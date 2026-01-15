Viajes de colombianos al exterior crecieron en 2025: destinos más elegidos

Estados Unidos lideró como destino de los viajeros colombianos, con 1,7 millones de salidas. Foto: Cortesía Visit Florida

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante 2025, las salidas de colombianos al exterior registraron un crecimiento del 4,3 %, al alcanzar 5,8 millones de viajeros, frente a los 5,6 millones contabilizados en 2024, según cifras de Migración Colombia. Este comportamiento confirma la consolidación del turismo internacional y el aumento sostenido en la demanda de viajes al extranjero por parte de los connacionales, impulsado principalmente por una mayor conectividad aérea.

Los meses de abril, diciembre y octubre fueron determinantes para este crecimiento, con incrementos del 13 %, 12 % y 9 %, respectivamente, asociados a temporadas vacacionales y festivas, según comparte la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). En contraste, durante febrero, marzo y mayo se registraron caídas en las salidas, lo que evidencia dinámicas estacionales propias del turismo en el primer semestre del año.

“Los viajeros colombianos continúan desempeñando un papel clave en la movilidad internacional, principalmente en los periodos asociados a temporadas vacacionales. Estos resultados reflejan un comportamiento dinámico del mercado turístico”, señaló Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

En cuanto a los destinos más visitados, Estados Unidos se mantuvo como el principal país receptor de viajeros colombianos, con 1,7 millones de salidas, lo que representa el 29,2% del total y un leve crecimiento del 0,2% frente a 2024. En segundo lugar se ubicó España, con 812 mil viajeros, un aumento del 5,7% y una participación del 14%.

Llama la atención el fuerte crecimiento hacia destinos de América Latina y el Caribe, destacándose Brasil con un incremento del 49,8%, Panamá (21,8%), Perú (21,6%) y República Dominicana (16,5%), lo que evidencia una mayor diversificación de los viajes internacionales y un fortalecimiento de la conectividad regional. Por su parte, México presentó una caída del 20%, aunque conservó una participación del 8%, mientras que Chile registró una disminución moderada del 3,9%.

“Estos comportamientos están ligados a la diversificación de los viajes internacionales, el fortalecimiento de la conectividad regional y al trabajo conjunto entre agencias de viajes, aerolíneas y destinos. Además, representan una oportunidad para seguir fortaleciendo la competitividad del turismo colombiano en el mercado internacional”, concluyó Cortés Calle.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.