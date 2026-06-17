El secreto para lograr chicharrones crocantes perfectos

Cocina este chicharrón con pimentón verde, cebolla cabezona, ajo y sal. Foto: Getty Images - GiovanniSeabra

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Gastronomía: Colombiana . Baña el chicharrón con limón para disfrutar Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 45 minutos.

45 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 kilogramo de tocino barriguero o panceta de cerdo

1 cucharadita de sal

Agua suficiente para la cocción inicial

1 cebolla cabezona partida en trocitos

2 dientes de ajo

Sal al gusto

1/2 pimentón verde

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Preparación

Corta el tocino barriguero en porciones medianas y luego sazona con sal.

Pon la carne en una olla con un poco de agua, cebolla cabezona, ajo, pimentón verde y una pizca de sal. Cocina hasta que esta se evapore completamente.

Deja que la grasa natural se derrita y llévalo a fritura.

Cocina hasta que la piel se infle y quede dorada y crocante.

Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de servir.

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El secreto para su crocancia

El tocino barriguero (también llamado panceta o vientre de cerdo) suele considerarse el mejor corte para hacer chicharrones por varias razones relacionadas con su composición, ya que tiene el equilibrio ideal entre grasa y carne.

La barriga del cerdo presenta capas alternadas de grasa y músculo, al cocinarse, parte de la grasa se derrite y ayuda a que la piel se infle y quede crujiente, mientras que la carne aporta sabor y textura .

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Un poco de la historia del chicharrón

El chicharrón tiene sus orígenes en la cocina española. Es un alimento que se ha extendido a lo largo del tiempo y se ha utilizado en muchas preparaciones hispanoamericanas. Se puede obtener de animales como la vaca, el pollo, los pescados y el cordero. En países como Colombia, se caracteriza por ser “una fritura que queda como resultado de la piel del cerdo”.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧