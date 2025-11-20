Fontur designa a Jenner Gil Mejía como nuevo gerente general

Foto: Jenner Gil Mejía Pérez. / Cortesía Fontur

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Fondo Nacional de Turismo (Fontur) anunció la designación de Jenner Gil Mejía como nuevo gerente general del patrimonio autónomo que opera como brazo ejecutor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por la ministra Diana Marcela Morales.

Con este nombramiento, Fontur asegura que reafirma su compromiso con la ejecución eficiente, transparente y articulada de los proyectos destinados a fortalecer la actividad turística en las regiones, en coherencia con las políticas del Ministerio y con las apuestas del Gobierno del Cambio.

La entidad sostiene que continuará enfocada en impulsar infraestructura turística, promover un turismo sostenible y contribuir al desarrollo económico y social de los territorios.

Al asumir el cargo, Jenner Gil Mejía destacó la responsabilidad que representa esta nueva etapa para el turismo colombiano.

“Asumir la gerencia general de Fontur es un compromiso con los territorios y con la gente que construye país todos los días. Mi propósito es que cada proyecto que ejecutemos, cada inversión y cada acción en los territorios, refleje los valores del turismo que impulsa el Gobierno del Cambio: un turismo que protege la vida, fortalece las economías locales y reconoce en nuestra diversidad la mayor riqueza de Colombia. Trabajaremos comprometidos y articulados, bajo el liderazgo de la ministra Diana Marcela Morales, para que El País de la Belleza sea una realidad sentida en cada región”, aseguró.

Perfil del nuevo gerente general

Jenner Gil Mejía es abogado y administrador público, con amplia trayectoria en el sector público. Posee formación en contratación estatal, derecho administrativo y gestión pública. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos directivos y de asesoría en entidades nacionales y territoriales, y se ha destacado por su enfoque en la transparencia, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento institucional.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.