Festival del Terror Salitre Mágico 2026: fechas, novedades y paquetes

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Con una oferta renovada en atracciones, personajes e itinerarios, el parque Salitre Mágico inició la cuenta regresiva para la undécima edición del Festival del Terror “Cruza tus límites”, un encuentro que transforma las noches capitalinas durante la temporada de Halloween. En esta ocasión, la agenda se desarrollará a lo largo de 14 fechas, desde el 2 de octubre hasta el 1 de noviembre, en el horario de 6:00 p.m. a 1:00 a.m.

Entre las principales novedades destaca el estreno de Blood Horror, una casa del terror tematizada a partir de una célebre producción cinematográfica. A esta adición se suma la incorporación de Lenny, el anfitrión central de la temporada, caracterizado como una figura alta y de traje elegante desgastado que acompañará los recorridos de los asistentes.

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Nuevos pasaportes y experiencias de inmersión

Para responder a la demanda del público, la organización introdujo el Pasaporte de Terror Dos Noches, pensado para quienes desean distribuir la visita en más de una jornada. Asimismo, se mantiene la alternativa del Pasaporte Platinum, el cual abarca la modalidad Tour RIP, un itinerario guiado con acceso preferencial a los escenarios temáticos y a la montaña rusa Drakko, atracción que alcanza los 100 kilómetros por hora. Esta modalidad ofrece detalles sobre la producción, ambientación y narrativa de cada recorrido.

Al cierre de cada jornada, la programación contempla la presentación de un DJ en vivo enfocado en el género electrónico.

“Este año buscamos que los visitantes encuentren más experiencias y diversas formas de vivir el evento. El Tour RIP responde a quienes buscan una vivencia exclusiva dentro del marco del parque de diversiones”, afirmó Diana Zambrano, subdirectora de Mercadeo de Salitre Mágico.

Con esta propuesta, el centro de atracciones busca consolidar su oferta de entretenimiento nocturno mediante la integración de espectáculos temáticos, zonas de espanto y servicios diferenciados para los amantes del género. La boletería en etapa de preventa ya está disponible a través de los canales oficiales del parque.

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