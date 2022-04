Florida, más allá: tres ciudades para disfrutar

Una bella panorámica de la ciudad de Orlando. Foto: Cortesía Visit Florida

Después de infinitos meses de encierro para algunos, a causa de la pandemia, llega como una bocanada de vida traspasar la frontera colombiana y dejar volar los sentidos. El destino: Florida, el llamado Estado del Sol. ¡Y vaya que sí, literalmente, quema! con sus calurosas playas, además de sus parques temáticos, sus famosos centros comerciales para hacer las compras que tanto nos gustan, e infinitas actividades de tipo cultural, deportivas y naturales.

Las ciudades elegidas para esta aventura, tres joyas de la corona: Fort Lauderdale, Orlando y Tampa Bay, todo un mundo de placer en un Estado que es el destino más importante de intención de viajes para los turistas colombianos, siendo, en 2021, el país número uno del mundo en emisiones de pasajeros hacia este lugar de Estados Unidos.

Primera parada

Fort Lauderdale, conocida como la “Venecia de América” por su extenso sistema de lagos, fue nuestra primera parada, mágica por demás. Muy cerca del aeropuerto, de las playas y de sus centros de cruceros y convenciones (solo a diez minutos), es una ciudad en la que el paseo en uno de sus yates es todo un deleite, es algo así como sentirse millonario sin serlo.

Así que, por supuesto, el primer recorrido fue en el water taxi, por el río New River, por el que, además de apreciar un bello paisaje (rico en fauna y flora) se ven los yates de lujo —tipo Mónaco— y hasta se babea viendo las mansiones de los millonarios.

Y por si fuera poco, luego puede darse un glamuroso y divertido paseo en jet ski, y si le queda “gasolina” visitar el Parque Estatal de Hungh Taylor Birchsi y caminar por sus bellas playas. Todo en un mismo lugar.

Y no podemos despedirnos de Fort Lauderdale sin visitar el centro comercial Sawgrass Mills, el mayor punto de outlet de Estados Unidos —bajo techo y con aire acondicionado—, con más de 350 tiendas, en las que se encuentra de todo y a buen precio. Sí, de todo y para todos los gustos. Yo, claro, no salí de Victoria’s Secret (anuncio no patrocinado).

Segunda parada

Después de pasarla de maravilla en Fort Lauderdale, en donde olvidé contarles que también se come delicioso (ver recomendaciones al final), en la segunda parada está Orlando, ciudad que tiene más de una decena de parques temáticos, pero en la que descubrí que es mucho más que eso. El recorrido fue por tierra. Fueron tres horas de viaje.

Para comenzar, visitamos el lago Osceola, en Winter Park, en un crucero guiado que atraviesa tres lagos y dos estrechos canales, durante el cual conocimos la historia de la comunidad más antigua de Florida central, que fue fundada por ricos orientales en el siglo XIX.

El día se remata con una visita al Museo de Arte Americano Charles Hosmer Morse, donde se puede explorar la colección más completa del mundo de las obras de Louis Comfort Tiffany. Y, allí, boquiabiertos, pueden admirar joyas, cerámicas, pinturas, vidrios artísticos, ventanas y sus icónicas lámparas, además de un interior de capilla, creado para la Feria Mundial de Chicago 1893. ¡Ah¡ y un dato: nuestro guía, un paisa más paisa que la arepa, Andrés Pérez, preparador del museo.

Y del arte pasamos a las emociones del Andretti Indoor Karting & Games, un lugar bajo techo, en el que se disfruta de juegos con láser, simuladores de carreras, bolos y, obvio, al final, una desafiante carrera en karts.

Y aunque Orlando no es solo parques, pues sí es obligada la visita a uno de ellos. Así que esta aventurera llegó a Universal Studios Florida, donde puso a prueba toda su valentía subiéndose en sus famosas montañas rusas. La adrenalina sumada al tremendo susto son entonces la mejor combinación.

Universal va más allá, claro. Tiene atracciones basadas en íconos de la cultura pop, de grandes películas y series de televisión. Si es amante, por ejemplo, de Harry Potter se divertirá como chino chiquito, pues se recrea todo su mundo de escenarios, historias y personajes. También se topa con Rápido y furioso, con Los Simpson, Hombres de negro y un sinnúmero de personajes y shows, como para recrear la realidad.

Y no hay mejor forma de despedirse de la ciudad que visitando Mango’s Tropical Café Orlando, en donde, además de degustar unos deliciosos mojitos cubanos y una gran cena, se puede disfrutar de espectáculos en vivo con bailarines y pegarse una bailadita. Adiós, Orlando.

Tercera parada

Último destino de esta aventura: Tampa, el golfo de Florida. Viaje por carretera a dos horas de Orlando. Una combinación de todo lo que uno quiera en un mismo destino: parques, playa, acuario, zoológico, safari y más compras. Ya saben dónde.

El Zoo Tampa es una maravilla de la flora y la fauna, donde las jirafas, cebras y demás, lo hacen sentir en una verdadera expedición, que finaliza con un gran safari. Y de repente ya estamos en el Busch Gardens Tampa Bay, donde se repite la dosis de adrenalina en sus montañas rusas y demás atracciones.

Y después de recorrer las lindas calles de Plaza & Bay Street y un bello mercado de compras, salimos al Acuario de Florida, en donde, sin ser muy experta en el tema, disfruto del colorido de sus especies: peces morados, tortugas, pingüinos y demás.

Y así nos despedimos de una maravillosa aventura, que, como lo dije al comienzo, fue una bocanada de vida. Anímese usted también.

En breves 👀:

Hoteles recomendados

Sawgrass Mills/Sunrise, en Fort Lauderdale.

Endless Summer Docksidelnn & Suites de Universal, en Orlando.

Element Midtownen, en Tampa Bay.

Haya, en la histórica ciudad deYbor, en Tampa.

J.W. Mariott Tampa Water Street.

Restaurantes recomendados

Louie Bossi’s, comida italiana, en Fort Lauderdale.

Moréa, mediterránea, en Fort Lauderdale.

Steelpan, caribeña-americana, en Fort Lauderdale.

Matchbox, rústico con toque urbano y pizzas, en Fort Lauderdale.

Park Avennueen en Winter Park, zona pintoresca de Orlando con decenas de restaurantes para elegir.

Mango´s Tropical Café, en Orlando.

Sal y Mar Rooftop Bar& Restaurante, en Tampa Bay.

Forbic, italiano, en Tampa Bay.

Café Quiquiriqui, en Tama Bay.

Ulele, gran variedad, en Tampa Bay.

Invitación de Visit Florida.

