¿Puede perder un vuelo aunque tenga tiquete? Esto debe saber sobre el overbooking

El inconveniente aparece cuando todos los pasajeros llegan al aeropuerto y se presentan a tiempo para viajar. Foto: Magnific

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Imagínese llegar al aeropuerto con la emoción propia de un viaje, la maleta lista, el tiquete en mano y, justo antes de abordar, le informan que no hay asientos disponibles.

Esa situación es conocida como overbooking y es más común de lo que muchas personas imaginan.

De acuerdo con la agencia Viajes CTI, el overbooking ocurre cuando una aerolínea vende más boletos de los asientos disponibles en un vuelo. Esto se da porque las compañías aéreas calculan que una parte de los pasajeros no se presentará a abordar debido a cancelaciones, cambios de itinerario, retrasos o cualquier imprevisto de última hora.

El inconveniente aparece cuando todos los pasajeros llegan al aeropuerto y se presentan a tiempo para viajar. En ese momento, ese cálculo deja de funcionar y el número de viajeros supera la capacidad real del avión.

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¿Qué opciones tiene los pasajeros?

La agencia de viajes señala que, cuando una aerolínea enfrenta un caso de sobreventa, normalmente busca resolver la situación de dos maneras.

La primera opción consiste en solicitar voluntarios que estén dispuestos a cambiar sus planes y tomar otro vuelo. Por ejemplo, las aerolíneas hacen un anuncio preguntando si alguien está dispuesto a viajar más tarde. A cambio, ofrecen compensaciones que incluyen bonos para futuros viajes, millas adicionales, reembolsos parciales o totales del boleto, hospedaje y alimentación mientras llega el nuevo vuelo e incluso mejoras de categoría o cambios a una clase superior.

Esta opción es favorable para algunos viajeros que no tienen horarios ajustados o compromisos inmediatos.

Sin embargo, la situación cambia cuando no aparecen suficientes voluntarios, si nadie acepta renunciar a su asiento, la aerolínea puede negar el embarque de manera obligatoria a determinados pasajeros, en este caso, las responsabilidades de la compañía aumentan y el viajero adquiere mayores garantías.

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Recomendaciones para evitar del overbooking

Según Viajes CTI, estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta ante una situación de este tipo:

Llegue con tiempo al aeropuerto: los últimos en llegar son los primeros en quedarse sin asiento cuando el vuelo está sobrevendido.

Haga el check-in online tan pronto esté disponible: muchas aerolíneas permiten hacerlo entre 24 y 48 horas antes del vuelo.

Evalúe la situación antes de aceptar ser voluntario: si el viaje es urgente, rechace la propuesta y exija su derecho a viajar en ese momento. Pero si tiene flexibilidad, puede negociar beneficios adicionales como bonos de vuelo, hospedaje o compensaciones extra.

Guarde siempre los recibos y comprobantes: si lo reubican o el vuelo presenta retrasos, estos documentos pueden ser clave para reclamar gastos relacionados con transporte, alimentación o alojamiento.