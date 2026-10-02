Fiestas en Girardot 2026: programación, reinado, eventos e invitados

Las fiestas tradicionales de Girardot se organizan desde 1969. Foto: Alcaldía de Girardot

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Si usted quiere dos fines de semana movidos, llenos de sabor, color, música y tradición, Girardot tiene una agenda para vivir de principio a fin. La Ciudad de las Acacias se prepara para recibir octubre con desfiles, carrozas, muestras artísticas, mercados campesinos, conciertos y el tradicional recorrido de las candidatas.

Del 2 al 8 de octubre se realizará el LXIV Festival y Reinado Señorita Girardot, con actividades culturales, desfiles y la elección y coronación. Luego, del 8 al 11 de octubre, la fiesta continuará con el LV Reinado Nacional del Turismo, que llevará a la ciudad comparsas, eventos musicales y diferentes actividades para propios y visitantes.

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Dos celebraciones consecutivas para disfrutar de Girardot entre cultura, turismo, gastronomía y mucha fiesta.

¿Que podrá ver en estos eventos?

Si está pensando en viajar a Girardot durante estas celebraciones, encontrará una agenda que va mucho más allá de los certámenes. Las candidatas serán protagonistas de desfiles, muestras de danza, actividades culturales y recorridos por la ciudad, mientras diferentes escenarios recibirán presentaciones musicales y eventos para el público.

La programación comenzará con el LXIV Festival y Reinado Turístico Señorita Girardot 2026, que tendrá actividades entre el 2 y el 8 de octubre. Los primeros días estarán marcados por la presentación de las candidatas y los shows de danza “Entre ritmos e historias”, que llegarán a los barrios Alto de la Cruz y El Diamante. Allí también se realizará la imposición de bandas que identificará a las representantes de los diferentes sectores de Girardot.

El domingo 4 de octubre llegará uno de los momentos más llamativos: las candidatas participarán en un desfile en traje de baño en la Piscina Olímpica y, horas después, recorrerán las calles de la ciudad en el tradicional desfile de carrozas, que partirá de la glorieta del barrio Kennedy y terminará en el Coliseo de Ferias y Exposiciones José Alonso Escandón.

La agenda continuará con una toma de las candidatas al comercio de Girardot, una muestra folclórica en el Parque Bolívar y los actos centrales del festival, incluida la velada de elección y coronación de Señorita Girardot 2026. En este mismo escenario se celebrarán los 174 años de la ciudad con una serenata.

Después llegará el turno del LV Reinado Nacional del Turismo 2026-2027, que reunirá en Girardot a candidatas de diferentes regiones del país. El río Magdalena será uno de los escenarios de esta celebración, que también tendrá desfiles, carrozas, comparsas, muestras culturales, gastronomía y actividades relacionadas con la promoción turística del municipio.

Y si lo suyo es la música, también encontrará varios nombres conocidos en la programación. El Camellón del Comercio será escenario de grandes presentaciones, entre ellas un concierto con Elder Dayán Díaz y Rafa Pérez, dos de los artistas anunciados para esta celebración. Además, Nicky Jam llegará a Girardot como uno de los invitados musicales del Reinado Nacional del Turismo.

Entre candidatas, carrozas, folclor, río Magdalena y conciertos, octubre convertirá a Girardot en escenario de una programación que reunirá las tradiciones locales con una de las principales celebraciones turísticas de la ciudad.

¿Cómo llegar a Girardot y qué recomendaciones tener en cuenta?

Si planea viajar desde Bogotá para asistir a alguno de los eventos, Girardot se encuentra a cerca de 140 kilómetros de la capital y se puede llegar por carretera a través de la vía Bogotá–Girardot. El recorrido puede hacerse en vehículo particular o en transporte intermunicipal, aunque durante los días de celebración es recomendable revisar con anticipación los horarios y las condiciones de movilidad.

Una vez en la ciudad, tenga en cuenta que las actividades estarán distribuidas en diferentes escenarios. Algunos eventos se realizarán en barrios como Alto de la Cruz y El Diamante, mientras que otros tendrán como puntos de encuentro el Parque Bolívar, la zona comercial, la Unidad Deportiva, el Coliseo de Ferias y Exposiciones José Alonso Escandón y el Camellón del Comercio. Por eso, si va a asistir a varios eventos el mismo día, revise previamente las distancias y los horarios para evitar desplazamientos a última hora.

También es recomendable llegar con tiempo a los eventos de mayor convocatoria, especialmente a los desfiles y conciertos. Lleve hidratación, protección para el sol y ropa cómoda, y tenga en cuenta que algunas actividades se desarrollarán al aire libre.

Finalmente, recuerde que la programación puede estar sujeta a cambios. Antes de desplazarse, consulte los canales oficiales de la Alcaldía de Girardot y de la organización del evento para verificar horarios, lugares y posibles modificaciones.

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