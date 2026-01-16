Fitur 2026: Colombia llevará su marca país a la principal feria de turismo de España

Mompox hará parte, por primera vez, de la delegación colombiana en Fitur, donde mostrará su valor patrimonial y cultural ante el mercado internacional. Foto: Cortesía Civitatis

Colombia llegará a Fitur 2026, la feria de turismo más importante de España y del mercado iberoamericano, con una de las apuestas de promoción internacional más ambiciosas de los últimos años. La estrategia, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ejecutada por ProColombia, apunta a fortalecer la presencia del país en el mercado español a partir de una oferta turística diversa, sostenible e incluyente, respaldada por los recientes resultados históricos del sector.

Del 21 al 25 de enero, el país participará en el evento con la delegación empresarial más grande de su historia: 59 empresarios, 11 entidades regionales, 14 establecimientos de alojamiento y 34 operadores turísticos, que representarán a las seis regiones turísticas de Colombia.

“En Fitur 2026, Colombia no solo presentará su oferta turística, sino una visión clara de cómo el turismo impulsa el desarrollo, conecta a las regiones y genera oportunidades para el país. Esta participación refleja una estrategia madura, construida con el sector privado y los territorios, y enfocada en consolidar nuestra presencia en mercados clave como España”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Una de las novedades de la participación colombiana en Fitur 2026 será la presencia, por primera vez, de Mompox dentro del stand nacional. El municipio obtuvo este espacio tras una convocatoria de ProColombia, en articulación con la Alcaldía y la Secretaría de Turismo y Cultura, lo que marca un hito en su estrategia de proyección internacional.

“Para nosotros es una oportunidad histórica. Participar en una feria de esta magnitud nos permite abrirnos a nuevos mercados, atraer viajeros interesados en el turismo cultural y patrimonial, y mostrarle al mundo la magia, la historia y el valor único de Mompox como Pueblo Patrimonio de Colombia y de la Humanidad”, afirmó Luis Alfredo Domínguez, secretario de Turismo y Cultura del municipio.

El stand de Colombia en Fitur fue concebido bajo criterios de sostenibilidad: está construido con materiales reciclables y livianos, funciona con energía renovable y cuenta con medición en tiempo real de su huella de carbono. Además, ofrecerá espacios inmersivos que integran territorio, cultura y experiencias turísticas con un enfoque ambiental.

La estrategia de promoción trascenderá el recinto ferial. En Madrid, Colombia realizará activaciones de alto impacto, entre ellas una intervención en el Metro de Madrid, donde los accesos de la estación Colombia serán renombrados como “Colombia, El País de la Belleza”. También habrá piezas audiovisuales en los túneles de la línea 8 y una intervención especial en la estación Feria de Madrid, acceso directo a Fitur.

Dentro de la feria, el país presentará una oferta integral que incluye sol y playa, cultura, naturaleza y aventura, turismo LGBTQ+, romance, bienestar, reuniones, lujo y turismo comunitario, así como una apuesta renovada por el turismo de buceo y por un turismo accesible e incluyente. La selección de destinos responde a un ejercicio de priorización basado en la demanda del mercado español.

La agenda se complementará con muestras culturales, experiencias sensoriales y lanzamientos de campañas regionales, alineadas con las tendencias del turismo cultural, creativo y de bienestar. A esto se suma la presentación de los Pueblos Patrimonio de Colombia, liderada por el Ministerio de Cultura, con destinos como Barichara, Jardín, Aracataca, Villa de Leyva y Mompox, entre otros.

En Fitur también se celebrará la gala de los Premios Excelencias, donde Colombia participa con cuatro postulaciones relacionadas con turismo inclusivo, cultural, científico y de conservación marina.

La participación en Fitur 2026 coincidirá además con otros hitos estratégicos, como la conmemoración de los 30 años de la Oficina Comercial de ProColombia en España y el anuncio del Colombia Meetings Travel Mart, primer evento de negocios dedicado a la industria de reuniones que se realizará en marzo.

Con esta agenda, Colombia busca mostrar en Madrid una visión integral del turismo como motor de desarrollo económico, cultural y social, conectando sostenibilidad, innovación y experiencia para el viajero internacional.

