Festivales de terror en Bogotá: por qué pagamos por tener miedo

No es fácil explicar la sensación. No quiero decir que sentí ansiedad, era más como si el corazón no terminara de ajustarse en mi pecho, además de la…

Desde que tengo memoria he visto Halloween como la oportunidad para disfrazarme de princesa, hada o porrista. Nunca terminaba de entender por qué las personas preferían al Chucky, la niña del Aro o incluso un vampiro. Sin embargo, sabiendo que no es un espacio en el que me sienta cómoda, pues hasta el día de hoy no he visto una película de terror, terminé haciendo fila en un Festival del Terror.

No es fácil explicar la sensación. No quiero decir que sentí ansiedad, era más como si el corazón no terminara de ajustarse en mi pecho, además de la duda constante en mi cabeza: ¿por qué la gente paga para que la asusten?

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El Festival del Terror de Salitre Mágico 2026 se realiza hasta el 1 de noviembre, transformando por completo el parque durante las noches de la temporada. Este año cuenta con nuevas zonas de espanto y con una nueva casa del terror llamada Blood Horror. Para mi infortunio, esta fue la primera que visitamos. No voy a mentir, quería salir corriendo y me arrepentí de estar ahí. Cuando mi grupo estaba por entrar, frené en seco y no pude; me quedé paralizada en la entrada.

Mientras esperaba, sentí la necesidad de superar ese miedo y, como iba acompañada, cuando el grupo salió le dije a mi compañero: “Voy a entrar, pero siempre debes ir adelante”. Estaba haciendo justo lo que cuestionaba: pagar para que me asustaran.

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El psicólogo Coltan Scrivner, que ha estudiado a visitantes de casas del terror en Estados Unidos y Dinamarca, dice que nunca ha visto a nadie llegar solo, y no por miedo, sino porque estas simulaciones se disfrutan con gente conocida. Haber estado con alguien que me hace sentir segura fue parte de lo que me animó a intentarlo. Me atrevo a afirmar que no lo habría hecho sola; de hecho, dudo que hubiera entrado sola al parque. Probablemente mi mente siempre lo supo.

Pero la compañía no lo explica todo. Margee Kerr, socióloga de la Universidad de Pittsburgh, montó con el neurocientífico Greg Siegle un laboratorio móvil en el sótano de una atracción extrema cercana a esa ciudad y estudió a 262 visitantes que ya habían comprado su boleta. Al salir, reportaron mejor ánimo y menos ansiedad y cansancio. Su hipótesis es que el miedo intenso, pero controlado, puede “apagar” en parte el cerebro, y que eso se asocia con sentirse mejor.

Los términos en estas casas son claros. Los actores nunca te tocan y hay varias salidas de emergencia si sientes que no puedes continuar durante un recorrido que suele durar entre 12 y 16 minutos por casa. Es un miedo del que se puede huír cuando se quiera, que da la descarga física del susto sin riesgo real, algo parecido a lo que siente un corredor al cruzar la meta en un carrera. De las seis casas del festival, yo entré a cuatro: el Castillo del Terror, la casa de las plantas, Infestation, la de los zombis, y la zona de espanto de una granja abandonada. En todas, el “a la derecha” de mi compañero, que iba adelante y me avisaba antes de que los actores saltaran, me daba la sensación de tener una salida a la mano.

Aun así, más allá de los sustos repentinos, mi experiencia terminó siendo más sensorial. Mi compañero, que no se asusta con los actores y, al contrario, se ríe, dijo que lo más intenso fue lo que el recorrido le hizo al cuerpo. No había monstruo y aun así fue lo más fuerte. Se trataba de un túnel giratorio, de esos que los expertos llaman “túnel de vórtice”, un cilindro que gira alrededor de un puente fijo. Los ojos le dicen al cerebro que uno está rotando, pero el oído interno sabe que está quieto, y esa contradicción produce mareo y vértigo, según explica el museo de ciencia Phaeno.

Lo mío fue la casa de las plantas. Más que miedo, sentí desesperación por verme atrapada, rozando las decoraciones y los muros acolchados que aprietan. No era difícil avanzar, pero la presión y la falta de espacio se sentían más que cualquier susto. Kerr lo respalda: cualquiera de los sentidos puede disparar la respuesta de amenaza en una casa del terror, no solo la vista.

Cómo se hace una buena casa del terror

Si lo que más asusta es lo inesperado y lo que siente el cuerpo, cabe preguntarse qué buscan quienes diseñan estos lugares. Para Kerr, la casa perfecta equilibra el miedo con dejar claro que uno va a salir, y una forma de lograrlo es entrar con amigos o con la pareja. Eso fue exactamente lo que viví.

Los diseñadores también insisten en el ritmo. ScareHouse, en Pittsburgh, alterna momentos intensos con pausas, y los sustos deben espaciarse porque la gente se acostumbra. Yo no noté pausas ni cambios bruscos, todo me pareció coordinado y los actores parecían saber exactamente qué hacer con cada grupo.

Ahora creo que mi primera pregunta tenía respuesta. La gente paga por asustarse porque, cuando el miedo es controlado, sale con la satisfacción de haberlo enfrentado. Así como nunca pensé que entraría a una casa del terror, tampoco pensé que diría que volvería. Todavía me cuesta creerlo, porque tuve mucho miedo, pero salí satisfecha de haberlo logrado. Y claro, con algo de ayuda, la más grande, saber por dónde venían los actores, hizo que mi mente entrara en el juego y disfrutara del miedo.

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