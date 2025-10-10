Festival Llanero 2025: fechas, horarios y programación

Prenda motores este fin de semana y váyase a vivir de cerca el Festival del Llano. Foto: Cristian Garavito

Bajo el lema “Del Llano a la Ciudad”, vuelve 14° Festival Llanero, evento que en esta nueva edición rendirá homenaje Luis Ariel Rey, exponente de las sonoridades del municipio. El Festival Llanero no solo promueve el turismo enfocado en la riqueza cultural de la región, sino que también refuerza el orgullo y la identidad de los habitantes de Villavicencio, convirtiéndose en una vitrina para que artistas, emprendedores, deportistas y familias locales para que encuentren espacios de expresión, participación y crecimiento.

Cada espectáculo, cada ejemplar en la tradicional cabalgata, y cada acorde del arpa llanera evocan la esencia de una tierra que respira tradición y se manifiesta con fuerza en cada rincón de la ciudad. El Llano colombiano, con su vasta sabana, su riqueza natural y su arraigada cultura ganadera y musical, es un territorio lleno de historia y pasión.

10:00 a. m.: Festival Gastronómico Porsiacaso (Parque Los Fundadores).

10:00 a. m.: Feria de Emprendimiento y Bebida Artesanal (Parque Infantil).

01:00 p. m.: Cabalgata del Llano a la Ciudad (Monumento El Retorno a Las Arpas).

06:30 p. m.: Remate de Cabalgata Parrando Llanero Homenaje a Luis Ariel Rey (Parque Los Fundadores).

07:30 a. m.: Campeonato de Parapente de Precisión (Vereda El Carmen).

08:00 a. m. - 5:00 p.m.: Festival Departamental Ultimate Frisbee (Cancha del Menegua).

09:00 a. m.: Feria Agroempresarial (Parque Las Malocas).

10:00 a. m.: Festival Gastronómico Porsiacaso (Parque Los Fundadores).

10:00 a. m.: Feria de Emprendimiento y Bebida Artesanal (Parque Infantil).

01:00 p. m.: 2° Maratón de Joropo 2025 (Llanocentro - Parque de la Memoria Histórica).

10:00 a. m. - 3:00 p.m.: Zona de Diversión Carpa Corcumvi Kids (Parque Las Malocas).

02:00 p. m.: Intercomunas (Cancha La Bombonera).

02:00 p. m.: Show Ecuestre y Trabajo de Llano Criollo (Parque Las Malocas).

06:00 p. m.: Concierto (Parque Los Fundadores).

06:00 a. m.: Caminata Pasos Saludables (Vereda El Carmen).

07:30 a. m.: Final Campeonato de Parapente de Precisión (Vereda El Carmen).

08:00 a. m. - 12:30 p. m.: Festival Departamental Ultimate Frisbee (Cancha del Menegua).

09:00 a.m.: Feria Agroempresarial (Parque Las Malocas).

10:00 a. m.: Festival Gastronómico Porsiacaso (Parque Los Fundadores).

10:00 a. m. - 3:00 p. m.: Zona de Diversión Carpa Corcumvi Kids (Parque Las Malocas).

10:00 a. m.: Feria de Emprendimiento y Bebida Artesanal (Parque Infantil).

10:00 a. m.: Show Gastronómico El Llano y sus saberes (Parque Infantil).

10:00 a. m.: Experiencia Camperos - Cocina Tradicional (Centro Histórico).

02:00 p. m.: Show Ecuestre y Trabajo de Llano Criollo (Parque Las Malocas).

02:00 p. m.: 50 años Recocha del Popular (Cancha La Bombonera).

02:00 p. m.: Festival Canino (Parque Los Fundadores).

04:00 p. m.: Final Intercomunas (Cancha La Bombonera).

06:00 p. m.: Concierto (Parque Los Fundadores).

03:00 p. m.: Presentación Banda Sinfónica Santa Cecilia - Coro Municipal (Concha Acústica Arnulfo Briceño, Cristo Rey).

04:00 p. m.: Conferencia Show José Ordoñez Empareja2 (Concha Acústica Arnulfo Briceño, Cristo Rey).

Está a tiempo para que arme su maleta y se vaya a vivir esta fiesta nacional. ¡Buen viaje!