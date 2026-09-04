Ferias y fiestas en Guaduas 2026: programación, eventos y artistas invitados

Pueblos Patrimonio de Colombia, como Guaduas, son perfectos para una escapada con familia o amigos. Foto: Cortesía Fontur

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¿Busca un plan para los próximos fines de semana que combine tradición, música, gastronomía y cultura local? Entonces hay un destino que puede tenerlo todo: Guaduas, Cundinamarca, se prepara para celebrar sus tradicionales Ferias y Fiestas 2026.

Este municipio, reconocido por sus calles de arquitectura colonial, su historia y su clima cálido, recibirá a propios y visitantes con una programación que pone en el centro las costumbres de la región, las actividades del campo, la música y los sabores locales.

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¿Qué podrá ver aquí?

Durante los próximos dos fines de semana, el municipio se prepara para mostrar todo su esplendor con las Ferias y Fiestas de la Villa de Guaduas, una celebración que reúne actividades agropecuarias, música, cultura, gastronomía y entretenimiento para habitantes y visitantes.

La programación comienza el 4 de septiembre con una alborada musical y la apertura de la Feria Comercial Ganadera, además de actividades deportivas. Durante los días siguientes se realizarán concursos como el de la Vaca Lechera, exposiciones caninas y equinas, encuentros folclóricos, muestras de talento local y diferentes actividades relacionadas con la tradición campesina.

El 7 de septiembre será uno de los días centrales de la celebración, con la Gran Alborada en honor de la Virgen del Buen Suceso, exposiciones equinas, la tradicional Ronda de la Virgen y diferentes espectáculos.

Cuando cae la noche, la Plaza de Toros Santa María de las Guaduas recibirá un show musical con Los Cantores de Chipuco, Jimmy Gutiérrez, Yo Me Llamo Don Omar y Adrián Bavativa con su agrupación vallenata A Silvestriar Todos.

La fiesta continuará el 8 de septiembre con chalanería infantil, exposición equina, la Gran Cabalgata de Integración, actividades deportivas y una jornada de humor, comedia, trova y música en la Plaza de Toros, y su gran cierre será este 9 de septiembre con shows musicales.

Eso sí, si le interesa también el campo y otras tradiciones, hay actividades como la Expo Cunícola y el concurso gastronómico “Sabores por Descubrir – Edición Conejo”, además de las muestras agropecuarias y el mercado ganadero que hacen parte de estas fiestas.

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Programación completa

Miércoles 4 de septiembre

5:00 a. m. – Alborada Musical. Salida: Alcaldía Municipal.

9:00 a. m. – Apertura de la Feria Comercial Ganadera.

2:00 p. m. – Inicio del Torneo de Semifútbol. Villa Olímpica.

Jueves 5 de septiembre

8:00 a. m. – Continuación de la Feria Comercial Ganadera.

9:00 a. m. – Continuación del Torneo de Semifútbol. Villa Olímpica.

1:00 p. m. – Atención a ganaderos y premiación al mejor lote de ganado comercial.

7:00 p. m. – Noche de Talento Guaduero.

Viernes 6 de septiembre

8:00 a. m. – Concurso Vaca Lechera. La Crema Ignata de la Villa.

8:00 a. m. – Culminación de la Feria Comercial Ganadera.

1:00 p. m. – Exposición Canina.

2:00 p. m. – Cabalgata Infantil Caballitos de Palo. Salida: Plaza de la Constitución.

6:00 p. m. – Encuentro Folclórico. Plaza de Toros Santa María de las Guaduas.

8:00 p. m. – Show musical con la Orquesta Tropifiesta y DJ Erick El Coronel de la Rumba y sus bailarinas.

Sábado 7 de septiembre

5:00 a. m. – Gran Alborada en honor de la Virgen del Buen Suceso. Salida: Benjamín Herrera.

10:00 a. m. – Exposición Equina: Mulares, Asnales, Trote y Galope, y Trocha y Galope.

1:00 p. m. – Atención a los Caballistas.

6:00 p. m. – Ronda de la Virgen del Buen Suceso.

8:00 p. m. – Desafío Gallístico. Gallera Municipal.

9:00 p. m. – Gran show musical con Los Cantores de Chipuco, Jimmy Gutiérrez, Yo Me Llamo Don Omar y Adrián Bavativa con su agrupación vallenata A Silvestriar Todos. Plaza de Toros Santa María de las Guaduas.

Domingo 8 de septiembre

8:00 a. m. – Chalanería Infantil y exposición equina de Trocha Pura y Paso Fino Colombiano.

12:00 p. m. – Gran Cabalgata de Integración. Salida: Club Las Vegas.

2:00 p. m. – Partido de Integración: Tour del Humor vs. Administración Municipal. Villa Olímpica.

6:00 p. m. – Tour del Humor: Goles de Sonrisa, humor, comedia, trova y música de Sábados Felices . Plaza de Toros Santa María de las Guaduas.

8:00 p. m. – Show musical con Atlántica Orquesta y DJ Erick El Coronel de la Rumba y sus bailarinas.

Lunes 9 de septiembre

3:00 p. m. – Corraleja y show musical.

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