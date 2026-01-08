Viajar informado, la clave para enfrentar la congestión aérea en temporada alta

El crecimiento del tráfico aéreo en Colombia ha sido sostenido. Entre enero y octubre de 2025, 47,3 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado mes de diciembre volvió a poner a prueba la capacidad de los aeropuertos colombianos. Solo en El Dorado, el principal terminal del país, el flujo puede alcanzar hasta 140.000 pasajeros diarios, una cifra que supera su capacidad operativa. En este escenario de alta demanda, LATAM Airlines Colombia se preparó para movilizar cerca de 4 millones de viajeros durante la temporada de fin de año que va hasta el Puente de Reyes. Por eso, la aerolínea reactivó su campaña: #YoViajoInformado, con la que busca reducir congestiones y mejorar la experiencia de viaje.

El crecimiento del tráfico aéreo en Colombia ha sido sostenido. Entre enero y octubre de 2025, 47,3 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país, 804.000 más que en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras oficiales de la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil. El aumento confirma el interés de los colombianos por viajar, pero también evidencia los retos operativos que se intensifican en los meses de mayor demanda.

Ante esta realidad, la aerolínea ha apostado por la información como principal herramienta de prevención. A través de #YoViajoInformado, LATAM entrega contenidos claros y prácticos para que los pasajeros se anticipen a los momentos críticos del viaje, desde la compra del tiquete hasta el embarque. “Prepararse antes de llegar al aeropuerto facilita cada etapa del trayecto, evita contratiempos y brinda mayor tranquilidad al pasajero”, afirmó María Lara, gerente de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines Colombia, quien destacó que la campaña también permite conocer derechos, deberes y optimizar costos.

La iniciativa se despliega en redes sociales, medios de comunicación y a través de creadores de contenido, con el objetivo de llegar de forma ágil y directa a los viajeros. Según la aerolínea, este enfoque ha generado impactos concretos: entre enero y octubre de 2025, las reclamaciones ante la SIC se redujeron en un 28% frente al mismo periodo del año anterior.

Dentro de los mensajes clave, LATAM insiste en revisar cuidadosamente la tarifa adquirida. Las tarifas Basic y Light solo incluyen un bolso pequeño en cabina, por lo que adquirir equipaje adicional con anticipación puede significar ahorros de hasta 40% y menos filas en el aeropuerto. En contraste, las tarifas Full y Premium Economy incluyen equipaje de mano y una maleta en bodega, además de beneficios como embarque prioritario.

La aerolínea también recomienda realizar el check-in anticipado, gestionar servicios adicionales desde su página web y verificar la documentación requerida antes del viaje, acciones que contribuyen a descongestionar los puntos de atención y agilizar los procesos en los aeropuertos.

LATAM Airlines Colombia recordó la importancia de usar únicamente sus canales oficiales de compra, aclarando que no ofrece promociones por SMS ni solicita pagos mediante billeteras digitales, códigos QR o intermediarios. Toda la información oficial y el acceso al Centro de Ayuda están disponibles en www.latamairlines.com/co/es.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.