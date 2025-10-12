¿No tiene plan? Conozca Boyacá por medio de este tren turístico de lujo

El Tren de la Vida y la Esperanza cuenta con dos tipos de vagones: uno de lujo, con silletería moderna, y otro denominado “legado”, que conserva los elementos originales de los antiguos vagones. Foto: Ministerio de Transporte

Con el objetivo de reactivar el transporte ferroviario de pasajeros en el país, el Ministerio de Transporte y la empresa siderúrgica de Colombia Acerías Paz del Río pusieron en marcha el “Tren de la Vida y la Esperanza”, una ruta turística que ya conecta a los municipios de Sogamoso, Duitama y Paipa, en el centro de Boyacá.

Según informó el Ministerio de Transporte, esta es la primera operación de trenes de pasajeros en la región en más de medio siglo sobre una línea férrea que históricamente ha estado al servicio del transporte industrial. La iniciativa busca reactivar el uso del ferrocarril como medio de movilidad y, al mismo tiempo, impulsar el turismo local a través de recorridos en vagones restaurados que combinan comodidad con elementos patrimoniales.

“La nostalgia y la memoria de los trenes ya se vuelve una realidad, regresa la posibilidad de viajar en un tren como este de pasajeros que por primera vez en 50 años ofrece este servicio a Paipa. Estamos haciendo la ruta Sogamoso-Duitama-Paipa”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en un video publicado en X.

Recorrido turístico con historia

El trayecto inicia en la estación de Sogamoso y realiza paradas en Duitama y Paipa, incluyendo una visita a la planta industrial y el Museo del Acero de Acerías Paz del Río. El recorrido completo dura cerca de tres horas, con salida a las 4:00 p. m. y regreso a las 7:00 p. m.

De acuerdo con MinTransporte, el tren cuenta con dos tipos de vagones: uno de lujo, con silletería moderna, aire acondicionado y baños similares a los de un avión, y otro denominado “legado”, que conserva los elementos originales de los antiguos vagones, incluido el mobiliario.

Precios y boletería

Los tiquetes para el recorrido están disponibles a través de la plataforma Ticket Shop. La tarifa general para el vagón de lujo es de 30.000 pesos, mientras que el acceso al vagón denominado “legado”, con características más tradicionales, tiene un costo de 20.000 pesos.

Los estudiantes pueden acceder a cualquiera de las dos categorías por 20.000 pesos, presentando su carné vigente. El precio incluye el viaje de ida y regreso el mismo día.

Una apuesta por el transporte ferroviario

Este proyecto hace parte de una estrategia nacional para recuperar el transporte ferroviario, tanto para carga como para pasajeros. Según el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), seis proyectos férreos han sido priorizados, con una inversión estimada de 94 billones de pesos.

Entre los corredores incluidos se destacan: Yumbo–Caimalito, Buenaventura–Palmira, Villavicencio–Puerto Gaitán, Bogotá–Belencito y la conexión Bogotá Región con el corredor férreo central. La meta del Gobierno es dejar estos proyectos estructurados, y algunos adjudicados, antes de finalizar el actual periodo presidencial en 2026.