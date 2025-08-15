Festival de las cometas Villa de Leyva 2025: programación y eventos

En agosto, el cielo de muchos destinos se llena de colores. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Villa de Leyva, cada agosto, el viento asume el papel de maestro de ceremonias y el cielo se convierte en un lienzo multicolor. Y es que en su histórica Plaza Mayor, la ciudad celebra el Festival Internacional del Viento y las Cometas, un encuentro que combina tradición, ingenio y espectáculo.

Este año, del 16 al 18 de agosto, entre vuelos acrobáticos, cometas gigantes y exhibiciones culturales, visitantes y residentes disfrutarán de tres jornadas de creatividad, emoción y encuentro comunitario bajo un cielo despejado.

Es por esto que aquí le decimos día por día que podrá ver de especial

Sábado 16 de Agosto

Entre los eventos más destacados del sábado 16 de agosto, se encuentra la Apertura Oficial del XLVIII Festival del Viento y las Cometas a las 2:00 p. m., seguida del Vuelo Inaugural del País Invitado, el Club Volarte Papalote de Puebla, México, a las 2:30 p. m. Estas actividades marcan el inicio formal del festival y presentan un espectáculo de cometas que refleja la cultura y creatividad de los participantes internacionales, ofreciendo un despliegue visual que combina tradición y destreza acrobática.

Así queda la programación del día:

8:30 a. m.: Inscripciones abiertas

9:30 a. m.: Cometa artesanal - Categoría Infantil | -

10:00 a. m.: Cometa artesanal - Categoría Adulto | -

10:30 a. m.: Cometa Miniatura - Categoría Infantil

1:00 a. m.: Cometa Miniatura - Categoría Adultos | -

11:30 a. m.: Cometa Pandero - Categoría Única | -

12:00 p. m.: Vuelo Publicitario | -

1:00 p. m.: Cometa Comercial - Categoría Infantil | -

1:30 p. m.: Cometa Comercial - Categoría Adultos | -

2:00 p. m.: Apertura Oficial XLVIII Festival del Viento y las Cometas | -

2:30 p. m.: Vuelo Inaugural País Invitado (CLUB VOLARTE PAPALOTE - PUEBLA MÉXICO) | -

3:30 p. m.: Cometa Acrobática Individual - Categoría Única | -

4:00 p. m.: Show Central - “Vientos que nos Unen” - Club Invitado | -

5:00 p. m.: Cometa Espectáculo - Categoría Única | -

6:00 p. m.: Cometa Vuelo Nocturno - Categoría Única | -

7:00 p. m.: Show “Cometas del Espacio” - Vuelo Estelar - Club Invitado |

Otro momento imperdible es la noche de shows artísticos y musicales, que inicia a las 8:00 p. m. con la Escuela de Rock Santa María de Leyva, continúa con la presentación del Ballet de México, seguido con la actuación del grupo musical Inti Raymi y culmina con el cantante y compositor Husil.

Estas presentaciones brindan una combinación de música y danza que complementa la experiencia del festival, haciendo de la jornada un día completo de entretenimiento cultural para toda la familia.

Exposiciones y Tianguis Permanente

Exhibición de cometas tradicionales mexicanas: “Vientos de Color y Unión” | Embajada de México en Colombia

Exposición Permanente “Salón Casa del Primer Congreso” | -

Tianguis Mexicano | Patio Casa del Primer Congreso

Domingo 17 de Agosto

Entre los eventos más destacados del domingo 17 de agosto, sobresalen los vuelos especiales como Alas de la Tierra - Vuelo por la Biodiversidad y la participación del País Invitado, el Club Volarte Papalote de Puebla, México, que ofrecen espectáculos únicos de cometas temáticas y acrobáticas.

También se podrá disfrutar de la Cometa Inflable Gigante y el emocionante Un Vuelo Para Siempre, que combinan creatividad y destreza en cada maniobra, sorprendiendo a grandes y pequeños.

Así queda la programación del día:

8:30 a. m.: Inscripciones abiertas | -

9:00 a. m.: Cometa Delta - Categoría Infantil | -

9:30 a. m.: Cometa Delta - Categoría Adultos | -

10:00 a. m.: Cometa Vuelo Vertical - Categoría Única | -

10:30 a. m.: Prueba Femenina - Categoría Única | -

11:00 a. m.: Vuelo Lejano - Categoría Única | -

11:30 a. m.: Cometa Tridimensional - Categoría Única | -

12:00 m.: Vuelo Publicitario | -

1:00 p. m.: Cometa Trenes - Categoría Única | -

1:30 p. m.: Alas de la Tierra - Vuelo por la Biodiversidad - Club Invitado | -2:30 p. m.: Cometa Acrobática - Equipos | -

3:00 p. m.: Vuelo País Invitado (CLUB VOLARTE PAPALOTE - PUEBLA MÉXICO) | -

4:00 p. m.: Cometa Inflable Gigante - Categoría Única | -

5:00 p. m.: Un Vuelo Para Siempre!! | -

5:30 p. m.: Prueba Reina - Categoría Única | -

7:00 p. m.: Oceanía - Luz en las Profundidades - Club Invitado | -

La jornada culmina con una serie de presentaciones artísticas y musicales, incluyendo el Ballet de México, el grupo Rock Blachook y la orquesta La 33, cerrando con la actuación del DJ Paez.

Domingo 18 de Agosto

El lunes se abrirá la jornada a un vuelo libre, permitiendo que todos los participantes disfruten de sus cometas sin restricciones de categoría ni horario. Será una oportunidad para que niños, adultos y expertos compartan el cielo con sus creaciones, experimenten nuevas técnicas de vuelo y se diviertan en un ambiente relajado y participativo.

La atmósfera será más informal, enfocada en la diversión y celebrando la pasión por las cometas y el disfrute del aire libre.

Ojo, la programación incluirá talleres permanentes de UNICEF Colombia, WWF y Techo Colombia, donde el público podrá aprender a elaborar cometas en origami y figuras en globoflexia. Asimismo, el programa Volando Sueños de Ravess invitará a niños y niñas a diseñar y fabricar su propia cometa, fomentando la imaginación y la participación familiar.

Recomendaciones para ir

Lleve cometas seguras y permitidas: Evite el uso de pitas abrasivas, elementos cortopunzantes o estructuras metálicas no autorizadas. Si utiliza aluminio, asegúrese de que tenga protectores en los extremos y que la cometa no supere los 3 metros por lado. Cumpla con la inscripción previa: Si va a participar en competencias, inscríbase con anticipación y porte siempre la identificación que entrega la organización. Esto aplica para cometeros y acompañantes autorizados. Respete las indicaciones de la organización: No vuele cometas fuera de las competencias dentro de la Plaza Mayor. Si su cometa no participa o no se baja cuando se indique, la organización podrá cortarle la pita. Organice su tiempo de competencia: Asegúrese de que su cometa esté lista para volar dentro del tiempo reglamentado. Si se derriba, podrá volver a elevarla sin modificaciones, siempre que la prueba siga en curso. Disfrute de todas las actividades: Además de competir, participe en los talleres y actividades culturales del festival. Es una oportunidad para aprender, compartir en familia y vivir la tradición de Villa de Leyva en todo su esplendor.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.