la ciudad impulsa con fuerza el turismo de entretenimiento que confirman la trasformación de esta ciudad, pues por ejemplo, Yas Island, la isla más famosa de la ciudad, continúa expandiéndose con nuevas experiencias

Warner Bros: World Abu Dhabi prepara una zona dedicada a Harry Potter

Yas Waterworld añadirá un enorme conjunto de toboganes y atracciones.

Avanzan los planes para construir el primer Disneyland de Medio Oriente.

Algeria

Otro destino destacado para 2026 será Argelia, un país que combina ruinas romanas, desiertos infinitos y ciudades históricas con una riqueza cultural única. Según la editorial, tras años marcada por un sistema de visados complejo, la llamada “bella durmiente” del turismo africano empieza a despertar con políticas más accesibles, como el visado a la llegada para viajeros en tours organizados y la apertura de una nueva aerolínea nacional para fortalecer la conectividad interna.

La mayoría de los visitantes inicia su recorrido en Argel, una capital costera que conserva huellas de antiguos fenicios y de cada civilización que pasó por allí. Sin embargo, también sobresale la ciudad de Constantina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto con los impresionantes restos romanos de Timgad y Djémila, que sorprenden por su amplitud y su tranquilidad sin multitudes.

Colchagua Valley, Chile

En el tercer puesto está el valle de Colchagua, a dos horas al sur de Santiago. Este lugar se destaca porque invita a recorrer un paisaje que va desde las laderas andinas hasta el Pacífico, siguiendo el cauce del río Tinguiririca. Algunas de sus experiencias son:

Su tradición vitivinícola que combina haciendas históricas, caminatas escénicas y una oferta gastronómica que resalta en establecimientos como Fuegos de Apalta.

Viñas emblemáticas —entre ellas Viu Manent, Los Vascos, Casa Silva y MontGras— continúan atrayendo visitantes con degustaciones pausadas y experiencias que permiten comprender la evolución del vino chileno

Hospedaje entre viñedos, como Clos Apalta, donde modernas villas sobresalen entre laderas cubiertas de Carménère, Cabernet y Syrah.

Pero más allá del vino, Colchagua conserva la esencia del campo chileno. La región ofrece rodeos, observación de estrellas —incluida la posibilidad de visitar el Observatorio Cerro Chamán— y pueblos como Santa Cruz y Lolol, que mantienen mercados activos y casonas de adobe de época colonial.

Cook Islands

Y su busca, una experiencia guiada a la naturaleza para el otro año, Las Islas Cook ofrecen una experiencia polinesia auténtica, donde los visitantes son recibidos como parte del entorno y no como turistas de paso. Esto se puede ver Rarotonga, su isla principal, que concentra paisajes que evocan lo mejor del Pacífico: picos montañosos, un interior selvático y una laguna de aguas azules que rodea la costa. Más allá de ella, otras 13 islas —incluida la reconocida Aitutaki— permiten vivir estancias prácticamente en soledad.

Pero las islas no solo destacarán el otro año por su oferta de naturaleza, sino que ofrece nuevos alojamientos de lujo sencillos que está renovando la oferta, además de que llegar a este archipiélago es hoy más sencillo que nunca: Hawaiian Airlines mejoró su ruta Honolulu–Rarotonga en 2025 con horarios diurnos y nuevas conexiones en Estados Unidos, y Jetstar abrirá el primer vuelo directo entre Brisbane y Rarotonga en 2026.

Costa Rica

Costa Rica continúa consolidándose como un referente mundial en conservación. Sus playas de arena blanca, selvas tropicales, volcanes y un legado histórico que abarca desde épocas precolombinas hasta la colonia conforman un escenario diverso que atrae a viajeros interesados en naturaleza y bienestar. El país fue el primero en revertir la deforestación en zona tropical, cuenta con cerca del 60% de cobertura boscosa y una cuarta parte de su territorio bajo protección legal.

Desta especialmente por la mejora en la conectividad aérea, con vuelos directos desde San José hacia Puerto Jiménez, que facilita el acceso a extremos natural del país.

Mientras tanto, los avances en conservación siguen tomando fuerza. Para 2026, organizaciones locales y entidades nacionales planean ampliar áreas protegidas tanto en el bosque como en el océano, reforzando corredores del jaguar y aumentando la protección de tiburones migratorios.

Otros lugares en la lista

Hebrides, Escocia: Un conjunto de islas con playas blancas, sitios sagrados antiguos y un auge del whisky que renueva su atractivo.

Ishikawa, Japón: Una región que combina artes tradicionales, gastronomía local y proyectos de recuperación tras el terremoto.

Islas Komodo, Indonesia: Un paraíso natural donde viven los dragones de Komodo y se protegen arrecifes de gran biodiversidad.

Loreto, Baja California Sur, México: Un destino donde el desierto y el mar se unen en un proyecto de conservación liderado por la comunidad.

Montenegro: Un país joven con la impresionante Bahía de Kotor y montañas casi intactas ideales para el senderismo.

Costa de Oregón, Estados Unidos: Una costa pública y escénica con nuevas opciones accesibles para recorrerla en auto, bicicleta o transporte local.

Oulu, Finlandia: Esta ciudad ártica en 2026 se transforma con un año completo de arte, gastronomía y creatividad.

Filadelfia, EE. UU.: El epicentro de la celebración de los 250 años de Estados Unidos con historia, arte y grandes eventos deportivos.

Phnom Penh, Camboya: Una capital renovada con aeropuerto nuevo, proyectos sostenibles y una escena creativa en pleno auge.

Guimarães, Portugal: La cuna de Portugal que combina patrimonio medieval, juventud y un 2026 dedicado a la sostenibilidad.

Samburu, Kenia: Un destino remoto con paisajes tranquilos, fauna única y experiencias de astroturismo sin multitudes.

Santo Domingo, República Dominicana: Una ciudad festiva que en 2026 brilla con renovaciones históricas, deportes y una vibrante escena musical.

Valle de Slocan, Canadá: Un valle natural donde un nuevo sendero honra la memoria de las comunidades japonesas-canadienses.

Uluru, Australia: Un ícono sagrado con un nuevo recorrido que invita a vivir su territorio de manera profunda y respetuosa.

Uruguay: Un país pequeño y progresista con playas hermosas, cultura única y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

