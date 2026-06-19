Vacaciones de mitad de año: colombianos impulsan el turismo en nuevos destinos del país

El Lago Calima atrae cada vez más visitantes que buscan combinar descanso, aventura y contacto con la naturaleza. Foto: Cortesía: Secretaría de Turismo del Valle

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El turismo interno en Colombia está cambiando de mapa. Más allá de las playas más concurridas o las grandes capitales, cada vez más viajeros están poniendo sus ojos en ciudades intermedias, municipios rurales y destinos asociados con la naturaleza, la cultura y el descanso.

La tendencia se refleja en las búsquedas de alojamiento y viajes para la temporada de mitad de año. Según datos de Airbnb, el interés por el turismo doméstico aumentó más del 40 % frente al mismo periodo del año anterior, un crecimiento que evidencia una mayor diversificación de los destinos elegidos por los colombianos y una distribución más amplia de los beneficios económicos del sector.

El fenómeno coincide con una época de vacaciones en la que miles de personas buscan experiencias distintas a las tradicionales: escapadas cerca de lagos y embalses, recorridos por pueblos con identidad cultural marcada o visitas a regiones donde las festividades locales se convierten en el principal atractivo.

Uno de los casos más llamativos es el de Neiva, que lidera el crecimiento en búsquedas nacionales con un aumento del 180 % respecto al año anterior. La capital huilense vive por estos días una de sus temporadas más importantes gracias al Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, una celebración que cada año atrae visitantes interesados en la música, la danza y las tradiciones de la región.

El interés por destinos vinculados con la montaña y los paisajes andinos también gana fuerza. Municipios cercanos a Bogotá, como La Calera, Guasca, Tabio y Subachoque, aparecen entre las preferencias de los viajeros, junto con ciudades como Manizales y Sogamoso, reconocidas por sus vistas panorámicas y su oferta de turismo de naturaleza.

La búsqueda de tranquilidad parece ser otro de los motores de esta temporada. Municipios ubicados cerca de lagos y embalses, como Aquitania, en Boyacá; Calima, en Valle del Cauca, y Chocontá, en Cundinamarca, registran un mayor interés entre quienes buscan actividades al aire libre, deportes náuticos o simplemente espacios para desconectarse del ritmo urbano.

Este comportamiento apunta a un turismo más distribuido y menos concentrado en unos pocos destinos. Además de ampliar las opciones para los viajeros, la tendencia abre oportunidades para economías locales, pequeños negocios y anfitriones que encuentran en el turismo una fuente adicional de ingresos.

Las preferencias también cambian según la generación. La Generación Z aparece como uno de los grupos que más impulsa este tipo de viajes, con interés por destinos que combinan identidad cultural, naturaleza y experiencias compartidas. Entre sus elecciones figuran ciudades como Cartagena, Santa Marta, La Vega y Melgar, junto con destinos internacionales como Río de Janeiro, Miami, Madrid y Buenos Aires.

Los millennials, por su parte, mantienen una inclinación hacia viajes más planificados, asociados con actividades culturales y de entretenimiento. Sin embargo, ambas generaciones coinciden en una tendencia: explorar nuevas regiones y descubrir una Colombia que, hasta hace poco, permanecía fuera de los circuitos turísticos más conocidos.

En un país donde históricamente el turismo se ha concentrado en unos pocos destinos, las cifras de esta temporada sugieren que los viajeros están ampliando sus horizontes. Y con ello, también las oportunidades para regiones que hoy encuentran en sus paisajes, su cultura y sus tradiciones una nueva forma de atraer visitantes.

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