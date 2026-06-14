Fiestas en Ibagué en junio de 2026: programación, conciertos e invitados

Danzas tradicionales, muestras musicales, encuentros folclóricos y eventos gastronómicos harán parte de una programación diseñada para exaltar las raíces y las expresiones culturales de la región. Foto: Juan Giraldo

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Ibagué ya se prepara para vivir una de las celebraciones culturales más representativas en Colombia. La Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima presentaron oficialmente la programación del 52° Festival Folclórico Colombiano, una agenda que reunirá desfiles, conciertos, encuentros folclóricos, actividades gastronómicas y espectáculos artísticos entre el 22 y el 29 de junio.

Aunque las actividades principales se concentrarán durante la última semana de junio, la fiesta comenzó desde el pasado 2 de junio con el lanzamiento nacional realizado en Bogotá. Desde entonces, la Capital Musical de Colombia ha venido calentando motores para recibir a miles de visitantes que llegarán atraídos por la tradición, la música y el colorido de las fiestas de San Juan y San Pedro.

“El Festival Folclórico Colombiano no es solo una fiesta, es el resultado vivo de la salvaguardia de nuestra identidad. Detrás de cada danza y de cada acorde hay meses de investigación, escuelas de formación activas y un tejido social que se fortalece a través del arte. Para estas fechas, propios y visitantes vivirán más de 60 eventos en la Capital Musical, consolidando a nuestra ciudad como el epicentro cultural y escenario folclórico de la nación”, señaló Mauricio Hernández secretario de Cultura de Ibagué.

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Programación del Festival Folclórico Colombiano 2026

Lunes 22 de junio

09:00 a. m. – Festival Sampedrino de Perros y Gatos. Plazoleta Darío Echandía.

03:00 p. m. – Gala de Grupos Coreomusicales del Encuentro Municipal del Folclor.

07:00 p. m. – Noche de Fantasía “Ibagué de Mis Amores”.

Martes 23 de junio

08:00 a. m. – Día del Tamal Tolimense.

08:00 a. m. – Día del Sombrero Tolimense.

08:30 a. m. – Eucaristía Víspera de San Juan.

03:00 p. m. – Muestra Artística de las Candidatas del Encuentro Municipal del Folclor.

03:00 p. m. – Encuentro Departamental de Danza y Música Tradicional.

Festival de Duetos “Entre Cuerdas y Voces”: 03:00 p. m. – Multicentro. 03:00 p. m. – Acqua Power Center. 04:00 p. m. – La Estación. 04:00 p. m. – Mercacentro 10.



Miércoles 24 de junio

10:00 a. m. – Gran Desfile de San Juan.

07:00 p. m. – Elección y Coronación de la Embajadora Municipal del Folclor 2026.

10:00 p. m. – Concierto de Martín Elías Jr. Díaz.

Jueves 25 de junio

08:00 a. m. – Día de la Achira.

09:00 a. m. – Concierto de la Banda Sinfónica Departamental.

10:00 a. m. – Caravana Real de las Embajadoras Nacionales del Folclor.

10:00 a. m. – Presentación del Sanjuanero Tolimense de las candidatas departamentales.

03:00 p. m. – Muestra Folclórica de las candidatas del Encuentro Departamental del Folclor.

06:00 p. m. – Imposición de Bandas a las candidatas del Encuentro Nacional del Folclor.

07:00 p. m. – Encuentro Internacional del Folclor.

08:00 p. m. – Elección de la Embajadora Departamental del Folclor 2026-2027.

Viernes 26 de junio

08:00 a. m. – Día de la Chicha.

10:00 a. m. – Día de la Afrocolombianidad.

01:30 p. m. – Día del Orgullo LGBTIQ+.

06:00 p. m. – Presentación Estudiantina Alto Magdalena.

06:30 p. m. – Presentación del elenco artístico del Parque Caiké.

07:00 p. m. – Gala Festival de Festivales.

07:00 p. m. – Noche de Fantasía “Colombia Encanta”.

07:30 p. m. – Concierto de la agrupación De Mar y Río.

10:30 p. m. – Concierto de Checo Acosta.

Sábado 27 de junio

08:00 a. m. – Día de la Lechona.

10:00 a. m. – Desfile de Vehículos Clásicos y Antiguos.

10:00 a. m. – Festival de Festivales.

03:00 p. m. – Colombia es Folclor.

Domingo 28 de junio

09:00 a. m. – El Parche de los Amigos Bavaria.

10:00 a. m. – Gran Desfile Nacional de San Pedro.

07:00 p. m. – Gala de Coronación del Encuentro Nacional del Folclor.

10:00 p. m. – Concierto de Felipe Peláez.

Lunes 29 de junio

02:00 p. m. – Festival Vallenato en el Coliseo de Ferias.

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Conciertos confirmados para las Fiestas de Ibagué 2026

La programación también tendrá espacio para la música en vivo con artistas y agrupaciones que acompañarán las celebraciones durante varios días. Entre los conciertos más destacados aparecen: