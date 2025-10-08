Festival del Globo 2025: el evento de aerostación más grande de Latinoamérica

El evento cuenta con más de 20 ediciones. / Tomada de la página oficial del FIG Foto: Tomada de la página oficial del FIG

El cielo de León, Guanajuato, México, se convertirá en el escenario que reunirá a pilotos de globos aerostáticos de Brasil, Estados Unidos, España, Taiwán, Austria, Suiza, Bélgica, Eslovaquia, entre otros.

Durante cuatro días, del 14 al 17 de noviembre de 2025, se realizará el Festival Internacional del Globo (FIG), considerado como uno de los eventos de aerostación más importante del mundo.

“Cada año, proyecta al mundo la riqueza cultural, la hospitalidad mexicana y se ha convertido en un motivo para visitar México. Su impacto fortalece la identidad cultural del país ante los ojos del mundo”, explican los organizadores en su página oficial.

El evento reúne más de 200 globos aerostáticos de 25 países, “incluyendo figuras especiales únicas que volarán por primera vez en el festival”.

Los asistentes podrán vivir una experiencia multisensorial con conciertos, gastronomía, cultura y espectáculos.

En la edición 2025, el Festival Internacional del Globo contará con la participación del cantante Carín León, uno de los representantes de la música regional mexicana.

Vale la pena mencionar que el evento comenzó en 2002 logrando reunir 25 globos aerostáticos. En 2011 participó Bobby Bradley, el piloto de globos aerostáticos más joven del mundo.

Para 2013, el FIG logró convocar a 15 países y cerca de 300 mil personas acudieron a los 4 días de evento. En la parte musical, la Banda El Recodo, Pancho Barraza, Molotov, Río Roma y María José fueron parte del elenco. En 2019 el DJ Martin Garrix fue parte del programa de la edición.

En 2020, por la pandemia, realizaron el evento en formato virtual. En 2024 el evento se consolidó como uno de los más importantes a nivel internacional y participaron más de 35 países, 200 globos y se presentaron J Balvin, Marshmello, Armin van Buuren y Julión Álvarez.

