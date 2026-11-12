Este pueblo, fundado en 1572, es conocido por sus calles empedradas y viviendas de fachada blanca. Foto: Red Turística de Pueblos Patrimonio

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Festival de las Luces de Villa de Leyva 2026: cuándo es y qué debe saber antes de ir Leidy Barbosa Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Cada 7 de diciembre, Colombia se llena de luz para celebrar el Día de las Velitas, una de las tradiciones más queridas y esperadas de la temporada navideña. Desde las primeras horas de la noche, las familias salen a encender velas y faroles en las calles, los parques y las plazas, mientras los colores y las pequeñas llamas crean escenas que anuncian la llegada de la Navidad.

Pero hay lugares donde esta celebración adquiere un encanto particular. En Villa de Leyva, Boyacá, las calles empedradas y las fachadas coloniales se convierten en el escenario del Festival de las Luces, un encuentro que cada año atrae a visitantes de diferentes regiones del país. Allí, la tradición se mezcla con espectáculos de iluminación y pólvora que llenan de vida el centro histórico.

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¿Pero desde cuándo se realiza y qué actividades tendrá esta celebración? Aquí le contamos todo lo que debe saber para programar su visita.

¿Cuándo es el Festival de las Luces 2026?

El Festival de Luces de Villa de Leyva se realizará del 5 al 7 de diciembre de 2026, según la agenda oficial de la Alcaldía Municipal. Aunque la celebración comenzará el sábado 5 de diciembre, la programación se extenderá durante todo el fin de semana.

Uno de los momentos tradicionales del encuentro es el concurso de polvoreros, un espacio que reconoce el trabajo de los artesanos dedicados a la elaboración de juegos pirotécnicos. Con el paso de los años, el festival también ha ampliado su oferta cultural con exposiciones de pintura, presentaciones de coros, muestras artísticas y conciertos de artistas nacionales. Entre sus actividades se destaca el espectáculo piromusical, en el que una banda sinfónica interpreta diferentes géneros colombianos, mientras juegos pirotécnicos electrónicos acompañan cada pieza musical.

Sin embargo, la celebración también busca incorporar nuevas tecnologías y reducir el uso de pólvora. Entre las alternativas está el uso de drones para iluminar el cielo y formar figuras, una apuesta que cobra especial importancia en un municipio reconocido por la calidad de sus cielos para la observación astronómica.

Y es que esto es importante, pues Villa de Leyva cuenta con la certificación Starlight, un reconocimiento relacionado con la protección de los cielos nocturnos. Por eso, el municipio ha empezado a implementar medidas para controlar la contaminación lumínica, como la instalación de iluminación inteligente, principalmente LED, que permite dirigir la luz hacia zonas específicas y disminuir su dispersión.

En paralelo, han modernizado la pirotecnia, adoptando materiales que generan significativamente menos contaminación en comparación con los utilizados en el pasado.

¿Cuál es la historia detrás del Festival de las Luces?

Si esto le causa curiosidad, debe saber que cada diciembre, Villa de Leyva, en Boyacá, se convierte en escenario de una celebración en la que la pólvora, los faroles y las expresiones artísticas anuncian la llegada de la Navidad. Se trata del Festival de Luces, un encuentro que reúne a miles de visitantes alrededor de una tradición que comenzó hace casi cuatro décadas.

Su historia se remonta a 1986, cuando polvoreros artesanales de diferentes regiones de Colombia empezaron a reunirse en este municipio para presentar sus creaciones pirotécnicas. Lo que comenzó como un encuentro de estos artesanos fue creciendo con los años hasta convertirse en uno de los eventos más representativos de la temporada decembrina en Boyacá.

La celebración está estrechamente relacionada con el Día de las Velitas y la fiesta de la Inmaculada Concepción, que se conmemora el 8 de diciembre. Por eso, las luces y los faroles tienen un papel especial en esta tradición, que también marca el inicio de las festividades navideñas para muchos colombianos.

Uno de los principales puntos de encuentro es la Plaza Mayor de Villa de Leyva, considerada una de las más grandes de Colombia. Allí se concentran algunos de los espectáculos más esperados, mientras residentes y turistas recorren las calles del municipio, reconocido por su arquitectura colonial y su valor patrimonial.

Más allá de su dimensión cultural, el Festival de Luces también representa una fecha importante para la economía de Villa de Leyva. Según la Alcaldía municipal, el evento contribuye a dinamizar las actividades comerciales y turísticas de una localidad cuya estructura productiva depende en más del 70 % del sector servicios. La llegada de visitantes durante estos días beneficia especialmente a hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales y otros negocios vinculados al turismo.

Recomendaciones importantes para ir

Si planea asistir al espectáculo pirotécnico en Villa de Leyva, se recomienda llegar temprano para evitar congestiones y aprovechar las actividades programadas. También es importante tener presentes las normas locales. En el municipio está prohibida la venta, compra y quema de pólvora por parte de particulares. Asimismo, se recomienda consumir bebidas alcohólicas con moderación y seguir las indicaciones de las autoridades y del personal encargado de la organización.

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Durante el espectáculo, se aconseja utilizar gafas de seguridad para proteger los ojos de posibles esquirlas y respetar las zonas delimitadas para los polvoreros. También está prohibido utilizar velas o sentarse en el suelo de la Plaza Mayor, pues estas prácticas pueden obstaculizar la circulación de los asistentes.

Por otra parte, no se permitirá el ingreso de mascotas a la Plaza Mayor antes ni durante el espectáculo. Esta medida busca proteger a los animales, ya que los sonidos fuertes de la pirotecnia pueden afectar su bienestar, especialmente en el caso de los perros.

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Finalmente, tenga en cuenta que la realización del espectáculo pirotécnico estará sujeta a las condiciones climáticas.

¿Cómo llegar a Villa de Leyva desde Bogotá?

Villa de Leyva se encuentra aproximadamente a 165 kilómetros de Bogotá y a 40 kilómetros de Tunja. Para llegar desde la capital, puede viajar en vehículo particular por la vía que conduce a Tunja y continuar hacia el municipio. También hay servicios de transporte intermunicipal que cubren este recorrido.

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Si planea asistir durante el Festival de Luces, procure organizar el viaje con anticipación, consultar el estado de las vías y verificar la disponibilidad de alojamiento, pues durante las celebraciones de diciembre aumenta la llegada de visitantes. Asimismo, esté atento a los anuncios de las autoridades municipales sobre posibles cierres viales o medidas especiales de movilidad.

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