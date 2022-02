Farfield by Marriott anuncia la apertura de su hotel en Sabaneta, Antioquia

Fairfield by Marriott debuta en Colombia con la apertura de su hotel en Sabaneta, Antioquia. Foto: Cortesía

Fairfield by Marriott, parte del portafolio Marriott Bonvoy de 30 marcas, ha anunciado la apertura de Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta, celebrando el debut de la marca en Colombia bajo la operación de oxoHotel.

Ubicado en el municipio de Sabaneta, en el Área Metropolitana de Medellín, e inspirado por la belleza de su sencillez y cálida hospitalidad, Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta ofrece una experiencia acogedora y perfecta para viajeros de negocios y turistas que visitan la capital antioqueña.

“Estamos encantados de presentar Fairfield by Marriott en Colombia con la apertura de Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta”, dice Diana Plazas-Trowbridge, directora de ventas y marketing de Marriott International para la región del Caribe y América Latina.

Y añade: “Esta apertura marca la entrada de Fairfield en el mercado colombiano y es un claro testimonio de nuestro enfoque continuo en brindar una cartera diversificada que satisfaga las necesidades de diferentes tipos de viajeros. Esperamos expandir aún más nuestra presencia en Colombia para ofrecer nuevos alojamientos y experiencias en destinos atractivos”.

Convenientemente ubicado a pocos minutos del Parque Sabaneta y a unos pasos del Centro Comercial Mayorca Mega Plaza, al sur de la capital antioqueña, Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta es la base ideal para empresarios, profesionales y viajeros que llegan a la ciudad para explorar la destino y hacer negocios.

La magnífica ubicación del hotel brinda fácil acceso a los atractivos turísticos más representativos, incluyendo el Parque Explora, el Museo de Antioquia, el Jardín Botánico de Medellín, el Parque Ecoturístico Arví. El hotel también se encuentra a pocos kilómetros de una de las zonas comerciales y turísticas más populares de la ciudad, La Milla de Oro, entre otras. Gracias a la ubicación del hotel, todas las habitaciones cuentan con impresionantes vistas a la ciudad.

El hotel se encuentra a 25 minutos en auto del centro de Medellín, a 18 minutos del Aeropuerto Olaya Herrera y a 45 minutos del Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro. La estación Itagüí del Metro de Medellín se encuentra a 10 minutos a pie.

Asimismo, el nuevo hotel de Sabaneta cuenta con 131 habitaciones espaciosas, modernas y bien equipadas con áreas de trabajo y de descanso separadas. Las áreas sociales han sido diseñadas bajo el concepto de “Tranquilidad Moderna” que caracteriza a la marca Fairfield by Marriott en todo el mundo. Esto abarca espacios funcionales, diseños abiertos y mucha luz natural.

“Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta se asegura de que nuestros huéspedes disfruten de una experiencia sin esfuerzo a través de The Fairfield Promise, el emblema de nuestra marca que garantiza que, si por alguna razón un huésped no está satisfecho con su estadía, Fairfield lo corregirá”, dijo Jorge Puentes, gerente general de Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta.

Diseño y decoración atemporal

La decoración y el estilo son atemporales, cálidos y vanguardistas. Diseñado por Cristina Uribe Arquitectos, Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta incorpora elementos específicos que evocan la Finca Fairfield en la que se inspira la marca. Los huéspedes encontrarán espacios armoniosos para reunirse y conectarse, incluido el lobby donde se exhiben hermosas obras de arte de reconocidos artistas antioqueños como Débora Arango y Fernando Botero, entre otros.

Los elementos artesanales que forman parte de la decoración del hotel, así como sus materiales, colores cálidos y texturas, se encuentran en cada rincón del edificio y evocan permanentemente la importancia de las comunidades artesanales de la región, la naturaleza exuberante de su entorno y la amabilidad y el don de servicio de los habitantes.

Habitaciones para el descanso y la productividad

Las habitaciones abordan las necesidades funcionales para brindar una experiencia fluida y flexible en comodidad y productividad. Todas las habitaciones han sido diseñadas teniendo en cuenta las necesidades del viajero moderno para mantenerse productivo mientras viaja.

Cada habitación cuenta con espacios para trabajar o relajarse. Una obra de arte ocupa un lugar central en la ventana, actuando como punto focal a través de fotografías tomadas en Fairfield Farm. Realizadas en material transparente, las obras dejan pasar la luz a través de la ventana, calentando la estancia y creando un ambiente realmente confortable.

Las habitaciones están equipadas con escritorio y lámpara, mini-nevera, cafetera, secador de pelo, plancha y tabla de planchar, ropa de cama de lujo y un televisor inteligente de 55″.

Restaurante y bar

Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta cuenta con un moderno Restaurante-Bar que presenta una versión de las delicias locales y los clásicos internacionales con un generoso y nutritivo desayuno buffet y un menú a la carta para el almuerzo y la cena.

Entre los platos locales se encuentran el famoso calentado paisa, el ceviche cartagenero, la hamburguesa del arriero y la cazuela de fríjoles antioqueños. Los platos internacionales van desde una ensalada César y tacos de champiñones hasta trucha fresca al ajillo, costillas BBQ, pollo con champiñones y platos tradicionales de pasta y arroz, así como sándwiches y hamburguesas.

Los viajeros pueden relajarse después de un largo día y disfrutar de una amplia variedad de cocteles y bebidas refrescantes.

Amenidades adicionales

Las comodidades adicionales incluyen un gimnasio de última generación abierto las 24 horas, los siete días de la semana, internet inalámbrico de alta velocidad gratis para mantenerse conectado, una terraza al aire libre y The Market, una vitrina repleta de artículos esenciales, refrigerios y bebidas para garantizar que el viaje no interrumpa las rutinas de los huéspedes.

El hotel también cuenta con un centro de negocios y cinco modernos salones para eventos y reuniones con áreas entre 19 y 86 metros cuadrados, todos equipados con la última tecnología, ayudas audiovisuales y el reconocido servicio Fairfield by Marriott.

