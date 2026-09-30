Fiestas de los Zócalos, el Turismo y el Embalse en Guatapé: fechas y programación

En Guatapé, los zócalos coloridos narran la historia y la vida cotidiana del pueblo. Foto: Pixabay

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Si usted es de los que disfruta unas buenas fiestas de pueblo, de esas en las que las calles se llenan de música, color y actividades para recorrer durante el día, Guatapé tiene una cita para usted.

Del 25 de septiembre al 4 de octubre, el municipio antioqueño celebrará sus 215 años con las XXIII Fiestas de los Zócalos, el Turismo y el Embalse, diez días de programación que combinarán tradiciones locales, gastronomía, emprendimientos y actividades culturales.

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Una celebración que, además de conmemorar el aniversario del municipio, busca poner en el centro uno de sus mayores atractivos: sus zócalos, sus paisajes y la cultura que se vive en sus calles.

¿Qué podrá ver en el evento?

Guatapé celebrará sus 215 años con una nueva edición de las tradicionales Fiestas de los Zócalos, el Turismo y el Embalse, una programación que se extenderá durante diez días y reunirá actividades culturales, deportivas, recreativas y comunitarias, además de conciertos y encuentros alrededor de uno de los principales símbolos de identidad del municipio: los zócalos.

La programación incluye espacios como el Festival del Zócalo, la Ruta del Zócalo, talleres, exposiciones y otras actividades relacionadas con esta tradición. También habrá eventos deportivos como la III Media Maratón de Guatapé, encuentros comunitarios, la feria de emprendimiento Hecho en Guatapé, Mercados Campesinos y actividades dirigidas a niños, jóvenes, familias y visitantes.

Los zócalos tienen un significado que va más allá de lo ornamental. Estas franjas decoradas que recorren la parte baja de las fachadas comenzaron a utilizarse como una forma de proteger las viviendas de la humedad y del deterioro causado por los animales de corral.

A comienzos del siglo XX, muchas de las casas de Guatapé estaban construidas en bahareque y tapia y se recubrían con una mezcla de estiércol de caballo y greda. Las lluvias y el paso de animales, especialmente las gallinas, deterioraban estos revestimientos, por lo que posteriormente se empezó a utilizar cemento como una alternativa más resistente.

La programación también llevará la celebración al embalse y a distintos escenarios del municipio. El sábado 3 de octubre se realizará el Boat Fest en la vereda Los Naranjos, mientras que el domingo 4 tendrá lugar el 4.º Nacional de Black Bass. Ese mismo día habrá torneos de fútbol, baloncesto y ajedrez, además de una experiencia coctelera y actividades culturales.

En la agenda musical aparecen artistas como El Charrito Negro, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato, Rafa Pérez y Paola Jara, además de agrupaciones y artistas locales. La celebración terminará el domingo 4 de octubre con el acto conmemorativo por los 215 años de Guatapé, una obra teatral sobre la historia de los zócalos y una batalla de DJs.

Programación

JUEVES 1 DE OCTUBRE

7:00 a. m.: Spinning Fest | Gimnasio municipal

8:00 a. m.: Gran final Olimpiadas del Saber Pilarista | Parque principal

9:00 a. m.: Asamblea Municipal de Juventud | Parque Comfama La Culebra

10:00 a. m.: Feria de Emprendimiento “Hecho en Guatapé” | Parque principal

2:00 p. m.: Tarde lúdica, recreativa y cultural para nuestra población con discapacidad | Piscina municipal

3:00 p. m.: CDI “Un Lugar Mágico de Puertas Abiertas” – De 0 a 8 años | CDI Caritas Alegres

4:00 p. m.: Ciclopaseo con nuestros jóvenes | Salida: unidad deportiva

7:30 p. m.: Artista local | Parque principal

8:00 p. m.: Maleja | Parque principal

10:00 p. m.: El Charrito Negro | Parque principal

12:00 a. m.: Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato | Parque principal

VIERNES 2 DE OCTUBRE

9:00 a. m.: Feria de Emprendimiento “Hecho en Guatapé” | Parque principal

2:00 p. m.: Integración lúdico-recreativa con nuestros adultos mayores del CPSAM | CPSAM

7:00 p. m.: Kate Triana | Parque principal

8:00 p. m.: Tormenta | Parque principal

10:00 p. m.: Fernando González y El Combo Qué Nota | Parque principal

12:00 a. m.: Colectivo Bellakeo Society | Parque principal

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

8:00 a. m.: Torneo de baloncesto Maxi 40 | Coliseo Municipal – Placa auxiliar

10:00 a. m.: Feria de Emprendimiento y Mercados Campesinos | Parque principal

10:00 a. m.: Boat Fest | Embalse – Vereda Los Naranjos

3:00 p. m.: DJ Zatelithe “Caliente y Bailable” – DJ set en el malecón | Malecón San Juan del Puerto

4:00 p. m.: Concierto Plancha Polifónica – Coro Polifónico de Rionegro | Museo del Zócalo

7:00 p. m.: Actividad Colanta: “Sabe más, sabe a campo” | Parque principal

7:30 p. m.: Artista local | Parque principal

8:00 p. m.: Yandar & Yostin | Parque principal

10:00 p. m.: Las Voces Originales Adolescentes Orquesta | Parque principal

12:00 a. m.: Rafa Pérez | Parque principal

DOMINGO 4 DE OCTUBRE

6:00 a. m.: 4.º Nacional de Black Bass | Embalse Peñol – Guatapé

8:00 a. m.: Guatapé Cup de fútbol | Cancha municipal

8:00 a. m.: Torneo de baloncesto Maxi 40 | Coliseo municipal – Placa auxiliar

9:00 a. m. – 3:00 p. m.: Torneo Abierto de Ajedrez | Museo del Zócalo

10:00 a. m.: Feria de Emprendimiento “Hecho en Guatapé” | Parque principal

3:00 p. m.: Experiencia Coctelera | Plazoleta del Artesano

4:00 p. m.: Eucaristía de acción de gracias por los 215 años de Guatapé | Parroquia Nuestra Señora del Carmen

5:00 p. m.: Acto conmemorativo por los 215 años de Guatapé | Parque principal

5:30 p. m.: Obra teatral “Los zócalos de don Chepe” | Parque principal

6:30 p. m.: Premiación 4.º Nacional de Black Bass | Parque principal

7:30 p. m.: Artista local | Parque principal

8:00 p. m.: Mano a mano entre Generación Guasca y Banda M.A. | Parque principal

10:00 p. m.: Paola Jara | Parque principal

12:00 a. m.: Batalla de DJs | Parque principal

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