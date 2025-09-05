Festival de San Roque 2025: programación y actividades para hacer en Nobsa

Nobsa Foto: Alcaldía de Nobsa

Entre montañas, música y tradición, Nobsa se prepara para vivir uno de sus momentos más esperados del año: las festividades en honor a San Roque. Del 5 al 8 de septiembre, las calles del municipio se llenarán de color, devoción y alegría con una programación que combina lo religioso, lo cultural y lo artístico. Es la oportunidad perfecta para sacar la ruana, compartir con amigos y familia, y dejarse contagiar por el espíritu festivo que distingue a esta tierra boyacense.

Estas festividades son una tradición profundamente arraigada en Nobsa, transmitida de generación en generación como una muestra de devoción y gratitud hacia este santo. Sin embargo, a lo largo de los años, se han convertido en un símbolo de identidad cultural y en un espacio de encuentro para propios y visitantes, que llegan al municipio para compartir el folclor y la alegría que caracterizan a su gente.

En la edición de este año, la programación contempla actos religiosos, actividades deportivas, el desfile de carrozas y un festival infantil, además de noches llenas de música con artistas de talla internacional y nacional. De hecho, desde la Administración Municipal destacan que estas celebraciones son la oportunidad perfecta para fortalecer las raíces, la devoción y el orgullo de ser nobsanos, manteniendo viva la herencia cultural del municipio.

¿Qué podrá ver en el evento?

Las Festividades de San Roque 2025 en Nobsa prometen tres días intensos de celebración que combinan tradición, cultura y entretenimiento. El viernes se dará inicio oficial con el gran desfile de comparsas que recorrerá las principales calles del municipio desde la Institución Educativa Técnica de Nobsa, seguido de actividades especiales para la niñez y juventud.

La jornada se complementará con la inauguración y apertura de las festividades, destacando las presentaciones de la banda de rock alternativo Ubanda, el reconocido grupo Golpe a Golpe y el artista Nico Hernández en la Plazoleta de Eventos La Ruana.

Al día siguiente, la festividad estará marcada por la tradicional gran cabalgata que recorrerá las calles del municipio y la solemne gran retreta en el Monumento a la Virgen del Carmen. La programación incluirá presentaciones de grupos de danzas locales, mientras que la noche se iluminará con las presentaciones de la Orquesta Tropical Yembe, el reconocido artista Diego Daza acompañado de Rolando Ochoa, y como cierre especial, la presentación internacional de Moreno Rosario desde República Dominicana, ofreciendo una variedad musical que satisfará todos los gustos.

El domingo culminará las festividades con el famoso gran desfile de carrozas iniciando desde la Virgen vía Holcim y recorriendo las principales calles del municipio. La programación musical incluirá a la Banda Sin Ley con su propuesta de género norteño y regional mexicano, seguida de las tradicionales vísperas de plaza con fuegos pirotécnicos que iluminarán el cielo. Lo más llamativo del día es que la clausura estará a cargo del reconocido Luis Alberto Posada y el talento local Checheo Suárez y su agrupación, cerrando con broche de oro estas festividades.

Eso sí, el componente deportivo de las festividades será igualmente destacado, iniciando con el Festival de Cometas en el Estadio Municipal y los cuadrangulares de baloncesto en el Polideportivo Camilo Torres. La clásica ciclística turismera y el válida ciclomontañismo en la pista de motocross ofrecerán emociones para los amantes del deporte de pedales, mientras que el sporting de tiro deportivo en la sede del Club de Tiro Belencito atraerá a los aficionados de esta disciplina. La tarde de juegos tradicionales en el Parque Principal cerrará la programación deportiva con actividades para toda la familia.

Según la alcaldía municipal estas festividades se consolidan como uno de los eventos más importantes del año, reuniendo a residentes y visitantes en una celebración que honra las tradiciones culturales de la comunidad. La combinación de espectáculos artísticos de primer nivel, desfiles coloridos, actividades deportivas emocionantes y celebraciones comunitarias crea un ambiente festivo único donde la música, el deporte y la cultura popular se encuentran para ofrecer días inolvidables de diversión y entretenimiento para toda la familia.

Programación

Viernes 5 de septiembre

1:00 p.m. : Gran desfile de comparsas | Inicia en la I.E.T. Nobsa y recorre las principales calles del municipio

4:00 p.m. : Tarde de carnaval y diversión para la niñez y la juventud nobsana | Plazoleta de Eventos La Ruana

6:00 p.m. : Presentación de talento nobsano – DJ Gabriel Rincón | Plazoleta de Eventos La Ruana

6:45 p.m. : Inauguración y apertura de las festividades San Roque 2025 | Plazoleta de Eventos La Ruana

7:00 p.m. : Presentación artística de la banda de rock alternativo Ubanda | Plazoleta de Eventos La Ruana

8:30 p.m. : Presentación de Golpe a Golpe | Plazoleta de Eventos La Ruana

10:00 p.m.: Presentación de Nico Hernández | Plazoleta de Eventos La Ruana

Sábado 6 de septiembre

11:00 a.m. : Gran cabalgata | Principales calles del municipio

12:00 m. : Gran retreta en honor a San Roque | Monumento a la Virgen del Carmen (Av. Holcim)

5:00 p.m. : Presentación de grupos de danzas | Plazoleta de Eventos La Ruana

6:30 p.m. : Vísperas de iglesia en honor a la Virgen de Belencito | Templo Parroquial San Jerónimo de Nobsa

8:00 p.m. : Presentación de talento nobsano – Orquesta Tropical YemBé | Plazoleta de Eventos La Ruana

10:00 p.m. : Presentación de Diego Daza & Rolando Ochoa | Plazoleta de Eventos La Ruana

12:00 m.: Desde República Dominicana – Moreno Rosario | Plazoleta de Eventos La Ruana

Domingo 7 de septiembre

1:00 p.m. : Gran desfile de carrozas | Inicia en la Virgen vía Holcim y recorre las principales calles del municipio

5:00 p.m. : Presentación musical de la banda Sin Ley (género norteño y regional mexicano) | Plazoleta de Eventos La Ruana

6:00 p.m. : Vísperas de iglesia en honor a San Roque | Templo Parroquial San Jerónimo de Nobsa

7:00 p.m. : Vísperas de plaza y fuegos pirotécnicos | Templo Parroquial San Jerónimo de Nobsa

7:00 p.m. : Presentación musical de Luis Alberto Posada | Plazoleta de Eventos La Ruana

10:00 p.m.: Talento nobsano – Checheo Suárez y su agrupación | Plazoleta de Eventos La Ruana

Eventos Religiosos

Domingo 31 de agosto – 5:00 p.m. : Novena en honor a San Roque | Templo Parroquial San Jerónimo de Nobsa

Martes 2 a jueves 4 de septiembre – 6:00 p.m. : Cuadrangulares de baloncesto | Polideportivo Camilo Torres

Martes 2 a jueves 4 de septiembre – 5:00 p.m. : Novena en honor a San Roque | Templo Parroquial San Jerónimo de Nobsa

Viernes 5 de septiembre – 2:00 p.m. : Clásica ciclística Turismera | Polideportivo Camilo Torres

Sábado 6 de septiembre – 6:30 p.m. : Vísperas de iglesia en honor a la Virgen de Belencito | Templo Parroquial San Jerónimo de Nobsa

Domingo 7 de septiembre – 10:00 a.m. : Fiesta en honor a la Virgen de Belencito | Templo Parroquial San Jerónimo de Nobsa

Lunes 8 de septiembre – 10:00 a.m.: Fiesta en honor a San Roque | Templo Parroquial San Jerónimo de Nobsa

Eventos Deportivos y Recreativos

Viernes 4 de septiembre – 1:00 p.m. : Festival de cometas | Estadio Municipal

Domingo 7 de septiembre – 7:30 a.m. : Sporting de tiro deportivo | Sede Club de Tiro Belencito

Domingo 7 de septiembre – 8:00 a.m. : Válida de ciclomontañismo | Pista de Motocross

Lunes 8 de septiembre – 3:00 p.m.: Tarde de juegos tradicionales | Parque Principal

