Fiestas en Ibagué en junio de 2026: programación, conciertos e invitados

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Ibagué ya se prepara para vivir una de las celebraciones culturales más representativas en Colombia. La Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima presentaron oficialmente la programación del 52° Festival Folclórico Colombiano, una agenda que reunirá desfiles, conciertos, encuentros folclóricos, actividades gastronómicas y espectáculos artísticos entre el 22 y el 29 de junio.
Aunque las actividades principales se concentrarán durante la última semana de junio, la fiesta comenzó desde el pasado 2 de junio con el lanzamiento nacional realizado en Bogotá. Desde entonces, la Capital Musical de Colombia ha venido calentando motores para recibir a miles de visitantes que llegarán atraídos por la tradición, la música y el colorido de las fiestas de San Juan y San Pedro.
“El Festival Folclórico Colombiano no es solo una fiesta, es el resultado vivo de la salvaguardia de nuestra identidad. Detrás de cada danza y de cada acorde hay meses de investigación, escuelas de formación activas y un tejido social que se fortalece a través del arte. Para estas fechas, propios y visitantes vivirán más de 60 eventos en la Capital Musical, consolidando a nuestra ciudad como el epicentro cultural y escenario folclórico de la nación”, señaló Mauricio Hernández secretario de Cultura de Ibagué.
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Programación del Festival Folclórico Colombiano 2026
Lunes 22 de junio
- 09:00 a. m. – Festival Sampedrino de Perros y Gatos. Plazoleta Darío Echandía.
- 03:00 p. m. – Gala de Grupos Coreomusicales del Encuentro Municipal del Folclor.
- 07:00 p. m. – Noche de Fantasía “Ibagué de Mis Amores”.
Martes 23 de junio
- 08:00 a. m. – Día del Tamal Tolimense.
- 08:00 a. m. – Día del Sombrero Tolimense.
- 08:30 a. m. – Eucaristía Víspera de San Juan.
- 03:00 p. m. – Muestra Artística de las Candidatas del Encuentro Municipal del Folclor.
- 03:00 p. m. – Encuentro Departamental de Danza y Música Tradicional.
- Festival de Duetos “Entre Cuerdas y Voces”:
- 03:00 p. m. – Multicentro.
- 03:00 p. m. – Acqua Power Center.
- 04:00 p. m. – La Estación.
- 04:00 p. m. – Mercacentro 10.
Miércoles 24 de junio
- 10:00 a. m. – Gran Desfile de San Juan.
- 07:00 p. m. – Elección y Coronación de la Embajadora Municipal del Folclor 2026.
- 10:00 p. m. – Concierto de Martín Elías Jr. Díaz.
Jueves 25 de junio
- 08:00 a. m. – Día de la Achira.
- 09:00 a. m. – Concierto de la Banda Sinfónica Departamental.
- 10:00 a. m. – Caravana Real de las Embajadoras Nacionales del Folclor.
- 10:00 a. m. – Presentación del Sanjuanero Tolimense de las candidatas departamentales.
- 03:00 p. m. – Muestra Folclórica de las candidatas del Encuentro Departamental del Folclor.
- 06:00 p. m. – Imposición de Bandas a las candidatas del Encuentro Nacional del Folclor.
- 07:00 p. m. – Encuentro Internacional del Folclor.
- 08:00 p. m. – Elección de la Embajadora Departamental del Folclor 2026-2027.
Viernes 26 de junio
- 08:00 a. m. – Día de la Chicha.
- 10:00 a. m. – Día de la Afrocolombianidad.
- 01:30 p. m. – Día del Orgullo LGBTIQ+.
- 06:00 p. m. – Presentación Estudiantina Alto Magdalena.
- 06:30 p. m. – Presentación del elenco artístico del Parque Caiké.
- 07:00 p. m. – Gala Festival de Festivales.
- 07:00 p. m. – Noche de Fantasía “Colombia Encanta”.
- 07:30 p. m. – Concierto de la agrupación De Mar y Río.
- 10:30 p. m. – Concierto de Checo Acosta.
Sábado 27 de junio
- 08:00 a. m. – Día de la Lechona.
- 10:00 a. m. – Desfile de Vehículos Clásicos y Antiguos.
- 10:00 a. m. – Festival de Festivales.
- 03:00 p. m. – Colombia es Folclor.
Domingo 28 de junio
- 09:00 a. m. – El Parche de los Amigos Bavaria.
- 10:00 a. m. – Gran Desfile Nacional de San Pedro.
- 07:00 p. m. – Gala de Coronación del Encuentro Nacional del Folclor.
- 10:00 p. m. – Concierto de Felipe Peláez.
Lunes 29 de junio
- 02:00 p. m. – Festival Vallenato en el Coliseo de Ferias.
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Conciertos confirmados para las Fiestas de Ibagué 2026
La programación también tendrá espacio para la música en vivo con artistas y agrupaciones que acompañarán las celebraciones durante varios días. Entre los conciertos más destacados aparecen:
- Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia
- Martín Elías Jr. Díaz
- Checo Acosta
- Felipe Peláez
- Agrupación De Mar y Río
- Banda Sinfónica Departamental