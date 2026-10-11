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Festivales de terror en Bogotá: por qué pagamos por tener miedo

Entre muros que aprietan, túneles que marean y actores que saltan en la oscuridad, el miedo intenso, pero controlado, podría “apagar” en parte el cerebro y hacernos sentir mejor.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
Festival del Terror en el parque Salitre Mágico de Bogotá.
Festival del Terro en el parque Salitre Mágico de Bogotá.
Foto: El Espectador - José Vargas

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Desde que tengo memoria he visto Halloween como la oportunidad para disfrazarme de princesa, hada o porrista. Nunca terminaba de entender por qué las personas preferían al Chucky, la niña del Aro o incluso un vampiro. Sin embargo, sabiendo que no es un espacio en el que me sienta cómoda, pues hasta el día de hoy no he visto una película de terror, terminé haciendo fila en un Festival del Terror.

No es fácil explicar la sensación. No quiero decir que sentí ansiedad, era más como si el corazón no terminara de ajustarse en mi pecho, además de la…

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Escribo de libros, turismo, música y animales. malvarez@elespectador.com

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