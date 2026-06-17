El secreto para lograr chicharrones crocantes perfectos

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Gastronomía: Colombiana .
Baña el chicharrón con limón para disfrutar
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 45 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 kilogramo de tocino barriguero o panceta de cerdo
- 1 cucharadita de sal
- Agua suficiente para la cocción inicial
- 1 cebolla cabezona partida en trocitos
- 2 dientes de ajo
- Sal al gusto
- 1/2 pimentón verde
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Preparación
Corta el tocino barriguero en porciones medianas y luego sazona con sal.
Pon la carne en una olla con un poco de agua, cebolla cabezona, ajo, pimentón verde y una pizca de sal. Cocina hasta que esta se evapore completamente.
Deja que la grasa natural se derrita y llévalo a fritura.
Cocina hasta que la piel se infle y quede dorada y crocante.
Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de servir.
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El secreto para su crocancia
El tocino barriguero (también llamado panceta o vientre de cerdo) suele considerarse el mejor corte para hacer chicharrones por varias razones relacionadas con su composición, ya que tiene el equilibrio ideal entre grasa y carne.
La barriga del cerdo presenta capas alternadas de grasa y músculo, al cocinarse, parte de la grasa se derrite y ayuda a que la piel se infle y quede crujiente, mientras que la carne aporta sabor y textura .
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Un poco de la historia del chicharrón
El chicharrón tiene sus orígenes en la cocina española. Es un alimento que se ha extendido a lo largo del tiempo y se ha utilizado en muchas preparaciones hispanoamericanas. Se puede obtener de animales como la vaca, el pollo, los pescados y el cordero. En países como Colombia, se caracteriza por ser “una fritura que queda como resultado de la piel del cerdo”.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧