Fiestas de Sogamoso 2026: programación del Festival del Sol y Acero para este puente

Fiestas en Sogamoso. Foto: Cortesía Malabar Sound

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Si este puente festivo todavía no tiene plan, Sogamoso puede darle una buena razón para salir de viaje. Del 17 al 20 de julio, la ciudad boyacense se convierte en el escenario del Festival Internacional del Sol y del Acero, una celebración que reúne conciertos, gastronomía, desfiles, muestras culturales y actividades para toda la familia, convirtiéndose en una de las grandes apuestas para disfrutar el fin de semana de la Independencia.

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¿Qué podrá ver?

Durante cuatro días, Sogamoso se convertirá en el epicentro de la cultura y la tradición boyacense con una nueva edición del Festival Internacional del Sol y del Acero, una de las celebraciones más representativas del municipio y de la región. Más que una feria, el evento reúne música, gastronomía, desfiles, expresiones artísticas y actividades para toda la familia.

El origen de estas festividades se remonta a la época prehispánica, cuando los muiscas celebraban la fiesta del Huan en honor al Sol. Con la llegada de los españoles, las celebraciones incorporaron tradiciones de la cultura colonial y, en 1882, el municipio estableció que se realizaran alrededor del 20 de julio, vinculándolas a la conmemoración de la Independencia de Colombia.

Uno de los ejes de la programación será la gastronomía. En el parque El Laguito se instalará el Festival Gastronómico Arte y Sabor, un espacio donde los asistentes podrán descubrir la cocina tradicional de Boyacá a través de ingredientes propios de la región andina, como los cubios, los ollucos y otros productos locales. Allí también se desarrollarán actividades como la Ruta de la Carne, la Ruta Gastronómica y el Festival de la Mazorca.

La agenda también estará marcada por eventos que reflejan las costumbres y el patrimonio cultural de Sogamoso. Entre ellos se encuentran la tradicional Gran Cabalgata Ciudad del Sol, las Noches de Suamox, un espectáculo de luces y fuegos artificiales que da inicio a las principales festividades de la ciudad, y el Concierto del Sol con artistas de talla internacional y nacional.

Pero la cultura también tendrá un lugar protagónico con la Gran Parada Sogamoseña, un desfile de carrozas, comparsas y agrupaciones artísticas que recorrerá las principales calles del municipio,

Pero ojo, como este año estamos en medio del mundial, el 19 de julio, coincidiendo con la final de esta competencia, Sogamoso instalará tres pantallas gigantes en la Plaza Seis de Septiembre para que residentes y visitantes puedan seguir el partido. Y no solo eso, al finalizar la jornada deportiva, la celebración continuará con un concierto estelar en el que participarán artistas como Andrés Cepeda, Pipe Peláez, Proyecto Uno y Jhon Onofre, además de talentos locales.

A esta agenda se suma la Feria Trenzando Territorios: Artes, Culturas y Saberes, la Ruta de la Empanada Sampedrana y el Reinado Nacional Infantil, Junior y Juvenil del Sol y del Acero 2026, iniciativas que complementan la programación con muestras artesanales, gastronómicas y culturales.

La programación principal concluirá el 20 de julio con el tradicional Desfile de Carros y Bicicletas Antiguas, uno de los eventos más emblemáticos del festival.

Uno de los grandes atractivos será la programación musical en el complejo deportivo Canchas Viva el Fútbol, donde, según la organización, el 80 % del aforo tendrá ingreso gratuito. Por este escenario pasarán artistas como Jhon Alex Castaño, Cholo Valderrama, Milena Benítez, Arelys Henao, Los Melódicos de Venezuela, Andrés Cepeda, Pipe Peláez y Proyecto Uno, junto con agrupaciones y músicos de la región.

Ojo, quienes aprovechen el viaje también podrán recorrer algunos de los principales atractivos turísticos de la llamada Ciudad del Sol, como el Museo Arqueológico, el Templo del Sol, el Cerro y Capilla de Santa Bárbara y el histórico Teatro Sogamoso, declarado monumento nacional en 1996.

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Programación por días

Viernes 17 de julio

9:00 a. m.: Apertura del Festival Gastronómico Arte y Sabor | Parque El Laguito (también estará disponible el 18, 19 y 20 de julio) .

10:00 a. m.: Gran Cabalgata Ciudad del Sol, Pueblo de Acero | Recorrido: Coliseo de Ferias - carrera 11 - calle 16 -carrera 12 -calle 10 -carrera 14 (CURI) -calle 1 -Coliseo de Ferias.

7:00 p. m.: Noches de Suamox (espectáculo de luces y fuegos artificiales) | Plaza de la Villa.

7:30 p. m.: Concierto del Sol | Complejo Deportivo Canchas Viva el Fútbol.

Sábado 18 de julio

10:00 a. m.: Gran Parada Sogamoseña (desfile de carrozas y comparsas) | Recorrido: Coliseo de Ferias - carrera 11 - calle 16 (Plaza Seis de Septiembre) - carrera 12 - sector de almacenes Metro.

7:30 p. m.: Concierto del Acero | Complejo Deportivo Canchas Viva el Fútbol.

Domingo 19 de julio

3:00 p. m.: Transmisión de la final del Mundial en tres pantallas gigantes | Plaza Seis de Septiembre.

7:30 p. m.: Concierto Estelar | Complejo Deportivo Canchas Viva el Fútbol.

Lunes 20 de julio

10:00 a. m.: Gran Desfile de Carros y Bicicletas Antiguas | Recorrido: Plaza Seis de Septiembre - carrera 12 - calle 11 - Plaza de la Villa - carrera 11 - regreso a la Plaza Seis de Septiembre.

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