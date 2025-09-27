Fiestas de Armenia 2025: tradición, conciertos y más

Quindío Foto: Crédito Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Armenia se alista para celebrar por todo lo alto sus 136 años de fundación con una agenda cultural que promete llenar de vida la ciudad. Si usted desea ir, este encuentro tendrá lugar entre el 2 y el 14 de octubre de 2025, bajo el lema “Tradición que se disfruta”, mostrando una de las apuestas más ambiciosas de la Alcaldía de Armenia y la Corporación de Cultura y Turismo (Corpocultura) para convertir esta celebración como una de las más importantes en el corazón del Eje Cafetero.

De hecho, el alcalde James Padilla García anunció una inversión superior a 2.500 millones de pesos para que cada evento sea de acceso gratuito para residentes y turistas. Con ello, la administración busca mantener el carácter popular de las fiestas, impulsar el comercio, atraer visitantes y generar empleo temporal para cientos de familias quindianas.

“Queremos que cada actividad sea un espacio para encontrarnos, compartir y disfrutar juntos. Estas fiestas son un homenaje a nuestra historia, nuestras tradiciones y al espíritu cálido que nos distingue”, destacó el mandatario.

¿Qué traerá el evento?

Un aspecto destacado de esta edición es la participación de más de 200 artistas locales, nacionales e internacionales. Los artistas armenios no solo actuarán como teloneros de las grandes estrellas, sino que tendrán escenarios propios en ubicaciones estratégicas como el Parque Sucre, Parque Fundadores, El Bosque y la Plaza de Bolívar, garantizando la visibilidad del talento cuyabro.

La programación incluye eventos emblemáticos que han definido la identidad cultural de Armenia: el Concurso Nacional Dueto Hermanos Moncada, el desfile de caballitos de madera, el Desfile Cuyabro, el tradicional Desfile del Yipao, el Reinado de la Chapolera y el Tango Milagro. Además, los escenarios principales del Estadio Centenario y la Plaza de Bolívar recibirán a artistas de talla internacional como Víctor Manuelle, Alexis y Fido, Charlie Aponte, los Hermanos Lebrón, Hebert Vargas, Chico Jaramillo y Charrito Negro.

Estos conciertos gratuitos representan una oportunidad única para que los armenios disfruten de espectáculos de primer nivel sin costo alguno.

Por otro lado, la agenda contempla actividades deportivas como el Pet Run y el Desafío Multinivel de aeróbicos, eventos culturales como la Tarde Sinfónica y el Festival Musical Años Dorados, además de exposiciones artesanales y ferias gastronómicas. Esta variedad asegura que personas de todas las edades y gustos encuentren algo especial durante las celebraciones.

Según informa la administración municipal, se ha trabajado coordinadamente con las secretarías de Gobierno y Tránsito para garantizar la seguridad, movilidad y salud durante todos los eventos. Esta planificación integral busca generar “el menor traumatismo posible” y asegurar que tanto locales como turistas puedan disfrutar plenamente de las festividades.

La expectativa es alta, se espera que haya un alto flujo turístico y transmisiones que llevarán la tradición cuyabra a diferentes rincones, consolidando a las fiestas de Armenia como uno de los eventos culturales más importantes del eje cafetero.

Programación

Miércoles 2 de octubre

7:00 p.m.: Concurso Nacional Dueto Hermanos Moncada | Teatro de la Cruz Roja

Jueves 3 de octubre

7:30 a.m.: Desfile de caballitos de madera | Desde C.C. Unicentro hasta Plaza de Bolívar

7:00 p.m.: Concurso Nacional Dueto Hermanos Moncada | Teatro de la Cruz Roja

Viernes 4 de octubre

2:00 p.m.: Tarde Sinfónica | Plaza de Bolívar

7:00 p.m.: Concurso Nacional Dueto Hermanos Moncada | Teatro de la Cruz Roja

Sábado 5 de octubre

6:30 a.m.: Pet Run | C.C. Plaza Flora

Domingo 6 de octubre

3:00 – 5:00 p.m.: Conecta con el parque | Parques Fundadores, Sucre y El Bosque

Lunes 7 de octubre

3:00 – 8:00 p.m.: Tarde de talento local | Plaza de Bolívar

3:00 – 5:00 p.m.: Conecta con el parque | Parques Fundadores, Sucre y El Bosque

Martes 8 de octubre

3:00 – 5:00 p.m.: Festival Musical Años Dorados | Coliseo del Sur

3:00 – 5:00 p.m.: Conecta con el parque | Parques Fundadores, Sucre y El Bosque

7:00 – 9:00 p.m.: Desafío Multinivel de aeróbicos y step | Plaza de Bolívar

7:00 – 10:00 p.m.: Tango Milagro | Teatro de la Cruz Roja

Miércoles 9 de octubre

10:00 a.m. – 8:00 p.m.: Exposición Artesanía y Folclor | Centro de Convenciones

5:00 p.m.: Desfile candidatas traje de baño | C.C. Portal del Quindío

5:00 p.m. – 12:00 a.m.: Encuentro Nacional de Salseros | Plaza de Bolívar

7:00 – 10:00 p.m.: Tango Milagro | Teatro de la Cruz Roja

Jueves 10 de octubre

10:00 a.m.: Entrega Cafeto de Oro | Museo del Oro Quimbaya

10:00 a.m. – 8:00 p.m.: Exposición Artesanía y Folclor | Centro de Convenciones

Viernes 11 de octubre

10:00 a.m. – 8:00 p.m.: Exposición Artesanía y Folclor | Centro de Convenciones

1:00 p.m.: Desfile Cuyabro | Parque Fundadores

1:00 p.m.: Desfile de autos antiguos y clásicos

7:00 p.m.: Concierto – Hermanos Lebrón, Charlie Aponte y artistas locales | Plaza de Bolívar

Sábado 12 de octubre

10:00 a.m. – 8:00 p.m.: Exposición Artesanía y Folclor | Centro de Convenciones

1:00 p.m.: Desfile del Yipao | Parque Los Aborígenes

7:00 p.m.: Concierto – Víctor Manuelle, Alexis y Fido, Charrito Negro y artistas locales | Estadio Centenario

Domingo 13 de octubre

10:00 a.m. – 8:00 p.m.: Exposición Artesanía y Folclor | Centro de Convenciones

5:00 p.m.: Velada de elección y coronación del Reinado de la Chapolera | Plaza de Bolívar

7:00 p.m.: Concierto – Hebert Vargas, Chico Jaramillo y artistas locales | Plaza de Bolívar

Lunes 14 de octubre

10:00 a.m.: Acción de gracias y entrega de distinciones | Parroquia del Espíritu Santo

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.