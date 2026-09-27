El turismo en Colombia está avanzando Foto: Colaborador/a Esporádica

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Festivos en octubre de 2026: fechas, cuántos son y por qué se celebran Leidy Barbosa Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Se acaba septiembre y toca mirar el calendario: octubre llega con un solo festivo en Colombia. ¿Cuándo será y qué se celebra ese día? Si ya está pensando en el próximo puente, aquí le contamos.

¿Por qué se celebra el 12 de octubre?

Colombia es un país multicultural en el que conviven pueblos, tradiciones, lenguas y distintas formas de entender y habitar el territorio. Y reconocer esa diversidad también implica preguntarse por la historia que hizo posible que hoy exista este mosaico cultural. Por eso, cada 12 de octubre, Colombia y buena parte de América Latina conmemora el "Día de la diversidad étnica y cultural" una fecha que, aunque durante años estuvo asociada con la llegada de los españoles y el llamado “descubrimiento de América”, actualmente busca reconocer la multiculturalidad del país.

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Entonces, ¿por qué existe este festivo? La fecha recuerda el 12 de octubre de 1492, cuando la expedición liderada por Cristóbal Colón llegó a una isla del Caribe que hoy forma parte de las Bahamas. Este acontecimiento dio inicio a un proceso de contacto entre Europa y los pueblos que habitaban América, seguido por la conquista y colonización de gran parte del continente.

Durante siglos, este momento fue presentado como el “descubrimiento de América”. Sin embargo, esa expresión ha sido cuestionada porque América no era un territorio vacío ni desconocido para quienes ya lo habitaban. En el continente existían sociedades con sus propias lenguas, culturas, sistemas de organización, conocimientos y tradiciones.

La conmemoración del 12 de octubre comenzó a institucionalizarse a comienzos del siglo XX, cuando en 1913 el español Faustino Rodríguez-San Pedro propuso establecer una celebración para fortalecer los vínculos entre España y los países de Hispanoamérica. Dos años después empezó a extenderse la denominación “Día de la Raza”.

Pero con el paso de las décadas, el significado de la fecha comenzó a cambiar. Un ejemplo, según Señal Memoria, fue en 1992, con la conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón, donde entonces se intensificaron los debates sobre la forma de contar la conquista y, años después, figuras políticas y académicas cuestionaron la idea de celebrar una supuesta “raza” en un continente marcado por el mestizaje.

En Colombia, el cambio dejó de ser solamente una discusión sobre el nombre de la fecha. La Ley 2347 de 2024 estableció oficialmente el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana y lo mantuvo como día de fiesta nacional. La norma ordena además que las entidades nacionales, departamentales y municipales desarrollen acciones para visibilizar y exaltar la diversidad étnica y cultural del país y reconocer, en igualdad de condiciones, a las diferentes etnias y culturas que habitan el territorio.

Una Colombia con muchos atractivos culturales y étnicos

Colombia reúne una diversidad geográfica y cultural que cambia de una región a otra. Hay territorios de selva y ríos, montañas y páramos, llanuras, costas y ciudades donde las tradiciones indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas hacen parte de la identidad de cada lugar.

Según Colombia Travel, la página oficial de turismo de Colombia, el país se puede recorrer a través de seis grandes regiones:

Gran Caribe Colombiano: mucho más que playas

El Caribe colombiano combina mar, desierto, selva, montañas y una amplia diversidad cultural. Además de sus playas, la región reúne comunidades indígenas y raizales, música, gastronomía, carnavales, sitios arqueológicos y ciudades con una importante herencia histórica.

Algunos destinos para conocer:

Santa Marta

Cartagena

Valledupar

Barranquilla

San Andrés y Providencia

En junio, la disminución de ingresos hoteleros en San Andrés fue de $91.871’504.711. Foto: Getty Images

Andes Occidentales: café, montañas y tradición

Entre montañas, valles y cafetales se encuentra una región marcada por la cultura campesina, la producción de café, las flores y algunas de las ciudades más importantes del país. Allí también está parte del Paisaje Cultural Cafetero y Medellín, reconocida por su oferta cultural, gastronómica y urbana.

Algunos destinos para conocer:

Armenia

Salamina

Manizales

Pereira

Medellín

Pueblito Paisa. Foto: Cortesía Civitatis

Pacífico Colombiano: selva, mar y cultura afrodescendiente

El Pacífico reúne una de las mayores riquezas naturales del país, con selvas, playas, manglares y una gran diversidad de especies. Sus costas también son escenario de la llegada de ballenas jorobadas y de la anidación de tortugas marinas. A esta riqueza natural se suma una fuerte identidad cultural afrodescendiente, visible en la música, la gastronomía y las tradiciones de sus comunidades.

Algunos destinos para conocer:

Nuquí

Buenaventura

Cali

Tumaco

Bahía Solano

Guapi

Buga

La navegación es tranquila, con el chongo avanzando al ritmo del remero. Conforme el río se estrecha, la vegetación se acerca y crea un corredor verde. Foto: Leidy Barbosa Ramírez

Andes Orientales: páramos, historia y pueblos

Esta región reúne montañas, páramos, valles y ciudades que conservan buena parte de la historia del país. Bogotá concentra una amplia oferta de museos, gastronomía y actividades culturales, mientras que otros destinos permiten recorrer pueblos de arquitectura colonial y territorios asociados con historias como la de El Dorado.

Algunos destinos para conocer:

Bogotá

Villa de Leyva

Tunja

Ibagué

Neiva

Cúcuta

Bucaramanga

Aspectos de los habitantes y de la Plaza Mayor donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del siglo XVII Foto: El Espectador - Luis Ángel

Macizo Colombiano: naturaleza y culturas ancestrales

Páramos, volcanes, montañas y nacimientos de importantes ríos hacen parte de este territorio, considerado estratégico para el patrimonio natural del país. También es una región marcada por la presencia de comunidades indígenas y sitios arqueológicos que conservan parte de la historia y los saberes de sus pueblos.

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Algunos destinos para conocer:

Popayán

San Agustín

Pasto

Mocoa

Florencia

A lo largo de ocho kilómetros, la fantasía se impuso con dragones, personajes mitológicos, figuras históricas y creaciones inspiradas en la identidad regional Foto: Leidy Barbosa Ramírez

Amazonía y Orinoquía: entre selvas y llanuras

En esta amplia región conviven dos paisajes muy diferentes: las selvas amazónicas y las extensas llanuras de la Orinoquía. Allí se encuentran ríos, bosques, sabanas, fauna silvestre, comunidades indígenas y expresiones de la cultura llanera.

Algunos destinos para conocer:

Leticia

San José del Guaviare

Mitú

Guainía

Puerto Carreño

Villavicencio

Yopal, Pore y Paz de Ariporo

A 17 kilómetros al sur de San José del Guaviare está la serranía de La Lindosa, una de las ocho nuevas áreas arqueológicas protegidas del país. Foto: Ministerio de Cultura

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