Estos trenes navideños lo acercan a las auroras boreales en plena Navidad

La experiencia de viajar en tren hacia el Círculo Polar Ártico se ha convertido en una de las formas más evocadoras de explorar el norte de Europa. Lejos de las rutas rápidas y los itinerarios convencionales, estos trayectos ferroviarios invitan a internarse en paisajes boreales, ciudades históricas y culturas ancestrales mientras el tren avanza entre bosques nevados, montañas, tundras y fiordos.

Y si bien ningún itinerario garantiza la aparición de las auroras boreales —un fenómeno natural imposible de predecir con exactitud—, muchos de estos trenes atraviesan regiones privilegiadas para avistarlas.

Para quienes buscan añadir emoción a la travesía, la posibilidad de ver el cielo teñirse de luces verdes y violetas, estas rutas no solo revelan la belleza extrema del norte, sino también la manera en que el ferrocarril sigue siendo una ventana privilegiada hacia algunos de los territorios más remotos y fascinantes del continente.

Tren del Círculo Polar Ártico

El Tren del Círculo Polar Ártico, que conecta Estocolmo con Narvik, es un servicio nocturno regular que atraviesa Suecia de sur a norte hasta adentrarse en los paisajes salvajes de Laponia y cruzar la frontera con Noruega por la histórica Línea del Mineral de Hierro. Lejos de ser un tren turístico de lujo, mantiene un carácter auténtico y funcional: transporta a residentes, estudiantes y viajeros independientes a través de bosques boreales, tundras nevadas, minas de hierro y aldeas remotas como Kiruna y Abisko, este último considerado uno de los mejores lugares del mundo para contemplar la aurora boreal y explorar el Parque Nacional de Abisko.

El viaje ofrece una experiencia marcada por la sencillez del tren y las vistas del entorno. Durante la noche, el paisaje se transforma desde el resplandor urbano de Estocolmo hasta los vastos territorios de Sápmi, hogar ancestral del pueblo sami. Al continuar hacia Noruega por el Ofotbanen, la ruta culmina con vistas alpinas y del fiordo antes de llegar a Narvik, punto final de un recorrido que se mantiene como uno de los viajes ferroviarios más memorables de Escandinavia.

Arctic Rails

Aunque no es un tren, este itinerario reúne lo mejor de ellos. Y es que esta travesía realizada por el equipo de Eurail combinó trenes diurnos y nocturnos desde los Países Bajos hasta Abisko, con paradas estratégicas en Hamburgo, Estocolmo y Kiruna para que usted también pueda hacerlo. Cada escala ofrece su propio encanto: desde los canales y almacenes históricos de Hamburgo, pasando por las estaciones de metro convertidas en galerías de arte en Estocolmo, hasta la atmósfera polar de Kiruna, con su “hora azul” y festivales de invierno.

Sin embargo, el equipo destaca a Abisko, considerada uno de los mejores lugares del mundo para ver auroras boreales gracias a su microclima claro y su mínima contaminación lumínica, fue la meta del viaje. Allí, además de buscar auroras entre septiembre y principios de abril, es posible hacer caminatas, explorar el lago Torneträsk o aventurarse en actividades como la escalada en hielo.

Santa Claus Express Finland

El Santa Claus Express conecta Helsinki y Turku con Rovaniemi a través de los paisajes invernales de Finlandia, ofreciendo una forma cómoda y pintoresca de llegar al Círculo Polar Ártico. Este tren nocturno de dos pisos permite elegir entre asientos o cabinas privadas —algunas con ducha y baño propio— y cuenta con restaurante, wifi y espacio para llevar bicicletas, equipaje e incluso un automóvil. Mientras el tren avanza entre bosques nevados y ciudades del norte, es posible relajarse en la cabina, disfrutar de la comida a bordo y despertar ya en territorio ártico, listos para comenzar el día en pleno invierno lapón.

Rovaniemi, puerta de entrada a Laponia y hogar oficial de Santa Claus, combina su diseño urbano inspirado en la cabeza de un reno con una amplia oferta de actividades para todas las edades. Allí se puede visitar el Santa Claus Village, conocer renos, disfrutar de un cóctel en un bar de hielo o cenar en un restaurante completamente helado. La región también es excelente para observar auroras boreales, conocidas en finés como revontulet, cuyo nombre proviene de un antiguo mito sobre un zorro que ilumina el cielo con su cola.

