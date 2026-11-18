El Festival Mágico reunirá a tres artistas colombianos en el Claustro de San Francisco, con espectáculos de magia, mentalismo y humor para toda la familia. Foto: Getty Images

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Villa de Leyva es uno de esos destinos que reúnen varios motivos para hacer una escapada de fin de semana, desde sus calles empedradas y construcciones coloniales hasta los relatos históricos que acompañan sus paisajes. Pero si usted está pensando en visitarlo este fin de semana, encontrará un plan que se sale de los recorridos habituales y que le apuesta al arte y al entretenimiento: el Festival Mágico Villa de Leyva, un encuentro que reunirá a tres reconocidos ilusionistas colombianos los días 21 y 22 de noviembre en el Claustro de San Francisco, con espectáculos pensados para sorprender a grandes y pequeños.

Quédese y le contamos todo lo que podrá encontrar en este encuentro.

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¿Qué podrá ver durante estos dos días?

El 21 y 22 de noviembre, el Claustro de San Francisco, en Villa de Leyva, será el escenario del Festival Mágico, un encuentro dedicado al ilusionismo que reunirá a tres artistas colombianos: Camilo Pradilla, Mago Zero y Camilo González. Las presentaciones incluirán recursos como el mentalismo y la ventriloquia, además de humor y otras formas de magia escénica.

La programación tendrá dos funciones. La primera se realizará el sábado 21 de noviembre, la cual será cerrada al público en un evento más exclusivo. Sin embargo, el domingo 22, a las 3:00 p. m., el espectáculo abierto al público, con entrada libre.

La visita también puede ser una oportunidad para recorrer el centro histórico de Villa de Leyva. El Claustro de San Francisco hace parte del patrimonio arquitectónico del municipio, por lo que quienes asistan podrán complementar el plan con un recorrido por sus calles empedradas, la Plaza Mayor y las construcciones coloniales que caracterizan este destino de Boyacá.

Los tres artistas tienen recorridos distintos en el ilusionismo y el entretenimiento. Camilo Pradilla incorpora la ventriloquia a sus presentaciones a través de Gerónimo, una marioneta creada por él, con la que combina magia y humor. Mago Zero, por su parte, ha participado en encuentros internacionales como Flasoma Bogotá, Flasoma Perú e Intermagic, donde fue finalista.

Camilo González también vincula la magia con su experiencia en los medios de comunicación. Es comunicador social y periodista, tiene más de 20 años de trayectoria en televisión colombiana y actualmente desarrolla espectáculos en los que integra ilusionismo y humor.

El festival tiene, además, un propósito social y cultural: facilitar el acceso de niños, jóvenes y adultos a experiencias artísticas y generar espacios de encuentro alrededor de la magia. Su realización en el Claustro de San Francisco busca vincular el patrimonio arquitectónico de Villa de Leyva con nuevas expresiones culturales y ampliar las actividades disponibles para residentes y visitantes.

¿Cómo puede ir?

Si se encuentra en Villa de Leyva o planea visitar el municipio durante ese fin de semana, podrá asistir al Festival Mágico con entrada libre. Para participar en el espectáculo, deberá reclamar previamente sus boletas en la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes o en la Alcaldía de Villa de Leyva. Estas boletas tendrán entrada a la función abierta al público que se realizará el domingo 22 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el Claustro de San Francisco.

Para ir, debe saber que Villa de Leyva se encuentra aproximadamente a 165 kilómetros de Bogotá y a 40 kilómetros de Tunja. Para llegar desde la capital, puede viajar en vehículo particular por la vía que conduce a Tunja y continuar hacia el municipio. También hay servicios de transporte intermunicipal que cubren este recorrido.

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