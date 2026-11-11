Florida: cómo aprovechar el dólar favorable y el Black Friday para viajar desde Colombia

Fort Lauderdale combina playas de aguas cristalinas, canales navegables y una variada oferta gastronómica y comercial, que la convierten en uno de los destinos para descubrir en Florida. Foto: Cortesía Visit Florida

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Para muchos colombianos, viajar a Florida es mucho más que tomarse unos días de descanso. Es la posibilidad de recorrer los grandes centros comerciales de Miami y Orlando, conocer sus parques temáticos, disfrutar de sus playas, descubrir paisajes naturales y vivir experiencias que muchas veces han estado en la lista de viajes pendientes.

El contexto cambiario también juega a favor de los viajeros. En los últimos días, el dólar se ha mantenido por debajo de los COP 3.250, un comportamiento que representa una oportunidad para quienes quieren viajar a Estados Unidos y planear sus gastos en alojamiento, alimentación, transporte, compras y entretenimiento con una tasa de cambio más favorable.

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Estados Unidos continúa siendo uno de los países que más interés despierta entre los viajeros nacionales, y Florida ocupa un lugar especial en esas preferencias. Su atractivo está precisamente en la variedad: es un destino que puede asociarse con compras, entretenimiento y grandes atracciones, pero también con naturaleza, gastronomía, cultura, bienestar y descanso.

Para quienes viajan en familia, Orlando representa una oportunidad de conocer parques temáticos de reconocimiento internacional. Miami, por su parte, combina playas, vida urbana, compras y una oferta cultural y gastronómica diversa. Pero Florida también tiene espacios naturales, reservas, manantiales, costas y pequeños destinos que permiten descubrir una faceta diferente del estado.

Foto: Sunset Key Cottages, a pocos minutos de Key West. / Cortesía Visit Florida

Esta diversidad hace que Florida pueda adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de viaje. Hay alternativas para quienes buscan unas vacaciones llenas de actividades y entretenimiento, para quienes quieren dedicar tiempo a las compras o para los que prefieren descansar junto al mar y explorar escenarios naturales. La variedad de alojamientos y experiencias permite organizar tanto viajes familiares como escapadas en pareja o con amigos.

En este escenario, la posibilidad de encontrar mejores tarifas en tiquetes y hoteles, sumada a un dólar más favorable, puede ayudar a optimizar el presupuesto y destinar una mayor parte de los recursos a disfrutar del destino, sus atracciones y experiencias.

Black Friday, una oportunidad para planear el viaje

Adicionalmente, el 27 de noviembre de 2026, Colombia vivirá una nueva edición del Black Friday, una jornada comercial que también ha ganado terreno en el sector turístico. Aunque la fecha concentra buena parte de las promociones, diferentes comercios y plataformas extienden sus descuentos antes y después, con campañas como los Black Days.

Para quienes tienen a Florida entre sus destinos pendientes, la coincidencia entre estas promociones y una tasa de cambio favorable puede convertirse en el momento indicado para organizar las vacaciones de fin de año o anticipar un viaje para 2027. La recomendación es comparar alternativas, revisar las condiciones de las tarifas y evaluar qué componentes del viaje conviene reservar con anticipación.

Alternativas para organizar las vacaciones

Como parte de esta temporada, Visit Florida cuenta con una campaña junto a Despegar, en la que los viajeros colombianos pueden encontrar ofertas en hoteles, vuelos, paquetes turísticos y actividades en destinos como St. Petersburg, Fort Lauderdale, Tampa y Miami.

La oferta incluye diferentes alternativas de alojamiento, paquetes que combinan tiquetes y hoteles, así como experiencias para complementar la estadía. Entre ellas se encuentran recorridos en barco por la bahía de Biscayne, actividades deportivas y visitas a espacios como Clearwater Marine Aquarium.

De esta manera, los viajeros pueden explorar distintas opciones para organizar sus vacaciones y encontrar experiencias que se ajusten a sus intereses y presupuesto.

Las ofertas y alternativas disponibles se pueden consultar en la campaña de Visit Florida en Despegar.

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