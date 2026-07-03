Fiestas del Mar en Santa Marta 2026: fechas y artistas invitados

Una de las celebraciones más representativas de la ciudad que este año tendrá un significado especial al coincidir con los 501 años de fundación de la capital del Magdalena. Foto: Cortesía ProColombia

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Santa Marta ya calienta motores para una nueva edición de la Fiesta del Mar, una de las celebraciones más representativas de la ciudad que este año tendrá un significado especial al coincidir con los 501 años de fundación de la capital del Magdalena y reunir durante varios días una agenda cargada de música, tradición, cultura y actividades para residentes y visitantes.

La programación se llevará a cabo entre el 23 y el 29 de julio de 2026 con una apuesta que busca fortalecer el turismo, impulsar la economía local y seguir reforzando el sentido de pertenencia de los samarios.

Durante la presentación oficial de la agenda, el alcalde Carlos Pinedo Cuello señaló que esta edición busca proyectar a Santa Marta como un escenario con proyección internacional, destacando además el valor cultural que representa esta celebración para la ciudad.

Según el mandatario, la Fiesta del Mar reúne diferentes elementos que hacen parte de la esencia samaria, desde la música y la gastronomía hasta las tradiciones y las historias construidas alrededor de sus barrios, corregimientos, artistas, pescadores y deportistas.

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Con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en las distintas actividades programadas, la Alcaldía Distrital declaró como días cívicos no laborales el jueves 23, viernes 24, lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio de 2026.

De forma paralela, la administración también anunció una serie de medidas encaminadas a garantizar la seguridad, la movilidad y el orden público durante el desarrollo de las celebraciones, teniendo en cuenta el aumento en la llegada de visitantes y la ocupación de espacios públicos.

Entre las disposiciones se encuentran restricciones para la circulación de motocicletas en sectores específicos del Centro Histórico durante determinados horarios, regulación en el funcionamiento de establecimientos comerciales y controles relacionados con el uso del espacio público.

El alcalde reiteró el llamado a la ciudadanía para disfrutar las festividades de manera responsable y respetar las medidas establecidas durante la semana de celebración.

Beéle encabezará uno de los eventos más esperados

Uno de los momentos que genera mayor expectativa dentro de la programación será la Gran Serenata a Santa Marta, prevista para el próximo 28 de julio. La jornada tendrá a Beéle como artista principal y contará además con la participación de Gusi y Churo Díaz. La noche también estará acompañada por la tradicional Coronación de la Capitana Nacional del Mar, considerada uno de los actos más emblemáticos de estas festividades.

La Fiesta del Mar 2026 ofrecerá distintos espacios y escenarios como el Concierto Góspel, Acordeones y Mar, la Verbena del Mar y el Concierto de Compositores Vallenatos.

Entre los artistas invitados también aparecen nombres como Evan Craft, Montesanto, Elder Dayán, Checo Acosta, Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón.

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Como una de las novedades para este año, la Fiesta del Mar estrenará su himno oficial llamado “35 Grados”, una producción interpretada por el colectivo Samarian Flavor, integrado por Mane Ariza, Yera, Lalo Ebratt, L’Omy, Blindaje 10, Estereobeat, Reynell y Theo.

La producción busca rendir homenaje a la identidad samaria y convertirse en una representación musical de la esencia que caracteriza a la ciudad.

Además de la agenda musical, la programación incluirá competencias náuticas, desfiles folclóricos, muestras gastronómicas, ferias de emprendimiento y diferentes actividades culturales que llevarán la celebración a distintos escenarios y playas emblemáticas de Santa Marta.