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El secreto para lograr chicharrones crocantes perfectos

Sirve esta delicia gastronómica con yuquitas o papas fritas. Acompaña también con hogao y limón.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
17 de junio de 2026 - 06:00 p. m.
Cocina este chicharrón con pimentón verde, cebolla cabezona, ajo y sal.
Cocina este chicharrón con pimentón verde, cebolla cabezona, ajo y sal.
Foto: Getty Images - GiovanniSeabra
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Gastronomía: Colombiana .

Baña el chicharrón con limón para disfrutar

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 45 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 kilogramo de tocino barriguero o panceta de cerdo
  • 1 cucharadita de sal
  • Agua suficiente para la cocción inicial
  • 1 cebolla cabezona partida en trocitos
  • 2 dientes de ajo
  • Sal al gusto
  • 1/2 pimentón verde

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Preparación

Corta el tocino barriguero en porciones medianas y luego sazona con sal.

Pon la carne en una olla con un poco de agua, cebolla cabezona, ajo, pimentón verde y una pizca de sal. Cocina hasta que esta se evapore completamente.

Deja que la grasa natural se derrita y llévalo a fritura.

Cocina hasta que la piel se infle y quede dorada y crocante.

Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de servir.

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El secreto para su crocancia

El tocino barriguero (también llamado panceta o vientre de cerdo) suele considerarse el mejor corte para hacer chicharrones por varias razones relacionadas con su composición, ya que tiene el equilibrio ideal entre grasa y carne. 

La barriga del cerdo presenta capas alternadas de grasa y músculo, al cocinarse, parte de la grasa se derrite y ayuda a que la piel se infle y quede crujiente, mientras que la carne aporta sabor y textura .

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Un poco de la historia del chicharrón

El chicharrón tiene sus orígenes en la cocina española. Es un alimento que se ha extendido a lo largo del tiempo y se ha utilizado en muchas preparaciones hispanoamericanas. Se puede obtener de animales como la vaca, el pollo, los pescados y el cordero. En países como Colombia, se caracteriza por ser “una fritura que queda como resultado de la piel del cerdo”.

Para saborear: Sopa de cebolla francesa con queso gruyère fundido: receta clásica

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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